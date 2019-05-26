Первые в профессии: как на «Казаньоргсинтезе» закаляется характер

Передовики производства о трудовом пути в нефтехимии, трудовой династии и наставничестве

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

Счастливы люди, нашедшие работу по душе, им не приходится работать ни одного дня. Так можно сказать о передовиках производства ПАО «Казаньоргсинтез», чей труд неоднократно был отмечен наградами и грамотами. Кто-то из отличившихся работников пришел на предприятие сразу после университета, кто-то нашел свое место на заводе после нескольких лет поиска, общее у них одно — преданность и любовь к своей профессии. «Реальное время» пообщалось с передовиками производства ПАО «Казаньоргсинтез», чтобы узнать, чем привлекает работа на нефтехимическом предприятии.

Не разочаровался в профессии



Накануне Дня работника химической промышленности награды различных уровней и благодарственные письма вручили 85 сотрудникам ПАО «Казаньоргсинтез». В их числе медаль заслуженного работника предприятия получил слесарь КИПиА Наиль Мухаметгараев. На завод бисфенола А он пришел в 1983 году сразу после окончания профессионально-технического училища, готовящего специалистов для «Казаньоргсинтеза».

Несмотря на то, что в основе выбора профессии у Наиля Мухаметгараева лежали прозаические мысли — близость завода к дому — он полюбил предприятие и уже через несколько лет не представлял без него свой жизненный путь.

Слесарь КИПиА Наиль Мухаметгараев стал заслуженным работником ПАО «Казаньоргсинтез»

— Будущую профессию я выбрал сам и за время работы в ней не разочаровался. Мне нравится, что я постоянно узнаю что-то новое, совершенствую навыки. Мне 54 года и до сих пор есть желание развиваться, работать, — рассказал Наиль Мухаметгараев.

Передовик производства в совершенстве знаком с технологией работы завода бисфенола А. Он обслуживает, ремонтирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления. На «Казаньоргсинтезе» налажена система наставничества, которая способствует взращиванию молодого профессионального коллектива. Наиль Мухаметгараев за время карьеры обучил около десяти слесарей КИПиА. По его словам, самое главное в профессии — желание развиваться, с ним можно свернуть горы.

«Наша семья не ищет все-таки легких путей»

Если среди своих родных Наиль Мухаметгараев оказался первым, кто связал жизнь с нефтехимией, то в роду Ларисы Зуйковой, ставшей в этом году также заслуженным работником ПАО «Казаньоргсинтез», уже несколько поколений работают на предприятии. Ее мама пришла на завод, когда его еще не было, и принимала участие в строительстве «Оргсинтеза».

Мама Ларисы Зуйковой пришла на завод, когда его еще не было, и принимала участие в строительстве «Оргсинтеза»

— Если сложить количество лет всех родственников, проработавших на «Казаньоргсинтезе», то стаж нашей трудовой династии составит 197 лет. Здесь работают десять членов моей семьи, среди них муж и дети, — рассказала Лариса Зуйкова.

Такие семейные династии создают на предприятии крепкий каркас из коллективной взаимовыручки, преданности и трудолюбия. Впрочем, хоть родители и хотели, чтобы дочь поступила в КХТИ и связала судьбу с нефтехимией, Лариса Зуйкова сначала подала документы в КАИ. Лишь хорошие друзья переманили девушку в нефтехимический ВУЗ.

После окончания учебы в 1991 году Лариса Зуйкова пришла на «Казаньоргсинтез» на должность инженера по охране труда.

— Несмотря на то, что я была молодая, 21 год, уже вышла замуж и воспитывала ребенка, поэтому ехать на нефтехимическое предприятие в другой город смысла не было. Я осталась в Казани, а так как окончила КХТИ, то прямая дорога — в инженер-технологи, — добавила Лариса Зуйкова.

Новая должность — инженера по охране труда — подразумевала быть требовательным к себе и другим. Специалисту необходимо изучать массу нормативно-технических документов и требовать соблюдения правил и норм по охране труда и технике безопасности. Ларисе Зуйковой, тогда еще молодой девчонке, сделать это было непросто: необходимо было проявлять принципиальность.

В роду Ларисы Зуйковой уже несколько поколений работают на предприятии

— В то время заместителем главного инженера по промышленной безопасности был Владимир Кирсанов. Он был моим методическим руководителем. Перенимала опыт также у Григория Шрома (заместитель главного инженера по промышленной безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» в настоящее время — прим. ред.), Светланы Уразмановой. Многому меня научил бывший директор завода полиэтилена низкого давления Лев Иванов, — отметила Лариса Зуйкова.

Сейчас ее должность звучит, как помощник директора по общим вопросам завода ПППНД. Самым главное в своей работе Лариса Зуйкова считает, способность все успеть. «Надо иметь сто рук, чтобы все успеть: мое время расписано посекундно. А должность вмещает производственно-хозяйственную деятельность на территории завода, создание бытовых и социальных условий для работников», — поделилась тонкостями профессии заслуженный работник «Казаньоргсинтеза».

Успевать все Лариса Зуйкова научилась еще, будучи инженером по охране труда. Эта должность привила ей такие качества, как требовательность и исполнительность. Любовь ее семьи к нефтехимии она объясняет не желанием плыть по течению. «Кто-то плывет по течению, а наша семья не ищет все-таки легких путей. Нас привлекает жизненная активность, а производство на «Казаньоргсинтезе» постоянно движется вперед: запускаются новые установки и оборудование», — отметила Лариса Зуйкова.

Сто процентная включенность в работу

Аппаратчик 6-го разряда завода бисфенола А Альберт Галимов на «Казаньоргсинтез» пришел с Казанского вертолетного завода. Неожиданный поворот в карьере он сделал в 2004 году в возрасте 24 лет. В этом году в День химиков за вклад в химическую промышленность и безупречную работу Альберт Галимов был отмечен грамотой от администрации Кировского и Московского района.

Альберт Галимов был отмечен грамотой от администрации Кировского и Московского района Фото: Ринат Назметдинов

— На вертолетном заводе я работал мастером участка, когда стала падать зарплата, я ушел на «Оргсинтез», где набирали работников. Сначала пришел на место аппаратчика синтеза 4-го разряда на завод органических продуктов и технических газов, потом перешел на завод бисфенол А и получил 6-й разряд, — рассказал Альберт Галимов.

С предприятием он связывает амбициозные планы. Ради постоянного совершенствования в профессии Альберт Галимов к первому экономическому образованию получил второе — техническое, окончив нефтехимический факультет КХТИ. Молодой коллектив «Казаньоргсинтеза», компьютеризированное оборудование подстегивают к развитию, признался Альберт Галимов.

Молодой коллектив «Казаньоргсинтеза» и компьютеризированное оборудование подстегивают к развитию

Он, как и все опытные специалисты обучает молодых работников. Всего за время работы Альберт Галимов помог достичь успеха в профессии более десяти ребятам.

— Надо с желанием работать, быть готовым к любым заданиям. У нас случались разные ситуации: остановы, неожиданные вызовы на работу. У меня есть семья, дети, но всегда должна быть готовность по первому требованию прийти на предприятие. Тут должна быть сто процентная включенность в работу в течение всего дня и даже после, — рассказал Альберт Галимов об особенностях работы.

Подобная самоотверженная преданность коллектива позволяет «Казаньоргсинтезу» достигать высоких производственных результатов и оставаться одним из бюджетообразующих предприятий Казани.