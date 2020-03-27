Будем дома: промышленные гиганты Татарстана уходят на недельные выходные

Промышленные гиганты Татарстана объявляют особый режим работы на неделю

Фото: Максим Платонов

Кульминацией борьбы против коронавируса и его последствий стала остановка промышленных предприятий. Пять крупных предприятий республики, на которых трудятся около 80 тысяч работников, объявили об особых мерах. КАМАЗ, КМПО, Казанский вертолетный завод и Казанский авиазавод остановят производство на неделю. «Казаньоргсинтез» продолжит работу в режиме выходных дней. «Татнефть» открывает загородные базы для временного содержания сотрудников, которые будут работать на добыче и переработке нефти.

«Татнефть» продолжит добывать нефть, но изолирует работников на загородной базе



Крупные промышленные предприятия Татарстана одно за другим объявили сегодня о приостановке производства в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Первой новости о специальных мерах по предотвращению коронавируса обнародовала «Татнефть». Уже в 7.30 утра она вывесила объявление о переходе на особый режим работы. Как и ожидалось, «Татнефть» ни на день не останавливает нефтедобычу и нефтепереработку. В руководстве компании нашли альтернативный вариант жестким карантинным мерам. С сегодняшнего дня все работники, занятые в непрерывном цикле и на предприятиях жизнеобеспечения, будут изолированы от внешних контактов и расселены на загородной базе детских лагерей и санаториев «Татнефти». По окончании рабочей смены они будут возвращаться не домой, а отправляться в санаторий.

«Реализуемый в «Татнефти» план мероприятий направлен на предупреждение распространения инфекции на стратегически важных для энергетической безопасности страны предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, подразумевающих непрерывное производство, — говорится в сообщении компании. — Также на особый режим работы переводятся предприятия, обеспечивающие функционирование социально значимой инфраструктуры, снабжающие регион газом, теплом, водой».

Первой новости о специальных мерах по предотвращению коронавируса обнародовала «Татнефть». Фото Максима Платонова

Те, кто перейдет на особый режим работы, будут полностью обеспечены материально-техническими ресурсами, продовольственными, медицинскими и иными средствами, следует из сообщения пресс-службы «Татнефти». Персонал будет проходить тестирование на наличие вируса COVID-19. Здания и сооружения, в которых люди будут трудиться и отдыхать, подвергнут обеззараживанию. «Сотрудники, переведенные на работу в режиме изоляции, получат доплату за особые условия труда», — указано в сообщении. Напомним, что на предприятиях ГК «Татнефть» заняты свыше 22,4 тысячи человек (по данным системы «СПАРК-Интерфакс»). Те, кто работает в офисе, переведены на удаленную работу.



КАМАЗ временно остановит конвейер

К 10 утра об уходе на карантин сообщил КАМАЗ. Как следует из сообщения пресс-службы автозавода, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписал приказ о приостановке производства автомобилей до 3 апреля 2020 года.

«Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена нерабочей для «камазовцев». На оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям», — говорится в сообщении. Сегодня коллектив завода занят подготовкой к временному закрытию конвейера, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе автозавода.

На автозаводе трудятся свыше 30 тысяч работников (по данным системы «СПАРК-Интерфакс»).

Сергей Когогин подписал приказ о приостановке производства автомобилей до 3 апреля 2020 года. Фото Сергея Афанасьева

«Казаньоргсинтез» поддержал решение о нерабочей неделе

Решение о введении нерабочей недели поддержала исполнительная дирекция ПАО «Казаньоргсинтез». Как сообщили в пресс-службе, формально действие Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 2020 года не распространяется на «непрерывно действующие организации», к которым относится ПАО «Казаньоргсинтез». Согласно пояснениям профильных министерств, предприятие должно продолжить работу в обычном режиме.

Однако учитывая всю серьезность ситуации, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной защиты здоровья сотрудников предприятия исполнительная дирекция ПАО «Казаньоргсинтез» приняла решение перевести предприятие в режим работы выходных дней. То есть производственный процесс остановлен не будет, но прочая деятельность до 5 апреля будет прекращена.



