Стоп-линия, одноразовая посуда и доставка еды: как «Казаньоргсинтез» решает продуктовый вопрос

Предприятие подстроило работу комбината общественного питания под условия, которые диктует COVID-19

Фото: «Казаньоргсинтез»

Из-за распространения коронавирусной инфекции уже больше месяца предприятия с непрерывным циклом производства живут в условиях постоянной борьбы за сохранение здоровья сотрудников. Превентивные меры коснулись и устройства заводских столовых. О том, как «Казаньоргсинтез» организовал снабжение продовольствием в условиях всеобщей самоизоляции, устроил питание рабочих и какие меры безопасности при этом предприняты, — в материале «Реального времени».

Четыре столовые работают

Влияние коронавирусной пандемии одним из первых ощутил на себе общепит. В городских ресторанах и кафе сначала сократили количество столиков, потом они и вовсе были закрыты. Ограничения Роспотребнадзора коснулись и мест общественного питания на промышленных предприятиях. Из-за угрозы распространения тяжелого вируса на «Казаньоргсинтезе» изменил работу комбинат общественного питания.

— Когда начался режим самоизоляции, десять подразделений комбината временно закрыли, исходя из соображений безопасности. Теперь сотрудники «Казаньоргсинтеза» обедают в четырех столовых на территории предприятия. При этом изменений в лечебно-профилактическое меню мы не вносили, — рассказывает об организации работы в текущих условиях директор комбината общественного питания «Казаньоргсинтеза» Айдар Галимов. — Несмотря на то что прием контрагентов и торговых представителей ограничен, наши столовые обеспечены запасом продуктов на месяц. Проблем с поставкой продуктов у нас нет.

Борьба с помощью дезинфекции и пластиковой посуды

Вообще же комбинат общественного питания «Казаньоргсинтеза» — это почти полтора десятка филиалов (столовые, кафе, буфеты и даже собственный супермаркет) и три цеха: мясо-рыбный, кондитерский и овощной. При этом только овощехранилище имеет объем в 150 тонн и два картофелехранилища на 400 тонн. Услугами КОП до начала пандемии ежедневно пользовались 3,5 тысячи человек. А стоимость питания в столовых по-прежнему одна из самых дешевых в Казани.

Система качества КОП включает в себя строгий отбор поставщиков. Предприятие закупает только сертифицированную продукцию. Производственный персонал работает только при наличии медкнижки и регулярно проходит необходимое обследование. А в текущих условиях сотрудники столовых — как и остальные работники на производствах — готовят обеды в защитных масках и перчатках с соблюдением всех требований гигиены. В подразделениях комбината общественного питания строго отслеживают состояние здоровья персонала: ежедневно замеряют температуру тела и записывают ее в журнал.

Многоразовая посуда и столовые приборы в столовой заменены на пластиковую одноразовую. Фото: «Казаньоргсинтез»

На полу столовых около касс нанесена разметка, чтобы сотрудники сохраняли в очереди дистанцию 1,5 метра. Влажная уборка с дезинфицирующими средствами проводится регулярно. Мусор же собирается в герметичные мешки, в дальнейшем обеспечивается их безопасная утилизация.

При этом многоразовая посуда и столовые приборы заменены на пластиковую одноразовую. Использовать посуду многократного применения также можно, только обрабатывать ее следует в моечных машинах с дезинфекцией при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств. Так поступают с посудой, необходимой для приготовления пищи.

Освоили доставку

Во время коронавирусной пандемии комбинат общественного питания «Казаньоргсинтеза», как и большинство точек общепита России, освоил и систему доставки. Сейчас блюда из столовых и кафе комбината можно заказать на сайте и в приложении сервиса «Яндекс.Еда». Меню размещено там же. Работают как на сотрудников завода, так и на всех пользователей. Цены в сервисе чуть дороже, чем в самих столовых, но все равно ниже среднерыночных.

В ближайшее время КОП планирует освоить и Delivery Club. Следующий сервис на очереди — «Яндекс.Такси», как еще один способ доставки продуктов питания и готовых блюд.

Продуктовые корзины для сотрудников на самоизоляции

Для сотрудников, находящихся на самоизоляции, КОП разработал набор из 18 продуктов питания. Корзину предприятие сформировало из наиболее популярных видов продуктов с длительным сроком хранения. При этом цена на них — на уровне себестоимости для предприятия.

Для заказа продуктового набора сотрудник должен назвать свой табельный номер. Фото: «Казаньоргсинтез»

— В продуктовые наборы мы включаем собственную продукцию комбината общественного питания. Также учитываем энергетическую ценность питания в день на человека без учета молочной и хлебобулочной продукции, — отмечает Айдар Галимов.

Для заказа продуктового набора сотрудник должен назвать свой табельный номер. Готовую заявку доставляют сотрудники комбината общественного питания, лица которых защищены маской, а руки — перчатками. О сохранении требуемой социальной дистанции также никто не забывает.

Эти же наборы пошли и в профсоюзный комитет работников предприятия. Он организовал бесплатную доставку продуктовых корзин ветеранам. На прошлой неделе к ним присоединились руководители заводов КОСа. Ветеранов предприятия посетили директор завода этилена Алексей Белов, директор завода по подготовке и переработке полиэтилена низкого давления Рустем Музафаров, заместитель главного инженера завода полиэтилена высокого давления Дмитрий Кочнев.

Пенсионеров активисты посещают по предварительному звонку и их согласию. Фото: «Казаньоргсинтез»

Продуктовые наборы развезли 90 пожилым людям, которые состоят на учете Совета ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез». Пенсионеров активисты посещают по предварительному звонку и их согласию. При себе у волонтеров заводские пропуска.

Понятно, что ограничение работы комбината общественного питания «Казаньоргсинтеза» — вынужденные меры профилактики на время коронавирусной пандемии. Но пока 8-тысячное предприятие мобилизует свои силы, оперативно перестраиваясь и внося коррективы, принимает новые правила игры резко изменившегося мира.