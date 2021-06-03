Уголовный срок за «второй срок» старого ротора

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сотрудники службы безопасности «Казаньоргсинтеза» в 2020 году раскрыли аферу, в которой участвовали бывший главный механик завода органических продуктов и технических газов ПАО «Казаньоргсинтез» Михаил Дарвин, его подчиненный Кукушкин и директор московского ООО «Газ Энжиниринг» Вадим Портнягин. Преступная группа попыталась продать казанскому заводу его же списанный и украденный ранее ротор. Злоумышленники уже получили уголовные сроки. Пока условно. Однако, как выяснили безопасники, за единичным случаем, вероятнее всего, стоит налаженная схема. Поэтому есть большая вероятность пересмотра наказания.

«Крутанули» старый ротор

К закономерному финалу подошла история о мошенничестве со старым ротором, который хотели продать под видом нового его же владельцу. Аферу попытались провернуть бывший главный механик завода органических продуктов и технических газов ПАО «Казаньоргсинтез» Михаил Дарвин, его подчиненный, механик Михаил Кукушкин и директор московского ООО «Газ Энжиниринг», почетный машиностроитель, сопредседатель правления Ассоциации компрессорных заводов, член экспертного совета по химическому машиностроению Госдумы России Вадим Портнягин.

Как установил суд, идея незаконным путем заработать почти 8 млн рублей на перепродаже предприятию его же собственной дорогостоящей детали принадлежала Вадиму Портнягину. Договор на поставку нового ротора первой ступени производства американской корпорации Ingersall Rand для компрессора цеха по производству азота, воздуха, кислорода был заключен еще в апреле 2018 года на основании проведенного тендера. От лица поставщика — ООО «Газ Энжиниринг» договор на сумму 7,914 млн рублей подписал тогдашний директор фирмы Сергей Головкин. Впоследствии Головкин был с этой должности уволен, а ООО «Газ Энжиниринг» возглавил собственник предприятия Вадим Портнягин.

К закономерному финалу подошла история о мошенничестве со старым ротором, который хотели продать под видом нового его же владельцу. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Как говорится в судебном приговоре, предложение Михаилу Дарвину вывезти с территории КОСа «бэушный» ротор Портнягин сделал при личной встрече в Екатеринбурге, а детали «операции» обсуждал с ним в мессенджере и через посредников. По завершении аферы главный механик завода ОПиТГ должен был получить 400 тыс. рублей вознаграждения. Дарвин согласился и привлек к делу механика цеха азота Михаила Кукушкина. За половину обещанной суммы в один из январских дней 2020 года Кукушкин тайно вынес со склада старый ротор и вывез его с помощью водителя КОСа за территорию предприятия. Водителя в детали преступной схемы решили не посвящать. Дальше ротор отправили в Москву. Подготовив для КОСа товарную накладную и счет-фактуру на оплату «нового» ротора, старую деталь упаковали в новую коробку так, чтобы исключить возможность ее визуального осмотра, и отправили обратно.

Как установил суд, идея незаконным путем заработать почти 8 млн рублей на перепродаже предприятию его же собственной дорогостоящей детали принадлежала Вадиму Портнягину. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

8 млн тормознули

В феврале старый «новый» ротор поступил на склад. Завскладом, подчиняясь указаниям Кукушкина, без осмотра и оформления акта входного контроля выдала ротор Дарвину. Тот отнес его в кабинет Кукушкина и стал ждать обещанных Вадимом Портнягиным денег. Потнягин обещал расплатиться после поступления на счет «поставщика» платы за ротор согласно счет-фактуре.

Но перечисление 7,914 млн рублей не состоялось: оплату тормознула служба безопасности КОСа. К этому моменту СБ предприятия уже вела внутреннее расследование. Безопасникам удалось получить от своих источников информацию о подмене. Затем на поставленном ООО «Газ Энжиниринг» роторе были обнаружены гравировка и надпись маркером, свидетельствовавшие о том, что он уже использовался на предприятии. А 18 февраля 2020 года предприятие направило заявление и имеющуюся информацию в правоохранительные органы.

Вместо денег — срок

Следствие, имея все исходные данные на руках, оперативно расследовало преступление. Вадим Портнягин признал вину в части подмены ротора до поставки нового, Михаил Дарвин — вину в части коммерческого подкупа. Михаил Кукушкин также признал вину в коммерческом подкупе. Денег, кстати, последние двое так и не получили. В итоге, учитывая все смягчающие обстоятельства — частичное признание вины, раскаяние, наличие у подсудимых семей, суд приговорил троицу за попытку мошенничества к условным срокам: Портнягину дали 3,5 года, Дарвину и Кукушкину — по 3.

На заседаниях подсудимые пытались искать оправдание в так удобно случившейся пандемии коронавируса. Однако подобные отговорки не возымели действия на судью. Кроме того, у службы безопасности «Казаньоргсинтеза» есть основания подозревать, что факты такого мошеннического оборота старых роторов могли быть и до пандемии. В настоящее время проведенная проверка СБ установила, что мог иметь место не единичный факт, а отработанная преступная схема. На предприятии выявили такие же «роторы», поступившие по заявкам уже осужденных работников «Казаньоргсинтеза». Соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении других уголовных дел.

В последние годы на предприятии сформировалась система экономической безопасности, которая, позволяет выявлять даже сложные схемы мошенничества. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

— Задача службы безопасности — это, прежде всего, предупреждение и профилактика, но в данном случае выявлено мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Мало кто из них задумался, что в случае выхода из строя ротора могла произойти не только техногенная авария, которая привела бы к ущербу в связи с остановкой предприятия. Под ударом были и сотрудники, заводчане. Жизнь человека — самое ценное. Преступниками просто двигала алчность, — подчеркнул Ростислав Саркисов, заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по экономической безопасности и режиму.

В последние годы на предприятии сформировалась система экономической безопасности, которая, позволяет выявлять даже сложные схемы мошенничества. При этом большая часть преступлений блокируется на начальных этапах, и нередко злоумышленники не успевают получить свой профит. Благодаря сочетанию различных типов проверок и следственных действий службе безопасности удается раскрывать и старые преступления. Доведение их до суда и реальных сроков — это просто вопрос времени.