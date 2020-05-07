«Эта политика оправданна. Умные предприятия так и поступают»: «Казаньоргсинтез» создает себе подушку безопасности

Компания подвела финансовые итоги неспокойного первого квартала этого года

Фото: Владимир Туник

Для мировой химической индустрии настали непростые времена: из-за пандемии COVID-19 объемы производства упали на 4,2%. Выпуск продукции в феврале и марте снизили предприятия Китая и стран Европы. В России химическая промышленность продолжила производство и даже показала рост. Предприятие непрерывного цикла «Казаньоргсинтез» также не остановило работу. Более того, пытается финансово обезопасить себя в связи с мировыми тенденциями.

Как чувствовать себя уверенно после кризиса

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. По состоянию на 31 марта выручка «Казаньоргсинтеза» составила 16,2 млрд рублей. Активы предприятия по итогам I квартала составили 72,3 млрд рублей и увеличились на 1,8 млрд по сравнению с предыдущим кварталом.

Однако пандемия коронавируса сказалась на всех отраслях экономики. Нефтехимическая промышленность не исключение. Ко всему прочему, ожидаются последствия обвала цен на нефть, полимеры, например, уже начали дешеветь. Впрочем, ряд экспертов пока не связывают эти события:

— Я бы не сказал, что падение цен на нефть в марте сказалось на стоимости полимеров. Все снижение на рынках нефтехимической продукции произошло еще в прошлом году. Пик цен на стандартные полимеры — максимальная стоимость за всю историю — пришелся на октябрь 2018 года, с тех пор цены упали примерно на четверть. По сравнению с декабрем 2019 года нынешние апрельские цены ниже всего лишь на 4%, причем они на 1,5% выше, чем в феврале. Таким образом, в этом году не наблюдается значительного падения цен на полимеры. Более того, идет рост производства, а значит, спрос растет, и он уравновешивает снижение стоимости сырья, — считает эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.

По данным Росстата, производство полимеров пропилена в первичных формах за январь — март выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство этиленов в первичных формах — на 45%, а полиэтилена — на 63%. «Заводы не стали бы производить больше, если бы не было спроса, то есть производство в этом году выросло в 1,5 раза в среднем. С пандемией коронавируса спрос на полиэтилен, упаковку вырос — никто даже в руки не возьмет неупакованный продукт», — пояснил Калачев.

При этом, как следует из отчетности химического предприятия, на фоне кризисных явлений начала 2020 года «Казаньоргсинтез» создает себе подушку безопасности. Это видно по показателю нераспределенной прибыли. По итогам первых трех месяцев этого года она составила 63,6 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше, чем в предыдущем квартале. Денежные средства оборотных активов также выросли и составили 9,2 млрд рублей.

— Создание финансовой подушки безопасности всегда оправданно, особенно в условиях нарастающего экономического кризиса. Такая политика отчасти обусловлена отсутствием необходимости в супермасштабных инвестициях у «Казаньоргсинтеза». Компания уже давно и долг сокращала, и кеш накапливала — сейчас у нее все стабильно с точки зрения финансовой устойчивости. Понятно, что эти накопления не должны доходить до чрезмерных пределов, тем не менее держать какое-то количество кеша будет полезным, на рынке еще могут быть проблемы с ликвидностью. Риск финансового кризиса вырос на фоне обвала цен на нефть, ожидались набеги на банки. Центробанку придется повысить ключевую ставку. Это может повлиять на проблемы с ликвидностью. Сейчас этих рисков практически нет, но держать подушку безопасности — всегда плюс, — уверен Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА.

— В любом случае эта политика оправданна. Умные предприятия так и поступают. В прошлый кризис металлурги очень удачно накопили «подушку», сократили долги практически до нуля. На следующем цикле они чувствовали себя очень хорошо и уверенно. Поэтому подушка безопасности, конечно, никогда не помешает. Тем более если придется расширяться или модернизовать производство, а рубль ослабел, с кредитами напряженка, — добавил Алексей Калачев.

