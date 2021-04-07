В своем темпе: как КОС справился со сложностями 2020 года и вышел на чистую прибыль

Фото: Ринат Назметдинов

Пандемия вызвала финансовую и экономическую напряженность почти во всех отраслях экономики. Несмотря на это, российский рынок полимеров начал восстанавливаться уже к концу прошлого года. В 2021 процесс продолжился, однако на него влияет ослабление российского рубля и падение цен на сырье. В условиях, когда часть предприятий были вынуждены приостановить производство, один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена «Казаньоргсинтез» продолжил модернизацию на заводах и получил выручку в размере 63 млрд рублей. Предприятие подвело финансовые итоги года по стандартам МСФО.

Ситуация на рынке

Весной 2020-го экономика всех стран переживала масштабный кризис: локдаун и карантинные ограничения отразились на количестве поставок и сроках реализации проектов. Но, если для большинства отраслей ситуация была критической, то часть производителей полимеров работала в удвоенном режиме.

— Значительная часть спроса на полимеры связана с производством товаров повседневного спроса, которые демонстрируют устойчивый спрос даже в периоды экономического спада. Отчасти стабильность была обеспечена ростом спроса на полимеры со стороны фармацевтической промышленности и производства медицинских товаров. В то же время произошло резкое снижение спроса на отдельные типы продукции, как например на производство автомобилей. Впрочем, во второй половине года началось восстановление спроса и со стороны наиболее пострадавших отраслей, — анализирует ситуацию Василий Танурков.

Часть производителей полимеров работала в удвоенном режиме. Фото: Ринат Назметдинов

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Калачева, нефтегазохимия и сейчас остается одной из самых динамично растущих отраслей глобальной экономики, по темпам роста намного превышающей динамику мирового ВВП. Эксперт считает, что в значительной степени рынок был поддержан спросом со стороны Китая, где сохранялся дефицит этилена. Его покрывал импорт.

— По средним ценам реализации, конечно, произошло снижение из-за провала цен в первой половине года. Однако уже с третьего квартала началось восстановление рынка, которое в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего года заметно ускорилось. Цены на стандартные термопласты сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Таким образом, можно отметить, что у нефтегазохимической отрасли в текущем году складываются хорошие перспективы, — поясняет Алексей Калачев.

Несмотря на хорошие прогнозы экспертов, падение цен на сырье по-прежнему является причиной дефицита сырьевых ресурсов для химии и нефтехимии.

Итоги года для «Казаньоргсинтеза»

Сложный год сдержал темпы роста и одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена. Тем не менее предприятие, в отличие от многих других, не ушло в минус, а получило чистую прибыль в размере 8,6 млрд рублей.

Выручка «Казаньоргсинтеза» составила 63 млрд рублей. Из-за изменения ценовой конъюнктуры рынка цифра оказалась ниже показателей 2019 года на 15%.

Выручка химгиганта составила 63 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Валовая прибыль КОС равнялась 12 млрд рублей, а операционная деятельность принесла 10 млрд. В прошлом году внеоборотные активы ПАО «Казаньоргсинтез» увеличились до 57,6 млрд рублей, в 2019 году эта сумма была на отметке 53,5 млрд рублей.

Оборотные активы предприятия тоже подросли: с 72,7 млрд рублей в 2019-м до 75 млрд в 2020 году. Капитал составил 65,5 млрд — больше, чем в позапрошлом году.