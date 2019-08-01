«Казаньоргсинтез» показал рост по выручке по итогам первого полугодия 2019 года

Нефтехимическое предприятие опубликовало бухгалтерскую отчетность за I полугодие 2019 года

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» составила 7,9 млрд рублей. Выручка за шесть месяцев превысила 40,2 млрд рублей и увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 2,7%. Эксперты отмечают, что на выручку «Казаньоргсинтеза» влияет отечественный рынок, поскольку основные потребители продукции предприятия находятся в России. Конкуренция на этом рынке особенно высокая. Ожидается, что она усилится и с запуском «ЗапСибНефтехима» в Тобольске. Подробности — в материале «Реального времени».

Движение вверх

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 6 месяцев 2019 года. Согласно данным бухгалтерского баланса, чистая прибыль предприятия за этот период составила 7,9 млрд рублей. Относительно первого полугодия 2018 года она сократилась на 20,9%. Выручка компании за отчетный период превысила 40,2 млрд рублей, увеличившись на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Выручка компании за отчетный период превысила 40,2 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Прибыль от продаж за первое полугодие составила 11,5 млрд рублей. Незначительно за первое полугодие выросла себестоимость продаж: она достигла 25,6 млрд рублей и увеличилась только на 8,6%. Объем внеоборотных активов предприятия составил 45 млрд рублей.

Рост зарплат

Стабильное экономическое развитие «Казаньоргсинтеза» позволило в этом году провести на предприятии масштабную индексацию заработных плат. Наибольший рост коснулся оплаты труда рабочих, которые являются наиболее многочисленной категорией сотрудников «Казаньоргсинтеза» (6 тысяч человек из 8,3 тысячи общего штата). Их зарплаты выросли на 30%. Оклады специалистов увеличились на 10%. Рост доходов руководящих должностей составил от 3 до 7%.

В коллективном договоре «Казаньоргсинтеза» размер премии по итогам работы за месяц зафиксирован на уровне 100% от оклада, после индексации пропорционально выросла и премиальная часть оплаты труда.

По итогам первого полугодия средний ежемесячный доход рабочего промышленно-производственной группы (без учета доходов специалистов и руководящего состава) составил 49,8 тысячи рублей.

«Цены на полимеры держатся на достаточно высоком уровне»

На финансовых результатах «Казаньоргсинтеза» отразились изменения конъюнктуры рынка. Эксперты отмечают снижение цен на термопластики с сентября 2018 года на 11,5%, а также прогнозируют рост конкуренции на внутреннем и внешнем рынках с вводом мощностей «ЗапСибНефтехима».

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»:

— Рынок полиэтилена в РФ продолжает расширяться. В прошлом году внутреннее производство полимеров этилена в первичных формах выросло на 11% до 2,2 млн тонн. Производство полиэтилена составило 1,56 млн тонн. В I полугодии 2019 года объем производства полимеров этилена в первичных формах составил 1,15 млн тонн, что на 1,4% выше, чем в первой половине прошлого года. Выпуск полиэтилена за полугодие вырос на 2,7% и составил 0,84 млн тонн.

Емкость внутреннего рынка полиэтилена составляет более 2 млн т, и примерно на четверть она покрывается импортными поставками. При этом около 20% полиэтилена российских производителей продается на экспорт. Рынок полиэтилена разнообразен по номенклатуре, и если на экспорт в основной идут простые формы, то импортируется преимущественно продукция конечного передела.

Емкость внутреннего рынка полиэтилена составляет более 2 млн тонн. Фото: Ринат Назметдинов

Цены на полимеры держатся на достаточно высоком уровне, хотя и снижались в первом полугодии. С максимальных за несколько лет значений, достигнутых в сентябре прошлого года, к июлю текущего года индекс цен на стандартные термопласты плавно снизился на 11,5%, со 111,8 тыс. до 99 тыс. рублей за тонну. Полиэтилен высокого давления стоил в июле в среднем около 86,2 тыс. рублей за тонну, а тонна полиэтилена низкого давления — в среднем около 99,1 тыс. рублей. До конца года можно ожидать возобновления роста индекса цен на стандартные термопласты приблизительно до значения 105 тыс. рублей за тонну.

Василий Танурков, заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА:

— C сентября 2018 года рублевые цены падают, и происходит это практически непрерывно. В среднем за это время падение произошло на 11,5%, что является значительным для российского рынка. Что-то подобное наблюдалось в конце 2015 года до середины 2017 года. Тогда цены упали на 20%.

Цены на пластики в значительной степени коррелируют с ценами на бензол, нефтепродукты. И все сильно зависит от курса рубля. Сейчас не самая лучшая ситуация на сырьевых рынках для пластиков, потому что мировая экономика замедляется. Это заметно по Китаю, который является крупным потребителем пластика.

Общая динамика изменения цен на девять крупнотоннажных полимеров (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ и ПС-В) в России.

В ближайшей перспективе роста спроса на пластики ждать не стоит. Даже если произойдет существенное ослабление рубля, это поспособствует росту рублевых цен, но если делать долгосрочные прогнозы, то тенденция падения цен может продолжиться. Этот рынок сильно зависит от темпов промышленного роста в мире, а они тормозятся.

Пока мощности завода «ЗапСибНефтехим» не запущены, но когда он начнет работать, то это в течение полугода может отразится на внутрироссийских ценах на полиэтилен и полипропилен. В текущем месяце произошло серьезное падение цены на полистирол, цены снизились на 8%. Поливинилхлорид — единственный вид пластика, который вырос в цене в июле. Этот рынок не затронет и ввод новых мощностей «ЗапСибНефтехима».