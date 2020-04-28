Стоп-линия, одноразовая посуда и доставка еды: как «Казаньоргсинтез» решает продуктовый вопрос
Предприятие подстроило работу комбината общественного питания под условия, которые диктует COVID-19
Из-за распространения коронавирусной инфекции уже больше месяца предприятия с непрерывным циклом производства живут в условиях постоянной борьбы за сохранение здоровья сотрудников. Превентивные меры коснулись и устройства заводских столовых. О том, как «Казаньоргсинтез» организовал снабжение продовольствием в условиях всеобщей самоизоляции, устроил питание рабочих и какие меры безопасности при этом предприняты, — в материале «Реального времени».
Четыре столовые работают
Влияние коронавирусной пандемии одним из первых ощутил на себе общепит. В городских ресторанах и кафе сначала сократили количество столиков, потом они и вовсе были закрыты. Ограничения Роспотребнадзора коснулись и мест общественного питания на промышленных предприятиях. Из-за угрозы распространения тяжелого вируса на «Казаньоргсинтезе» изменил работу комбинат общественного питания.
— Когда начался режим самоизоляции, десять подразделений комбината временно закрыли, исходя из соображений безопасности. Теперь сотрудники «Казаньоргсинтеза» обедают в четырех столовых на территории предприятия. При этом изменений в лечебно-профилактическое меню мы не вносили, — рассказывает об организации работы в текущих условиях директор комбината общественного питания «Казаньоргсинтеза» Айдар Галимов. — Несмотря на то что прием контрагентов и торговых представителей ограничен, наши столовые обеспечены запасом продуктов на месяц. Проблем с поставкой продуктов у нас нет.
Борьба с помощью дезинфекции и пластиковой посуды
Вообще же комбинат общественного питания «Казаньоргсинтеза» — это почти полтора десятка филиалов (столовые, кафе, буфеты и даже собственный супермаркет) и три цеха: мясо-рыбный, кондитерский и овощной. При этом только овощехранилище имеет объем в 150 тонн и два картофелехранилища на 400 тонн. Услугами КОП до начала пандемии ежедневно пользовались 3,5 тысячи человек. А стоимость питания в столовых по-прежнему одна из самых дешевых в Казани.
Система качества КОП включает в себя строгий отбор поставщиков. Предприятие закупает только сертифицированную продукцию. Производственный персонал работает только при наличии медкнижки и регулярно проходит необходимое обследование. А в текущих условиях сотрудники столовых — как и остальные работники на производствах — готовят обеды в защитных масках и перчатках с соблюдением всех требований гигиены. В подразделениях комбината общественного питания строго отслеживают состояние здоровья персонала: ежедневно замеряют температуру тела и записывают ее в журнал.
На полу столовых около касс нанесена разметка, чтобы сотрудники сохраняли в очереди дистанцию 1,5 метра. Влажная уборка с дезинфицирующими средствами проводится регулярно. Мусор же собирается в герметичные мешки, в дальнейшем обеспечивается их безопасная утилизация.
При этом многоразовая посуда и столовые приборы заменены на пластиковую одноразовую. Использовать посуду многократного применения также можно, только обрабатывать ее следует в моечных машинах с дезинфекцией при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств. Так поступают с посудой, необходимой для приготовления пищи.
Освоили доставку
Во время коронавирусной пандемии комбинат общественного питания «Казаньоргсинтеза», как и большинство точек общепита России, освоил и систему доставки. Сейчас блюда из столовых и кафе комбината можно заказать на сайте и в приложении сервиса «Яндекс.Еда». Меню размещено там же. Работают как на сотрудников завода, так и на всех пользователей. Цены в сервисе чуть дороже, чем в самих столовых, но все равно ниже среднерыночных.
В ближайшее время КОП планирует освоить и Delivery Club. Следующий сервис на очереди — «Яндекс.Такси», как еще один способ доставки продуктов питания и готовых блюд.
Продуктовые корзины для сотрудников на самоизоляции
Для сотрудников, находящихся на самоизоляции, КОП разработал набор из 18 продуктов питания. Корзину предприятие сформировало из наиболее популярных видов продуктов с длительным сроком хранения. При этом цена на них — на уровне себестоимости для предприятия.
— В продуктовые наборы мы включаем собственную продукцию комбината общественного питания. Также учитываем энергетическую ценность питания в день на человека без учета молочной и хлебобулочной продукции, — отмечает Айдар Галимов.
Для заказа продуктового набора сотрудник должен назвать свой табельный номер. Готовую заявку доставляют сотрудники комбината общественного питания, лица которых защищены маской, а руки — перчатками. О сохранении требуемой социальной дистанции также никто не забывает.
Эти же наборы пошли и в профсоюзный комитет работников предприятия. Он организовал бесплатную доставку продуктовых корзин ветеранам. На прошлой неделе к ним присоединились руководители заводов КОСа. Ветеранов предприятия посетили директор завода этилена Алексей Белов, директор завода по подготовке и переработке полиэтилена низкого давления Рустем Музафаров, заместитель главного инженера завода полиэтилена высокого давления Дмитрий Кочнев.
Продуктовые наборы развезли 90 пожилым людям, которые состоят на учете Совета ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез». Пенсионеров активисты посещают по предварительному звонку и их согласию. При себе у волонтеров заводские пропуска.
Понятно, что ограничение работы комбината общественного питания «Казаньоргсинтеза» — вынужденные меры профилактики на время коронавирусной пандемии. Но пока 8-тысячное предприятие мобилизует свои силы, оперативно перестраиваясь и внося коррективы, принимает новые правила игры резко изменившегося мира.
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