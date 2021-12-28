При поддержке «Казаньоргсинтеза» открылась главная елка Московского и Кировского районов Казани

Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

В столичном парке «Сосновая роща», что рядом с ДК химиков, состоялось открытие главного елочного городка Кировского и Московского районов Казани. По традиции обустройство и оформление праздничной площадки взяло на себя ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в состав объединившегося с СИБУРом АО «ТАИФ»).

Главное украшение городка — 20-метровая красавица елка, увенчанная 1,5-метровой звездой, видна издалека. До 2018 года — до открытия площадки у казанской «Чаши», эта елка была самой высокой в столице Татарстана.

— «Казаньоргсинтез» традиционно занимается организацией елочного городка в парке «Сосновая роща». Из новшеств этого года — мы увеличили радиус катка. Было пожелание — немного увеличить каток, сделать более широким для удобства гостей. В этом году мы расширили его на 2 метра в каждую сторону. Кроме того, мы организовали купол вокруг елки с подсветкой. Ледовый лабиринт у нас в этом году обновленный и увеличенный на пару метров. Прокат коньков у нас уже существовал. И установлена традиционная фотозона — она обновляется ежегодно. Елочный городок — совместная работа «Казаньоргсинтеза» с администрацией Кировского и Московского районов и с Дирекцией парков и скверов. Мы взяли на себя организацию городка, а развлекательную часть — интерактив, представления, музыкальное сопровождение, организацию питания и пр. — взяла на себя администрация. Только от КОСа порядка 50 человек принимают участие в организации елочного городка. Это не только видимая часть, но еще и по всей территории парка — световая иллюминация и три входные зоны. Первая арка со стороны ДК химиков, вторая — со стороны Декабристов, третья — со стороны бассейна, — рассказал в интервью журналистам начальник отдела организации социального обслуживания и работы с молодежью ПАО «Казаньоргсинтез» Азат Мусхинов.

Как признался Мусхинов, вспомнить сколько лет КОС организует елки для жителей и гостей Казани, сейчас уже невозможно. Он и сам еще ребенком каждый год приходил повеселиться в построенный «Казаньоргсинтезом» праздничный городок.

— Хочу поблагодарить нашего партнера — «Казаньоргсинтез», который поставил такую замечательную елку, каток, создал прекрасные условия для семейного отдыха, развлечения для всех жителей наших районов. Это один из 12 новогодних городков на территории наших районов, и я надеюсь, что вам здесь очень понравится. Впереди год Тигра, и, конечно, каждый из нас, сидя за праздничным столом, под бой курантов будет загадывать желание. Я хочу пожелать, чтобы все ваши желания сбылись, — поздравил всех собравшихся со сцены глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

— Мы ежегодно стараемся, чтобы добавились новые какие-то элементы, для того чтобы создавать новогоднее праздничное настроение. Берегите построенный городок, чтобы он вас радовал как можно дольше. Уверен, что в следующем году мы сможем сделать еще больше яркого, красивого, праздничного на этой площадке. От имени руководства ПАО «Казаньоргсинтез», от себя лично хочется вас поздравить с наступающим праздником, чтобы новый год принес вам новые эмоции, новые победы, чтобы были довольны и счастливы в новом году, — присоединился к поздравлениям начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез» Фанур Альмиев.