Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» вручена благодарность парламента Пензенской области

На заседании комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» была вручена благодарность Законодательного Собрания Пензенской области. Награду вручил заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Решение о награждении председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подписал еще в середине августа. Как отмечало интернет-издание «Столица 58», в местный парламент обратились руководители медучреждений и организаций Пензенской области с просьбой о награждении Фарида Минигулова. «Директор предприятия из Казани оказал неоценимую помощь лечебным учреждениям Пензенской области в период, когда они остро нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких кислородом. Его решение об увеличении выпуска кислорода спасло жизнь и здоровье десяткам пензенцев», — подчеркнули они в своем обращении.

Валерий Лидин согласился с ходатайством о награждении генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез», подписал соответствующее распоряжение и обратился к коллегам из Татарстана с просьбой «вручить благодарность в торжественной обстановке».