Каких поставщиков ищет «Казаньоргсинтез» на ЭТП ONLINECONTRACT

Фото: Роман Хасаев

Предприниматели часто находятся в поиске контрактов с промышленными гигантами, поскольку работа с крупными заказчиками гарантирует стабильный спрос на товары и услуги и повышение деловой репутации. Такое партнерство позволяет развивать и модернизировать производство, строить планы по расширению рынка продаж. При этом, чтобы найти доступ к годовому плану закупки товаров крупных предприятий, поставщикам достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT. О том, как заключить контракт с нефтехимическим гигантом ПАО «Казаньоргсинтез» на сайте ЭТП, — в материале «Реального времени».

Что выигрывают заказчики и поставщики от регистрации на ЭТП ONLINECONTRACT

На электронной торговой площадке промышленное предприятие размещает как многомиллионные тендеры, так и проводит закупку стандартных изделий, принятие решений по которым не требует проведения предварительных технических совещаний и составления техзаданий. При этом поставщику не придется использовать холодные звонки, рекламу и встречи. Достаточно разместиться на электронной площадке со своим предложением.

К тому же ЭТП — удобный инструмент для усовершенствования внутренних бизнес-процессов компании. Площадка позволяет внутри предприятия выстроить систему планирования, без которой нельзя выиграть тендер. Во время планирования заказчик может принять решение об увеличении объемов, потребовать проанализировать затраты планово-экономического отдела. У постоянных поставщиков ЭТП ONLINECONTRACT внутренние процессы уже полностью отлажены.

Площадка позволяет внутри предприятия выстроить систему планирования, без которой нельзя выиграть тендер. Фото предоставлено ЭТП ONLINECONTRACT

ЭТП ONLINECONTRACT также выстроила тесное сотрудничество с заказчиками. Благодаря регистрации на площадке они могут контролировать эффективность бизнес-процессов. Статистика продаж и заказов отслеживается, а поставщики получают советы по размещению своих услуг и товаров от сотрудников ЭТП ONLINECONTRACT.

Преимущества ЭТП для заказчика бесспорны: за счет конкуренции он получает лучшие предложения и увеличивает список потенциальных поставщиков. Компания будет всегда в курсе появления новых игроков на рынке. Важно, что ее подразделения не будут замешаны в коррупционных схемах, поскольку все закупки заключаются совершенно прозрачно и открыто.

Средняя стоимость закупок, проводимых «Казаньоргсинтезом» на ЭТП в прошлом году, составила 2,9 млн рублей. Фото Максима Платонова

На первоначальном этапе, когда заказчик только приходит на ЭТП, экономия максимальна и в среднем составляет 20—30%. ПАО «Казаньоргсинтез», осуществляющее закупочную деятельность на ЭТП ONLINECONTRACT с 2009 года, за 2019 год благодаря сотрудничеству с площадкой сэкономило 3,28%.

Каких поставщиков на ЭТП ищет «Казаньоргсинтез»

Средняя стоимость закупок, проводимых «Казаньоргсинтезом» на ЭТП в прошлом году, составила 2,9 млн рублей. Более 90% товаров предприятие закупает с помощью ЭТП ONLINECONTRACT. По словам представителя «Казаньоргсинтеза», через электронную площадку компания приобретает основное и вспомогательное оборудование, запасные части. Закупки не касаются только товаров, поставляемых напрямую от импортных заводов-производителей, не имеющих технической возможности принимать участие в торгах на ЭТП.

На сайте площадки предприятие регулярно обновляет годовой план закупок Фото cizincijmk.cz

При выборе поставщика «Казаньоргсинтез», как любой заказчик, обращает внимание на цену и качество товара, сроки поставки, гарантийные обязательства, благонадежность компании. В зависимости от продукции предприятие может запросить сертификаты безопасности, дилерские соглашения или референс-листы.

«Конкуренция в коммерческой деятельности сама диктует правила для победы в тендерах. Внимание уделяется оборудованию и материалам соответствующим техническим требованиям, с минимальной стоимостью при их высоком качестве, оптимальным срокам поставки. По каждому публикуемому лоту автоматические уведомления получают более 1000 потенциальных поставщиков», — отметил представитель «Казаньоргсинтеза».

В торгах на ЭТП ONLINECONTRACT поставщики участвуют на равных. На сайте площадки предприятие регулярно обновляет годовой план закупок (далее — ГПЗ), что помогает поставщикам понять — когда, в каких объемах и на каких условиях будет закупаться продукция.

ГПЗ — это годовой план закупки товаров, работ или услуг. Документ содержит информацию о том, в каком объеме и в какие сроки предприятие будет закупать в наступающем году товары и услуги. Он формируется в зависимости от финансового плана компании.



ЭТП ежедневно просматривает базу клиентов

Малый или средний бизнес, находящийся в поисках крупных заказов, на ЭТП ONLINECONTRACT получит доступ к информации по каждой закупке «Казаньоргсинтеза» за последние 11 лет. Изучение прошлых закупок, требований к продукции и поставщику, критерии отбора победителя дадут фору перед другими компаниями. К тому же сотрудничество с таким нефтехимическим гигантом и стабильной компанией, как «Казаньоргсинтез», положительно скажется на имидже предпринимателя.

Лицензия обеспечивает неограниченный доступ к проведению и участию в торгово-закупочных процедурах. Фото firstpage.ph

Участие в тендере на ЭТП — это простая и понятная процедура получения контракта. Поставщикам не надо искать выходы на нужных лиц, принимающих решения. Самое главное: все игроки находятся в равных конкурентных публичных условиях. Они получают информацию одновременно и могут заранее подготовиться к торгам. Площадка соблюдает все принципы конкуренции.

Сотрудники ЭТП ONLINECONTRACT рассказали, что оценке благонадежности потенциальных поставщиков уделяется серьезное внимание. Они ежедневно проводят мониторинг базы клиентов и блокируют доступ к участию в торгово-закупочных процедурах компаниям, попавшим в стадию ликвидации или банкротства.

Как зарегистрироваться на ЭТП ONLINECONTRACT

Чтобы стать клиентом ЭТП ONLINECONTRACT, достаточно приобрести лицензию поставщика или заказчика. Это зависит от того, планирует ли компания проводить закупки или продавать продукцию. Лицензия обеспечивает неограниченный доступ к проведению и участию в торгово-закупочных процедурах. Предприниматели могут выбрать несколько вариантов лицензий: на 12, 18 и 24 месяца. Стоит отметить, что стоимость услуг на ЭТП ONLINECONTRACT ниже, чем у аналогичных площадок.

Вместе с доступом к торгам поставщик проходит обучение работе на ЭТП. За ним также закрепляется индивидуальный менеджер (куратор). Он помогает пройти регистрацию, заполнить анкету и настроить классификатор, а также подготовить документы для участия в тендерах.

Зарегистрировавшись на электронной торговой площадке, поставщик может увеличить канал продаж и изучить рынок. Только на сайте перед ним раскрываются потребности тысяч компаний, он может изучить спрос на продукцию и объем рынка.

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