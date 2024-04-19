Наука нас связала: открылся фестиваль Milmax Science Kazan 2024

Фото: Максим Платонов

На площадках двух казанских ИТ-парков им. Башира Рамеева и на Петербургской открылся 4-й фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan 2024. Четыре дня в нашем городе будут идти научно-популярные шоу, увлекательные интерактивы, мастер-классы, дискуссии со знаменитыми учеными и блогерами. В гости к казанцам приехали популяризаторы наук Алексей Савватеев, Александр Иванов, Алексей Водовозов, космонавт-испытатель Сергей Ревин, шоумен Александр Пушной, иллюзионист Николай Фомушин и другие известные эксперты. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Это очень важный проект!»



На этих лекциях никто не уснет, а спикеры вызывают у публики восторг не меньше, чем звезды шоу-бизнеса. К четвертому фестивалю Milmax Science казанцы уже поняли, что наука может быть потрясающе интересной. Особенно, если о своих достижениях ученые рассказывают доступно и наглядно.

Как наука улучшает качество жизни, какие перспективы открывает современному человеку и что происходит на передовой самых смелых исследований — обо всем этом расскажут приглашенные эксперты, более 20 специалистов и популяризаторов науки из Казани и других городов. Среди гостей — космонавт-испытатель отряда им. Ю.А. Гагарина Сергей Ревин, а на закрытии фестиваля выступит известный телеведущий, музыкант и шоумен, экс-ведущий передачи «Галилео» на СТС Александр Пушной.

К четвертому фестивалю Milmax Science казанцы уже поняли, что наука может быть потрясающе интересной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фестиваль проходит на площадке двух казанских ИТ-парков с 18 по 21 апреля. Гостей ждут научно-популярные лекции, дискуссии, мастер-классы и научные шоу на различные темы из области естественных наук. Прийти могут как взрослые, так и дети — все мероприятия рассчитаны на самую широкую аудиторию. Причем посетить встречи можно бесплатно, по регистрации (кроме шоу «Магия музыки).

— Это действительно очень важный проект, потому что он популяризирует науку. Чем больше детей привлекать к этим вопросам с раннего возраста, тем более стремительно будет развиваться наша экономика. Здесь собраны очень интересные темы, например, как приобрести сверхспособности или «хакнуть» сон. Поэтому посетителям будет очень интересно в эти ближайшие 4 дня. Тем более опыт прошлых лет показывает, что у нас более 5 000 посетителей собирается на эти лекции. Думаю, в этом году цифра будет еще больше, — приветствовал участников на открытии фестиваля замглавы Минцифры РТ Булат Габдрахманов.

«Более 5000 посетителей собирается на эти лекции. Думаю, в этом году цифра будет больше», — считает Булат Габдрахманов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всем собравшимся он пожелал интересных лекций, каверзных вопросов, а самое главное — пользы, которую фестиваль принесет как людям науки и технологического сектора, так и в целом нашему городу. У замминистра тут же поинтересовались, какую сверхспособность он выбрал бы сам? Оказалось — способность не спать, чтобы эффективно использовать все 24 часа в сутки, успевать и работать, и проводить время с семьей. Модераторы тут же поручили эту задачу ученым.

«Вы — будущее нашей страны»

Фестиваль организовал научный лекторий Milmax Science (ООО «Милмакс», г. Казань) при поддержке партнеров: ПАО «Казаньоргсинтез», Министерство цифрового развития РТ, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», КФУ и КНИТУ-КХТИ.

— Мы, как компания, приветствуем лекции в рамках открытого диалога и проводим такие у себя на предприятии. Причем делаем это не только для своих сотрудников, но и для всех жителей и гостей города. Считаем, что данный формат обучения и познания мира — это наше будущее. Как предприятие холдинга «СИБУР» мы сфокусированы на том, чтобы привлекать молодых специалистов и лучшие кадры. И вот мне кажется, что сегодня в этой аудитории вы — будущее нашей страны, нашего предприятия и холдинга, — убеждена директор по организационному развитию ПАО «Казаньоргсинтез» Юлия Меречина.

«Мы, как компания, приветствуем лекции в рамках открытого диалога и проводим такие у себя на предприятии», — рассказала Юлия Меречина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выступивший следом директор Передовой инженерной школы «Промхимтех» КНИТУ Руслан Палей отметил, что организаторы и участники фестиваля движутся в правильном направлении: «Это Вселенная, которая не имеет границ. Вы только что слышали представителя нашего партнера. На самом деле, химия — это не только увлекательная наука. Когда вы достигаете хороших, ощутимых результатов, это становится и доходным делом. Поэтому желаю вам успехов на этом пути».

