День добрых дел: «Казаньоргсинтез» поучаствовал в акции благотворительного фонда

Фото: Ринат Назметдинов

Химический гигант присоединился к проекту «Знакомство с профессией» благотворительного фонда «День добрых дел». В рамках проекта, для подростков из школ, детских домов, интернатов проходят экскурсии по разным предприятиям. Они помогают детям узнать больше о разных специальностях от профессионалов на местах, сориентироваться в выборе учебного заведения и расширить кругозор. Во время экскурсии по «Казаньоргсинтезу» воспитанникам школы-интерната №61 показали две производственные площадки, музей и рассказали, каких сотрудников ждут на предприятии.

Остановка — «сердце» завода

Первым делом — безопасность. Еще в автобусе для участников экскурсии провели инструктаж: надеть каски, не снимать маски и быть аккуратными во время посещения всех объектов. Перед тем, как сделать остановку на первом, детям показали территорию «Казаньоргсинтеза». Чтобы объехать ее всю, нужно больше времени — предприятие занимает 4 200 000 кв. метров.

На этих квадратах расположены 7 заводов, которые выпускают более 170 наименований продуктов органического синтеза. Затем они превращаются и в товары повседневного спроса, и в необходимые для промышленности изделия. Об этом по пути в первый цех воспитанникам школы-интерната №61 рассказывал замначальника технического отдела «Казаньоргсинтеза» Павел Пирогов.

На территории предприятия расположены 7 заводов, которые выпускают более 170 наименований продуктов органического синтеза. Фото: Ринат Назметдинов

Как это все работает участники экскурсии увидели в одном из цехов завода этилена.

— Ребята, сейчас мы с вами находимся в цехе пиролиза, разделения и компримирования пирогаза завода этилен. Завод этилена перерабатывает 550 000 тонн этиленовой фракции и 280 000 тонн сжиженных углеводородных газов в год. Этилен является самым высокопроизводимым органическим веществом в мире и основным компонентом для производства полиэтилена. Его значимость и применимость мы можем оценить, оглянувшись вокруг: из полиэтилена производят трубы, кабели, различные пленки для любых отраслей промышленностей. Спрос на него растет с каждым годом, — объяснил начальник цеха Евгений Белов.

Он показал «сердце» завода — печи пиролиза. Они нужны, чтобы термически разлагать поступающее сырье и получать пирогаз, который используется как топливо. За полсекунды сырье нагревается в печи и происходит химическая реакция. За всеми процессами на этом производстве через экраны следят сотрудники операторной. Они контролируют параметры технологического режима, следят за качеством выпускаемой продукции и выполняют еще много разных функций. Марина Груздева, например, ответственна за давление и температуру производственных процессов на заводе.

— Тут две колонны. Мы выпускаем этан-этиленовую фракцию, которая идет на очистку. Затем получаем этилен. На этой работе нужно быть внимательным — все-таки глобальное производство и новые технологии. Здесь я работаю 11 лет и очень люблю свое дело, — поделилась аппаратчик газоразделения Марина Груздева.

Льготы для сотрудников

Перед тем, как полиэтилен отправится потребителям, его нужно расфасовать в большие мешки. Процесс их производства участники экскурсии увидели на втором объекте — заводе полиэтилена низкого давления. В одном из отделения цеха завода производят рулонную рукавную пленку, она и становится основой пакетов для упаковки полиэтилена. Больше всего этим процессом заинтересовался Илья Цыганов. Ему 15 лет, и он собирался стать штукатуром.

— Я теперь засомневался, чуть-чуть захотелось в цех, но немного страшно — кажется, что это сложно. Надо еще подумать, а в целом было очень интересно, — сообщил воспитанник школы-интерната №61.

В одном из отделения цеха завода полиэтилена низкого давления производят рулонную рукавную пленку, она и становится основой пакетов для упаковки полиэтилена. Фото: Ринат Назметдинов

О том, каково это быть сотрудником химгиганта подробнее рассказал замначальника технического отдела «Казаньоргсинтеза» Павел Пирогов. На предприятии трудятся более 8 000 человек. Средняя зарплата в прошлом году составляла 41 тысячу рублей. Чем выше квалификация — тем больше оплата.

— Наше предприятие это как маленький город. Очень много профессий, и не только по части химии: электрики, ремонтники, слесари, инженеры, медики, метрологи. Базовые учебные заведения — это нефтехимический колледж и государственных технологический университет, но востребованы на «Казаньоргсинтезе» все профессии, — пояснил Павел Пирогов.

— Проект «Знакомство с профессией» создан, чтобы дать подросткам возможность изучить разные профессии, подумать о будущей специализации, определиться, что им по душе, какие навыки нужно развивать. Надеюсь, сегодняшняя экскурсия вдохновила ребят и, возможно, кто-то из ее участников станет в будущем если даже не частью огромной команды «Казаньоргсинтеза», то выберет для себя профессию в нефтехимической отрасли и будет развиваться в этом направлении, — рассказал директор фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

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