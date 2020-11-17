«Вторая волна» и падение цен: как КОС справляется с конъюнктурой рынка

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Конец 2020 года запомнится «второй волной» пандемии, которая усложняет и так непростую ситуацию для большинства отраслей промышленности. Тем не менее на химической отрасли последствия коронавируса отражаются не так критично — спрос на часть пластиков возрос, особенно это касается продукции российских заводов. Так, отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена «Казаньоргсинтез» увеличил объем реализации поликарбонатов. Выручка от их продажи выросла на 22,6% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Однако конъюнктура рынка все же сказалась на показателях предприятия, которое представило ежеквартальный отчет.

Влияние рынка на показатели КОС

Наибольшее влияние на работу «Казаньоргсинтеза» оказывает состояние рынка полиэтиленов. ПНД — один из основных продуктов, которые выпускает предприятие. Сейчас суммарная мощность российских производителей полиэтиленов составляет 1,9 млн тонн в год при уровне потребления ПНД в 1,1 млн тонн. Эти мощности позволяют перекрыть потребность внутреннего рынка полиэтиленов и подталкивают предприятия к реализации продукции за границей.

При этом, предсказывают эксперты аналитического агентства «Маркет Репорт», к 2030 году запустятся новые производства по выпуску полиэтиленов и внутренний рынок станет еще более профицитным. Пандемия внесла свои коррективы на планы по экспорту продукции — российские компании столкнулись с ограничительными мерами, что отразилось на выручке. Упали цены сразу на несколько видов товаров: этилен, этан, ПБФ, бензол, окись этилена.

— На пике ограничений производители столкнулись со сложностями в отгрузках на внешние рынки из-за проблем с логистикой: дефицит контейнеров, снижение доступности грузовиков, увеличение времени доставки товаров из-за задержек на границах и в портах, перебои или остановка внутренней логистики в отдельных странах и регионах. Стоимость фрахта в пик пандемии резко увеличилась (на ряде направлений вдвое). Это также негативно сказалось на финансовом результате компаний в первом полугодии 2020 года, — сообщила «Реальному времени» ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ и автор исследования по рынку крупнотоннажных полимеров Анна Волкова.

«Казаньоргсинтез» по итогам девяти месяцев 2020 года сумел выйти на чистую прибыль в 6,5 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Несмотря на это, «Казаньоргсинтез» по итогам девяти месяцев 2020 года сумел выйти на чистую прибыль в 6,5 млрд рублей. Чистый оборотный капитал составил 10,8 млрд рублей — этот показатель считается одним из важных индикаторов финансовой устойчивости, демонстрирующих, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам.

Просроченной задолженности по займам и кредитам КОС не имеет. Также у одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена отсутствуют долги по заработной плате и налогам. При этом за девять месяцев 2020 число сотрудников на «Казаньоргсинтезе» не снижалось.

Обстановка на отечественном рынке полимеров

Пока объем отечественных полимеров из-за сложной конъюнктуры рынка сокращался, КОС нарастил реализацию поликарбонатов. Они используются в машиностроении, радио-, свето-, электротехнике, строительстве, в производстве оптических изделий и для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой. Объем выручки от их продажи вырос на 22,6% и достиг 7,8 млрд рублей.

Пока объем отечественных полимеров из-за сложной конъюнктуры рынка сокращался, КОС нарастил реализацию поликарбонатов. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В целом за 8 месяцев этого года в России выпуск химической продукции увеличился более чем на 6% к 2019 году. По словам ведущего эксперта «Центра развития» НИУ ВШЭ Анны Волковой, это связано с ростом спроса на группы товаров для дезинфекции. Производство полимеров также осталось одним из ключевых драйверов роста.

— По мере снятия ограничений в России и в мире производство полимеров росло. По итогам 9 месяцев 2020 года производство полимеров пропилена увеличилось на 21% год к году, а полимеров этилена — более чем на 50%. Сохранение высоких производственных показателей в полимерной промышленности РФ было связано с тем, что, в отличие от многих зарубежных заводов, российские компании не останавливались на «карантин». Однако более важным является тот факт, что в противовес критическому падению спроса на большинство товарных групп спрос на полимеры был поддержан производителями пластиковой упаковки, медицинских изделий и нетканых материалов для СИЗ. Более того, в самом начале пандемии на российском рынке образовался ажиотажный спрос на полимеры, вызванный опасениями возможного роста цен из-за падения курса рубля и вынужденной самоизоляции, — рассказала эксперт.

Последствия пандемии

По словам Анны Волковой, некоторые сегменты рынка полимеров сильно пострадали от ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией. Остановка строек, критичная ситуация в автомобильной промышленности, падение объемов продаж товаров народного потребления привели к резкому снижению спроса на полимеры. Больше всего пострадал рынок ПВХ и АБС-пластиков. В апреле стало очевидно падение спроса и на другие пластмассы, которое не компенсировалось рынком упаковки и медицинских изделий.

Такая ситуация отчасти объясняется ослаблением эффекта «панических закупок» начала пандемии — из-за неопределенности и население, и переработчики стремились закупиться впрок. Затем ажиотаж спал. В результате, считает специалист Высшей школы экономики, есть серьезный риск того, что после снятия ограничений рынок будет восстанавливаться очень слабыми темпами. Во многом темпы восстановления зависят от поддержки государства и количества потребителей и переработчиков из числа малого и среднего бизнеса, избежавших банкротства.

— Можно сделать вывод, что рынок крупнотоннажных полимеров в 2020 году столкнулся с полномасштабным кризисом, как и множество других отраслей. При этом влияние пандемии на полимерную промышленность было менее драматичным, чем в других секторах, поскольку пластики являются критически важными для обеспечения потребностей в товарах первой необходимости и медицинских товаров. Однако в то же время на рынке существуют сложности, возникшие еще до кризиса COVID-19 и связанные с дисбалансом спроса и предложения на мировом рынке. Падение цен на нефть изменило баланс сил на рынке, снизив конкурентоспособность американской продукции («сланцевое» сырье) и китайской продукции (уголь). Однако данный эффект можно рассматривать как временный, и он нивелируется глобальным снижением спроса. В условиях жесткой глобальной конкуренции необходимо системное развитие спроса на внутреннем рынке, стимулирование качественного роста полимерных производств, — считает специалист «Центра развития» НИУ ВШЭ Анна Волкова.