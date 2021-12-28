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В новый совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» вошли пять представителей СИБУРа

13:18, 28.12.2021
В новый совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» вошли пять представителей СИБУРа
Фото: realnoevremya.ru

В новый совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» вошли пять представителей ООО «СИБУР». В общей сложности акционеры избрали десять человек.

От СИБУРа в совет директоров «Казаньоргсинтеза» вошли:

  • управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» Игорь Климов
  • исполнительный директор по маркетингу и продажам ООО «СИБУР» Сергей Комышан;
  • управляющий директор дирекции базовых полимеров ООО «СИБУР» Павел Ляхович;
  • управляющий директор по бизнес-процессам ООО «СИБУР» Марина Медведева;
  • директор по связям с государственными органами «СИБУР Холдинга» Алексей Шахов.

Помимо них в новый совет директоров «Казаньоргсинтеза» избраны:

  • первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев;
  • генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов;
  • помощник президента Татарстана Ренат Галиев;
  • министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов;
  • генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
Промышленность Татарстан Казаньоргсинтез

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