Акции «Казаньоргсинтеза» подорожали на 40% в ходе торгов на Мосбирже

Фото: Ринат Назметдинов

По данным Московской биржи за 12 января, стоимость привилегированных акций ПАО «Казаньоргсинтез» в ходе торгов на площадке увеличилась на 39,95%. То же самое касается и обыкновенных акций КОС — их цена взлетела на 7%.

Рост российского рынка акций начался вслед за тенденцией на мировых площадках, сообщает Finmarket. Аналитики считают, что на конъюнктуре рынка отражается стабилизация ситуации в США по вопросу передачи президентской власти, надежды на масштабные меры стимулирования экономики, рост цен на нефть.

В краткосрочной перспективе на российском рынке акций возможна коррекция в соответствии с азиатскими и европейскими рынками, коридор для индекса МосБиржи составит 3400—3500 пунктов, для индекса РТС — 1400—1500 пунктов, считают эксперты.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров основан на новости о добровольном дополнительном сокращении добычи сырья в Саудовской Аравии в феврале — марте.