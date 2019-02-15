«Казаньоргсинтез» на конец 2018 года: рост фонда заработной платы на 206 млн рублей

Предприятие опубликовало отчетность за четвертый квартал 2018 года

Фото: Максим Платонов

По итогам четвертого квартала 2018 года рыночная капитализация ПАО «Казаньоргсинтез» превысила 181 млрд рублей. Рост экономических показателей позволил предприятию повысить фонд оплаты труда: по итогам прошлого года он составил 5,1 млрд рублей и вырос относительно 2017 года на 4,2%. Также финансовые изменения коснулись и социальных выплат работникам: за 2018 год их сумма превысила 105 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост рентабельности на 26,5%

Индекс роста производства нефтегазохимического комплекса Татарстана в 2018 году составил 2,9%. Выручка нефтегазохимического комплекса Татарстана за прошлый год составила 1,3 трлн рублей, что на 32% выше уровня 2017 года. Успешным год оказался для нефтяных компаний, также рентабельность продаж выросла на «Казаньоргсинтезе», об этом стало известно еще на первом в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Подтверждением общим цифрам стали данные ежеквартальной отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за четвертый квартал 2018 года. Рыночная капитализация предприятия по состоянию на 31 декабря прошлого года превысила 181 млрд рублей. По сравнению с показателями на 31 декабря 2017 года, капитализация «Казаньоргсинтеза» выросла на 26,5%.

По сравнению с показателями на 31 декабря 2017 года, капитализация «Казаньоргсинтеза» выросла на 26,5% Фото Максима Платонова



Социальные выплаты работникам КОСа выросли на 12,4%

Экономические успехи предприятия позволили повысить фонд оплаты труда: по итогам 2018 года он составил 5,1 млрд рублей. Относительно 2017 года фонд оплаты труда вырос на 4,2%. В абсолютном выражении прирост составил 206 млн рублей. При этом средняя численность персонала предприятия держится практически на прежнем уровне — 8 246 человек, что всего на 88 человек меньше числа сотрудников «Казаньоргсинтеза» в 2017 году.

Увеличение фонда оплаты труда произошло благодаря индексации окладов и тарифных ставок с августа 2018 года. Тогда средний прирост зарплат составил 11%. Повышение коснулось рабочих, ИТР и служащих. Индексация не затронула высшее руководство предприятия: вознаграждение членам совета директоров и исполнительной дирекции, которое выплачивается по итогам работы за предыдущий год, снизилось.

Изменения коснулись и социальных выплат работников: за 2018 год их сумма превысила 105 млн рублей. Таким образом, относительно 2017 года она выросла на 12,4%. Основной причиной роста стало увеличение на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. Размер социальных выплат в коллективном договоре ПАО «Казаньоргсинтез» привязан к МРОТ и индексируется автоматически с увеличением МРОТ.

Изменения коснулись и социальных выплат работников: за 2018 год их сумма превысила 105 млн рублей. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»



Напомним, коллективный договор «Казаньоргсинтеза» Федерация профсоюзов республики неоднократно признавала одним из лучших в Татарстане. Документ содержит около 30 наименований льгот и гарантированных выплат работникам, попавшим в различные жизненные ситуации.