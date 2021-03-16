Fitch подтвердило рейтинг «Казаньоргсинтеза» на уровне «B+»

Фото: Ринат Назметдинов

Рейтинг дефолта эмитента ПАО «Казаньоргсинтез», по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, находится на отметке «B+». Прогноз у предприятия «Стабильный».

— Подтверждение рейтингов и «стабильный» прогноз отражают наше мнение, что «Казаньоргсинтез» сохранит консервативный финансовый профиль: чистый скорректированный леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будет оставаться комфортно ниже нашего триггера для негативного рейтингового действия в 3х в 2020—2024 годах, даже несмотря на то, что компания возобновляет инвестиции в развитие, — говорится в сообщении Fitch.

Среди факторов, которые стоит учесть «Казаньоргсинтезу», агентство называет риски для рынка химической продукции.

Ранее в КОС рассказали о планах продолжить модернизацию производства и строительстве нового завода. К 2025 году предприятие планирует запустить производство полиэтилен-винилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск продукта. Таким образом, выпуск сэвилена вырастет в 7,5 раза, мощность установки составит 100 тыс. тонн в год.

Кроме того, к 2023 у «Казаньоргсинтеза» появится новая парогазовая электростанция мощностью 250 МВт. Реализация проекта оптимизирует затраты на производство конечной продукции и снизит воздействие на окружающую среду. А также увеличит собственные энергетические мощности для дальнейшего развития химгиганта. За использование при строительстве новейших технологий отвечает немецкий концерн Siemens.