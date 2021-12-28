В новый совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» вошли пять представителей СИБУРа
В новый совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» вошли пять представителей ООО «СИБУР». В общей сложности акционеры избрали десять человек.
От СИБУРа в совет директоров «Казаньоргсинтеза» вошли:
- управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» Игорь Климов
- исполнительный директор по маркетингу и продажам ООО «СИБУР» Сергей Комышан;
- управляющий директор дирекции базовых полимеров ООО «СИБУР» Павел Ляхович;
- управляющий директор по бизнес-процессам ООО «СИБУР» Марина Медведева;
- директор по связям с государственными органами «СИБУР Холдинга» Алексей Шахов.
Помимо них в новый совет директоров «Казаньоргсинтеза» избраны:
- первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев;
- генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов;
- помощник президента Татарстана Ренат Галиев;
- министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов;
- генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
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