Сафин Айрат Фоатович

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился: 01.08.1975 в г. Нижнекамск



Образование: Казанский государственный технологический университет по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий стройматериалов» (1998 г), Казанский государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (2000 г.).

Трудовая деятельность:

1992-1996 — автослесарь, аккумуляторщик автотранспортного цеха АО «Нижнекамского завода строительных и металлических конструкций» (г.Нижнекамск)

1996-1997 — начальник сбыта ООО «Компания фундамент», г. Москва

1997-1997 — слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха Производства №1 Завода по производству синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск)

1997-1999 — аппаратчик приготовления катализатора, аппаратчик производства химических реактивов цеха полимеризации каучуков завода по производству синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск)

1999-2001 — начальник отделений цеха полимеризации каучуков завода по производству синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск)

2001-2003 — механик цеха выработки полистиролов завода по производству полистиролов и переработки газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск)

2003-2004 — заместитель главного механика завода по производству полистиролов и переработки газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск)

2004-2005 — начальник цеха полимеризации стирола завода по производству полистиролов и переработки газового конденсата ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск)

2005-2013 — начальник цеха синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез» (г.Казань)

2013 — главный технолог завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез» (г.Казань)

2013-2020 — директор завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез» (г.Казань)

Награды: Благодарность ОАО «Казаньоргсинтез» (2006); Знак «Отличник изобретательства и рационализации» (2012); Почетная грамота администрации Кировского и Московского районов г.Казани (2017); Знак «60 лет обществу изобретателей и рационализаторов РТ» (2018).

Семейное положение: женат, растит сына и двоих дочерей.

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