Крепкие результаты консервативной финансовой политики

Подобное решение отражает консервативную финансовую политику предприятия, которую в марте оценило агентство Fitch Ratings. Оно отметило, что рейтинг дефолта эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» достиг отметки «B+». Прогноз предприятию был дан «стабильный». Также агентство обратило внимание на то, что компания сохраняет удобное соотношение собственных и кредитных средств. Прогнозируется, что это будет осуществимо даже в условиях падения мировых цен на полиэтилен и начала нового инвестиционного этапа на «Казаньоргсинтезе».

— Проблемы из-за коронавируса отразятся, скорее, во втором квартале года. Кроме того, цены на нефть обвалились к концу первого квартала, в марте. Тем не менее, думаю, активность на рынке полимеров будет нарастать, и, надеюсь, все быстро восстановится. Другое дело, что российский рынок, условно говоря, более закрытый, самодостаточный, и здесь все относительно неплохо. Ситуация на экспортных рынках будет обусловлена развитием пандемии коронавируса в мире, — отметил Василий Танурков.

В начале весны среди сдерживающих факторов для рейтинга Fitch обозначило риски для «Казаньоргсинтеза», связанные с рынками химического сырья, а также сравнительно небольшой размер компании по сравнению с конкурентами из Европы, с Ближнего Востока и из Африки.

— Прогнозировать ситуацию на рынке нефтехимии пока сложно, пандемия ударила по всем отраслям, и производство полимеров не будет исключением. Сейчас спрос на полимеры, безусловно, вырос, но нельзя сказать, что это станет спасением для отрасли, потому что доля медицинских изделий в структуре применения полимеров не так велика. Когда мы увидим приближение пика коронавируса или окончание карантина, можно будет строить прогнозы, пока же они не в области экономики, а в области медицины. Поэтому сейчас такие финансовые подушки, как у «Казаньоргсинтеза», необходимы всем предприятиям. Мы входим в этап серьезного экономического кризиса, — отметил доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Иван Капитонов.

Обратная ситуация на мировом рынке

Производство «Казаньоргсинтеза» связано с тенденциями на мировых рынках, на которые с января этого года серьезное влияние оказала ситуация с коронавирусом. В России химические предприятия, относящиеся к производствам непрерывного цикла, не останавливали работу из-за угрозы COVID-19.

Обратная ситуация сложилась на мировом рынке. Американский совет по химии (ACC) отмечает, что в марте мировая химическая индустрия сократила объемы производства на 4,2%. Спад начался в январе с распространением коронавируса в Европе и странах Азии.

Наибольшее снижение произошло в Китае, где предприятия были загружены минимально или остановили производство в феврале и марте. В США падение выпуска химпродукции сократилось на 2,4% относительно марта 2019 года, в Европе — на 2,2%. В марте относительно февраля в европейских странах был зафиксирован рост производительности на 0,1%.

— Так же, как и по всем нефтепродуктам, рынок нефтехимической продукции сейчас не имеет больших перспектив для роста. Малый бизнес не работает, или работают не все, поэтому потребление полимеров тоже остается под вопросом. С экспортом то же самое — ведь в странах, которые являются основными потребителями полимеров, везде такая же изоляция. Поэтому говорить о развитии рынка полимеров пока не приходится. Понятно, что резко вырос спрос на изопропиловый спирт, но это временное явление. Думаю, только после того, как все предприятия выйдут из самоизоляции, это определит дальнейшую ситуацию на рынке. В любом случае нефтехимическая продукция все равно является более востребованной, чем просто нефть, — отметил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Американский совет по химии отмечает, что Россия и страны СНГ, где распространение инфекции началось ближе к середине марта, показали прирост объемов производства на 5,9% за месяц. Согласно данным российской госстатистики, в марте индекс производства химических веществ вырос на 8,1% относительно аналогичного показателя в 2019 году. По итогам квартала Росстат зафиксировал прирост на 6,7%.