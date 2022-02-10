«Казаньоргсинтез» актуализирует анкетные данные акционеров предприятия

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» и ведущий реестр акционеров публичного акционерного общества «Евроазиатский регистратор» информируют о том, что с 1 февраля 2022 года стартовала программа по актуализации анкетных данных акционеров в реестре ПАО «Казаньоргсинтез».

В 1992 году на предприятии началась приватизация. Часть акций была передана в собственность трудовому коллективу. Согласно законодательству РФ, в обязанность акционеров вменено своевременное информирование держателя реестра об изменениях данных, что необходимо для обеспечения процедур обращения ценных бумаг и своевременного получения акционерами дивидендов.

В настоящее время в реестре числится около 1,5 тыс. акционеров, данные о которых устарели. Они годами не получают ни корреспонденцию, ни дивиденды.

Срок действия программы, в ходе которой акционеры смогут бесплатно внести изменения в свои анкетные данные в реестре, — с 1 февраля по 31 марта 2022 года. Подробности — на сайте или по телефонам (843) 207-17-70, 207-17-78.