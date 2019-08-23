Модернизация реактора «Казаньоргсинтеза» прошла экологическую экспертизу

После обновления установки предприятие сократит количество выбросов продуктов горения

Фото: Владимир Туник

Накануне ПАО «Казаньоргсинтез» провело вторые общественные слушания по модернизации реактора «В» завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД). Жителям Казани были представлены экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду, которые выполнили перед началом строительных работ. Предполагается, что после модернизации реактора количество выбросов продуктов горения сократится на 210 тонн в год. Подробности — в материале «Реального времени».

После модернизации в производство вернется около 8 тыс. тонн углеводородных газов

Вторые публичные слушания о начале модернизации реактора «В» завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ПППНД) в актовом зале Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова посетили жители Казани, а также представители администрации Кировского и Московского районов. Реактор «В», модернизация которого начнется в следующем году, — последняя необновленная установка из трех имеющихся на производстве полиэтилена низкого давления. Первые два реактора были реконструированы в 2004—2006 годах.

Роман Емелюшин рассказал, что воздействие на окружающую среду после обновления реактора «В» снизится

Тогда так же, как и перед реконструкцией реактора «В», «Казаньоргсинтез», согласно ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» и №174 «Об экологической экспертизе», проводил экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектной документации. Данные ОВОС также были представлены общественности. Сейчас реактор «В», как и реакторы «А» и «С», планируется не только обновить, но и снабдить системой рекуперации сбросных газов.

Согласно данным ОВОС, озвученным во время вторых публичных слушаний, рассказал Роман Емелюшин, заместитель начальника отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез», воздействие на окружающую среду после обновления реактора «В» снизится, так как реализация проекта позволит возвращать в технический процесс 8760 тонн углеводородных газов, а не направлять их на факел. В целом выбросы продуктов горения должны снизиться на 210 тонн в год.

Сокращение негативного воздействия на окружающую среду

Реализация проектов, подобных модернизации реактора «В» завода ПППНД на «Казаньоргсинтезе», несет положительный не только экономический, но и экологический характер. Сейчас в соответствии с разрешающими документами на предприятии норма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 15 тыс. тонн. Однако согласно статистической отчетности, обновляемой на «Казаньоргсинтезе» каждый год, среднее количество выбросов достигает 10 тыс. тонн.

— Реакторы завода полиэтилена низкого давления иногда называют сердцем «Казаньоргсинтеза». И если с 2004 года две установки уже модернизированы, то осталась небольшая «операция на сердце», которая приведет к улучшению как экологической, так и экономической составляющей. Мы все, жители Казани, работаем и проживаем в этом городе и освещение подобных вопросов считаем актуальным, — сказал во время слушаний Роман Емелюшин.

Присутствовавший на публичных слушаниях председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин также отметил важность модернизации реактора «В».

Алексей Ильин отметил важность модернизации реактора «В»

— При мне модернизировали реакторы «А» и «С». Тогда это ощутимо отразилось на экономике, повысило экологическую безопасность и создало новые рабочие места. Конечно, в то время не только на заводе ПППНД шла модернизация. Масштабная реконструкция коснулась всего производства, введения новых мощностей, строительства заводов. В тот момент экология ощутимо улучшилась. Особенно разница чувствовалась, когда приходили в цеха, работавшие с 60-х годов. На этот раз благодаря проекту обновления реактора также увеличится производительность и уменьшатся выбросы, — сказал Алексей Ильин.

Ежегодный рост производства и мощностей «Казаньоргсинтеза» не влияет на объемы негативного влияния предприятия на окружающую среду, а лишь сокращает их. Так, лимиты по размещению отходов для «Казаньоргсинтеза» установлены на уровне 55 тыс. тонн в год, а по факту их образуется намного меньше — 25—27 тыс. тонн в год.

Данные ОВОС также были представлены общественности

Что касается вопроса сброса сточных вод в реки, то стоки отправляются в цех нейтрализации и очистки, где проходят механическую и биологическую очистку. Промышленные ливневые воды попадают в систему микрофильтрации, и после этого очищенная вода поступает на подпитку оборотных систем предприятия. «Мы стремимся к внедрению замкнутых технологий. Таким образом, мы забираем из Волги меньше воды и меньше сбрасываем использованной», — отметил Роман Емелюшин.

Срок окупаемости модернизации реактора «В» — около пяти лет

Строительные работы на реакторе «В» запланированы на 2020 год. Через три года установка будет работать по новой схеме. После обновления реактора предполагается увеличить его мощность с 70 до 220 тысяч тонн в год. Срок окупаемости проекта по модернизации составит около пяти лет.

Отметим, что «Казаньоргсинтез» ежегодно около 200 млн рублей направляет на природоохранные мероприятия. И это не считая финансирования модернизации производства. В прошлом году на объекты капитального строительства, замену и обновление оборудования предприятие направило 12 млрд рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2017 года.