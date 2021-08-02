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Совет директоров и акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» примут решение по выплате дивидендов

17:05, 02.08.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Совет директоров и акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» примут решение по выплате дивидендов
Фото: Фото: Владимир Туник

Заседание совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» состоится в заочной форме. Основной вопрос повестки дня — выплата дивидендов по результатам деятельности компании в I полугодии 2021 года, а также созыв внеочередного Общего собрания акционеров КОСа. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез».

Согласно законодательству РФ и уставу ПАО «Казаньоргсинтез», решение о выплате дивидендов принимается именно на Общем собрании акционеров. Совет директоров выработает и предложит рекомендации по размеру и порядку выплат по акциям и установлению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Казаньоргсинтез
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