Таким образом, для большей части персонала неделя с 30 марта по 5 апреля станет нерабочей. При этом доходы сотрудников будут сохранены: заработная плата — в полном объеме, премиальная часть — в полном объеме в соответствии с положением о премировании. На химическом предприятии трудятся свыше 8,2 тысячи работников (по данным системы «СПАРК-Интерфакс»).

На «Казаньоргсинтезе» производственный процесс остановлен не будет, но прочая деятельность до 5 апреля будет прекращена. Фото Рината Назметдинова

«Ростех» приостановил работу авиационных предприятий Казани

Переходит на недельную самоизоляцию и весь куст машиностроительных предприятий Казани. Это входящие в ГК «Ростех» «Казанский вертолетный завод» (свыше 5 тысяч человек) и Казанский авиазавод им. Горбунова (свыше 5 тысяч человек). Одновременно о недельных выходных сообщило и «Казанское моторостроительное производственное предприятие», принадлежащее татарстанскому госхолдингу «Связьинвестнефтехим». Несмотря на разных акционеров, эти предприятия независимо друг от друга приняли решение остановить производства.

«АО «КМПО» на основании Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны приостановит производство с 30 марта по 5 апреля 2020 года, — сообщила пресс-служба предприятия. — На оплачиваемые выходные уйдут все сотрудники, за исключением минимального количества работников, занятых на операциях, которые по технологическим причинам нельзя остановить. На предприятии соблюдаются все меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и Минздравом».

Общую позицию изложила пресс-служба госкорпорации «Ростех». «О полной остановке производства речь не идет, — указывается в сообщении. — Не стоит забывать, что «Ростех» — оборонно-промышленная компания, которая обеспечивает исполнение гособоронзаказа и решает множество других вопросов в сфере национальной безопасности. Но будут предприняты все необходимые меры, чтобы обезопасить людей, включая перевод людей на домашний режим».

Переходит на недельную самоизоляцию и весь куст машиностроительных предприятий Казани. Фото Максима Платонова

В «Ростехе» указывают, что в составе корпорации большое число предприятий занято в производстве фармацевтической продукции и медицинского оборудования, особенно остро необходимого здравоохранению сейчас. «На наших мощностях в том числе производятся тепловизоры для дистанционного выявления людей с повышенной температурой тела в местах общего пользования, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, а также дефибрилляторы, шприцевые дозаторы, наркозно-дыхательные аппараты и др.



Вы знаете о поставленной государством задаче — оперативно оснастить российские клиники необходимой техникой. Поэтому об остановке указанных производств сейчас не может идти речи. Мы делаем все, чтобы снабдить регионы необходимым медоборудованием в полном объеме и в кратчайшие сроки. Первые поставки уже начались».



Понесут ли предприятия какие-либо финансовые издержки, ни в одной из компаний не сообщается. Получить комментарий в Минпромторге РТ не удалось.



Шамиль Агеев: «Процентов 90 на работу ходить не будет»

«Все сейчас готовятся к нерабочей неделе, поэтому проще сказать, сколько предприятий не остановятся», — говорит глава Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. — Процентов 90 на работу ходить не будет. Скорее всего, продолжат работу предприятия непрерывного цикла, то есть те, кто выполняет ГОЗ».

Оборотная сторона «путинской недели» — угроза срыва контрактных обязательств перед заказчиками. «Нам за эти двое суток поступило 120 обращений от тех, кто не сможет выполнить обязательства, — сообщил Шамиль Агеев, не называя предприятий. — Сейчас мы их обобщаем, а потом будем заключение выдавать». По его мнению, нужны меры поддержки, но пока «все идет всырую».

«Налоговики ничего не могут сказать толком (об отсрочке выплат по налоговым платежам), — сокрушается он. — Конечно, нужны эти меры, но потом все равно платить придется. Очевидно, нужны какие-то другие моменты».

