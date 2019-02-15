«Казаньоргсинтез» на конец 2018 года: рост фонда заработной платы на 206 млн рублей
Предприятие опубликовало отчетность за четвертый квартал 2018 года
По итогам четвертого квартала 2018 года рыночная капитализация ПАО «Казаньоргсинтез» превысила 181 млрд рублей. Рост экономических показателей позволил предприятию повысить фонд оплаты труда: по итогам прошлого года он составил 5,1 млрд рублей и вырос относительно 2017 года на 4,2%. Также финансовые изменения коснулись и социальных выплат работникам: за 2018 год их сумма превысила 105 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
Рост рентабельности на 26,5%
Индекс роста производства нефтегазохимического комплекса Татарстана в 2018 году составил 2,9%. Выручка нефтегазохимического комплекса Татарстана за прошлый год составила 1,3 трлн рублей, что на 32% выше уровня 2017 года. Успешным год оказался для нефтяных компаний, также рентабельность продаж выросла на «Казаньоргсинтезе», об этом стало известно еще на первом в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
Подтверждением общим цифрам стали данные ежеквартальной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за четвертый квартал 2018 года. Рыночная капитализация предприятия по состоянию на 31 декабря прошлого года превысила 181 млрд рублей. По сравнению с показателями на 31 декабря 2017 года, капитализация «Казаньоргсинтеза» выросла на 26,5%.
Социальные выплаты работникам КОСа выросли на 12,4%
Экономические успехи предприятия позволили повысить фонд оплаты труда: по итогам 2018 года он составил 5,1 млрд рублей. Относительно 2017 года фонд оплаты труда вырос на 4,2%. В абсолютном выражении прирост составил 206 млн рублей. При этом средняя численность персонала предприятия держится практически на прежнем уровне — 8 246 человек, что всего на 88 человек меньше числа сотрудников «Казаньоргсинтеза» в 2017 году.
Увеличение фонда оплаты труда произошло благодаря индексации окладов и тарифных ставок с августа 2018 года. Тогда средний прирост зарплат составил 11%. Повышение коснулось рабочих, ИТР и служащих. Индексация не затронула высшее руководство предприятия: вознаграждение членам совета директоров и исполнительной дирекции, которое выплачивается по итогам работы за предыдущий год, снизилось.
Изменения коснулись и социальных выплат работников: за 2018 год их сумма превысила 105 млн рублей. Таким образом, относительно 2017 года она выросла на 12,4%. Основной причиной роста стало увеличение на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. Размер социальных выплат в коллективном договоре ПАО «Казаньоргсинтез» привязан к МРОТ и индексируется автоматически с увеличением МРОТ.
Напомним, коллективный договор «Казаньоргсинтеза» Федерация профсоюзов республики неоднократно признавала одним из лучших в Татарстане. Документ содержит около 30 наименований льгот и гарантированных выплат работникам, попавшим в различные жизненные ситуации.
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