Рост выручки и чистой прибыли: КОС отчитался за первый квартал 2021 года

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После сложного 2020-го отрасль нефтегазохимии постепенно восстанавливается. По прогнозам экспертов, рост мирового объема рынка нефтехимии в этом году достигнет 17,6%. Еще в конце прошлого года стоимость полимеров резко возросла, что связано со снижением загрузки нефтехимических заводов. Высокий спрос на их продукцию сохранится и в 2021-м, несмотря на увеличение производства, считают специалисты. Для одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена ПАО «Казаньоргситез» год тоже начался удачно — с роста выручки и чистой прибыли.

Рынок оживает после пандемии

К середине 2020-го крупнотоннажное производство полимеров перестало расти темпами в 4-5% год. Особенно спад ощутили автомобильная промышленность и отрасль строительства, но падение компенсировал рост потребления полимеров со стороны производителей упаковки. А также — медицинских и гигиенических изделий. Снижение спроса сказалось на ценах и заставило производителей из Европы и Америки сократить объемы производства. В Китае и России ситуация складывалась по-другому: выпуск полимеров увеличился.

— Снижение загрузки нефтехимических заводов отразилось в конце прошлого года в резком росте цен по мере того, как оживающая перерабатывающая промышленность начала увеличивать спрос, в то время как поставщики сырья вынуждены были снизить объемы добычи нефтедобычи. Ситуация резко обострилась в начале 2021 года в связи с остановками производства полимеров на предприятиях в США из-за сложных погодных условий и перебоев в поставках сырья и электроэнергии. Мировые цены на нефтехимическую продукцию с начала года выросли на 40-70%. Стоимость полиэтилена и полипропилена в конце первого квартала подскакивала до исторически максимальных значений в районе $2 тыс. за тонну. В России из-за избытка предложения цены росли менее значительными темпами, но тоже следовали за глобальными трендами, — рассказывает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Объем производства крупнотоннажных полимеров в России по итогам 2020 года вырос на 25,5% и достиг 6,9 млн тонн. Фото: Роман Хасаев

По словам эксперта, в первом квартале года продукция российских производителей тоже подорожала: полиэтилен и полипропилен — на 20–30%, полистирол — на 30%, аммиак — на 65–70%. Сильный рост цен даже привел к тому, что в середине марта Союз переработчиков пластмасс обратился в правительство с предложением ограничить цены внутри страны и отвязать их от мировых котировок.

В целом события на рынке развивались неплохо. Объем производства крупнотоннажных полимеров в России по итогам 2020 года вырос на 25,5% и достиг 6,9 млн тонн. Производство этилена выросло на 40,9%, а полиэтилена — на 76,1%. Выпуск пропилена увеличился на 16,3%, экспорт полимеров вырос вдвое и впервые превысил импорт.

Прогноз на 2021 год

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ», рост мирового объема рынка нефтехимии в 2021 году прогнозируется на 17,6%. Эксперт считает, что рост предложения вернет цены на нефтехимическую продукцию на более разумные уровни.

Благодаря высокой стоимости на полимеры и растущему спросу, этот год может стать очень удачным для нефтехимических предприятий. С таким прогнозом согласен и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

— В январе-марте 2021 года рост цен ускорился и в марте рост цен по отношению к декабрю 2019 года составил около 42%. Рост цен подогревается как дефицитом, образовавшимся в большинстве сегментов, так и ростом цен на сырье: нефть, прямогонный бензин, СУГ. В глобальной экономике нарастают проинфляционные процессы, которые подогреваются ростом спроса по мере выхода из карантинов при сохраняющихся перебоях в производстве и логистике — резкий рост стоимости фрахта и загруженности портов вносит свой вклад в наблюдающийся рост цен. В целом, с учетом внушительного роста цен на пластики и восстановления производства, 2021 год обещает быть рекордным с точки зрения прибыльности российской нефтехимической отрасли, — говорит Василий Танурков.

«Казаньоргситез» увеличил чистую прибыль в три раза

Удачно в 2021-м ситуация складывается и для одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена. Внеобротные активы ПАО «Казаньоргситез» выросли с 54,7 млрд до 55,8 млрд рублей. Оборотные активы тоже увеличились и достигли 22,8 млрд рублей против 18,4 млрд на конец прошлого года.

Удачно в 2021-м ситуация складывается и для одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена. Фото: Ринат Назметдинов

Чистая прибыль предприятия составила 6,2 млрд рублей, в том же периоде 2020-го она равнялась 2 млрд рублей. Выручка выросла до 24,2 млрд рублей, это больше прошлогоднего результата в 1,5 раза. Большая часть объема реализации продукции приходится на Россию и страны СНГ. Товары предприятия представлены во всех семи федеральных округах.

Таким образом, химгигант начал уверенный рост показателей после сложного 2020 года. Тогда на рынке сказалась аномально низкая цена на нефть и сырьевой дефицит, что привело к падению стоимости полимеров.

В марте Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ «В». Рыночная капитализация КОС увеличилась с 146 млрд на конец 2020-го до 161,8 млрд рублей к концу марта этого года.

За три месяца 2021-го предприятие выплатило сотрудникам заработную плату в размере 1,5 млрд рублей, на социальные выплаты ушло 27 млн. Показатель производительности труда за первый квартал этого года составил 977 тыс. руб. продукции на одного работника, что на 50% больше аналогичного показателя прошлого года.