«Выход за флажки» в математике и доступные сверхспособности

Сразу после открытия фестиваля был запущен и его лекторий. Первым с лекцией «Выход за флажки» выступил популяризатор математики, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ и Адыгейского государственного университета, руководитель Камского математического центра в Набережных Челнах и Кавказского математического центра Алексей Савватеев (г. Москва).

— Что значит «выход за флажки» в математике? Это означает, что при решении некоторых задач используется метод, который вроде как к задаче не имеет никакого отношения, то есть какие-то идеи, которые выходят за пределы постановки в принципе, — начал ученый и в качестве примера разобрал три сюжета, начав с задачи Паскаля и перейдя к решению кубических уравнений.

Первым с лекцией «Выход за флажки» выступил популяризатор математики Алексей Савватеев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди других ключевых мероприятий фестиваля — пятничная дискуссия о популяризации науки, где спикер предлагает обсудить с представителями лекториев из других городов, в частности из Ижевска, основные тренды и проблемы. Приглашенный гость — блогер научно-популярного канала по химии «Химия-просто» Александр Иванов. Встречу проведет модератор и организатор научного лектория Milmax Science Дая Бекирова.

В субботу днем пройдет лекция «Медицина и музыка», где выступит популярный медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов. Он расскажет о пересечении двух сфер жизни, одна из которых — несомненное искусство, а вторая не так давно перебралась в область настоящей науки, и где накопилось немало слухов и заблуждений. Слушателям расскажут об интересных исследованиях о взаимосвязи медицины и музыки, а заодно продемонстрируют «самый жуткий звук в мире» благодаря специально изготовленной к фестивалю реплике ацтекского «Свистка смерти».

Слушателям расскажут об интересных исследованиях о взаимосвязи медицины и музыки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во второй половине дня участникам фестиваля предложат подискутировать на тему «Наука и промышленность: кто ставит цели и воплощает идеи». О том, насколько эти области жизнедеятельности взаимосвязаны друг с другом и как влияют на прогресс и общество. Вечером можно посетить шоу-лекцию «Что стоит за сверхспособностями?» иллюзиониста и менталиста Николая Фомушина. По его мнению, за любой феноменальной силой может быть нечто обыденное, что можно объяснить и даже повторить.

Следом стартует научная беседа «Красота науки — 3». Перед казанцами выступят ученые из разных областей. К примеру, среди спикеров профессор Зоологического института РАН из Санкт-Петербурга Алексей Аверьянов — один из лучших специалистов-палеонтологов в стране, московский врач лучевой диагностики Анна Хоружая, космонавт-испытатель Сергей Ревин. Среди казанских экспертов — профессор Института физики КФУ Александр Фишман и представитель Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин.

Во второй половине дня участникам фестиваля предложат подискутировать на тему «Наука и промышленность: кто ставит цели и воплощает идеи». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В воскресенье в полдень состоится интересная лекция «Хакнуть сон: ожидания и реальность» — ее проведет врач и научный журналист Анна Хоружая. Специалист ответит на вопрос, можно ли сделать так, чтобы высыпаться за короткое время и при этом не терять жизненной энергии и здоровья?

Закроет фестиваль вечерняя шоу-встреча «Магия музыки» с Александром Пушным — открытое интервью с известным телеведущим, в данный момент ведущим авторского ютьюб-канала о музыке. В завершение музыкант исполнит известные песни.

Закроет фестиваль вечерняя шоу-встреча «Магия музыки» с Александром Пушным. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ежегодный фестиваль популяризации науки Milmax Science Kazan организует команда одноименного научного лектория. Традиционно мероприятие собирает большое количество известных в России популяризаторов науки и ученых, а также специалистов казанских вузов. Первый фестиваль прошел в апреле 2019 года, когда на площадке КНИТУ-КХТИ был запущен сам проект Milmax Science. На время пандемии организаторам пришлось взять паузу, а возобновили работу в 2023 году, открыв постоянный научный лекторий в Нацбиблиотеке. Здесь же прошли 2-й и 3-й фестивали. Регистрация на мероприятия доступна по ссылкам на сайте фестиваля.