Немецкие банки предоставят «Казаньоргсинтезу» синдицированный кредит на 147,3 млн евро
Один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена заключил договор о привлечении невозобновляемой экспортной кредитной линии на сумму 147,3 млн евро.
Организатором сделки стал Deutsche Bank AG, а первоначальными кредиторами также выступили Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Стороны подписали документ 12 февраля.
В соглашении сказано, что финансовые учреждения согласны на кредитование, исходя из следующих условий: ПАО «Казаньоргсинтез» заемные средства предоставляются тремя траншами в пределах общей суммы кредита.
КОС предстоит погасить задолженность за 15 лет с даты подписания договора. Цена кредитного договора не превысит 180,6 млн евро.
Ранее предприятие заявило о планах по строительству завода полиэтилен-винилацетата. Он должен появиться на территории «Казаньоргсинтеза» к 2025 году. Химгигант запустит производство полиэтилен-винилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск продукта.ПромышленностьНефтехимияЭкономикаФинансыБанкиИнвестиции Татарстан Казаньоргсинтез
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым