«Казаньоргсинтез» глазами детей: юные кинорежиссеры сняли видеоролик про химзавод

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» и детская киностудия «Караван» подвели итоги совместного образовательного проекта «Дети снимают завод», в рамках которого для воспитанников студии прошла серия мастер-классов по созданию видеоролика. После обучения ребята смогли снять социальный художественный фильм про промышленность на площадке «Казаньоргсинтеза». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Новое поколение режиссеров

Образовательный проект «Дети снимают завод» стартовал в Казани в марте 2021 года со знакомства учеников детской киностудии «Караван» с ПАО «Казаньоргсинтез». Юным казанским режиссерам показали печи пиролиза и операторную завода этилена, цех фасовки продукции, а также современное производство трехслойной рукавной FFS-пленки. Молодые ребята также изучили историю предприятия и особенности химического производства, вникли в социальные аспекты промышленности и экологические проблемы, связанные с ней.

На втором этапе начинающим кино- и видеорежиссерам партнер проекта — студия видеопродакшена Kingof Media — провела серию мастер-классов по сценарному делу, продюсированию, режиссуре, работе с камерой, светом и монтажу.

Третьим этапом проекта стал конкурс сценариев, приуроченный ко Дню химика, от «Казаньоргсинтеза». В общей сложности было представлено девять конкурсных работ. Победителем стал сценарий «Яблони» сестер-близнецов Алисы и Луизы Забировых. В финале проекта Алиса и Луиза смогли поставить и снять короткометражный фильм по своему сценарию на площадке завода.

«На съемках мы поняли, работа в команде очень важна»

По сюжету главный герой — юноша, который увлекается химией, ищет работу, хочет устроиться на завод, но сомневается в экологической безопасности производства. Окончательную точку в выборе ставят цветущие на территории завода яблони. Главные роли исполнили молодой актер Аскар Салихов и работник «Казаньоргсинтеза» Рамзиль Галиев.

Короткометражный фильм был показан на региональных телеканалах ко Дню химика.

— Мне очень понравились мастер-классы — по структуре фильма, свету, операторскому делу, потому что нам рассказывали, как правильно настроить свет, чтобы передать какую-то атмосферу, как можно в дневное время показать ночь и наоборот. Все мастер-классы, которые проводились, мне понравились, — поделилась впечатлениями от процесса съемок Алиса Забирова.

— На съемках мы поняли, работа в команде очень важна. Нам понравилась атмосфера — дружная и заботливая. Мы работали с профессиональным оператором Михаилом Левенковым, смотрели какие кадры он берет, какие планы. Съемки были очень полезными для нас, — отметила Луиза Забирова.

К слову, поддержке социальных проектов ПАО «Казаньоргсинтез» уделяет значительную часть своей работы.

— «Казаньоргсинтез» традиционно старается поддерживать проекты, связанные с образованием и детским творчеством, — говорит Айдар Ахметшин, заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по работе с персоналом и общим вопросам. — У нас не только большая программа для детей наших работников. Мы стараемся еще и работать с самыми разными группами детей и детскими учреждениями.

Так, «Казаньоргсинтез» поддержал проект «Знакомство с профессией» фонда «День добрых дел». Кроме того, ежегодно предприятие участвует в акции «Помоги собраться в школу», оказывает шефскую помощь школам Кировского и Московского районов Казани, центру дополнительного образования «Заречье», подростковому клубу «Факел», детскому реабилитационному центру «Апрель», региональному общественному фонду помощи детям больным лейкемией РТ им. Анжелы Вавиловой и другим общественным организациям.

В копилке наград — победы на международных и российских кинофестивалях

Детская киностудия «Караван» была создана в Казани более 7 лет назад. Ее основали два воспитателя социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» как кружок для воспитанников этого приюта.

По словам основателей студии, «Караван» — это непросто кружок, а уникальная форма социализации детей, попавших в сложную ситуацию. Сейчас в студии занимаются увлеченные кино ребята в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе дети из многодетных и неблагополучных семей, воспитанники приюта.

Руководители «Каравана» Лилия Гибадуллина и Людмила Садилова не имеют профессионального образования и до сих пор развивают студию на общественных началах. Тем не менее в копилке наград воспитанников «Каравана» — девять Гран-при и более 60 побед на различных международных и всероссийских кинофестивалях и конкурсах. Работы ребят побеждали во Франции, Латвии и Беларуси.