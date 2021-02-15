Новости промышленности

13:06 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Немецкие банки предоставят «Казаньоргсинтезу» синдицированный кредит на 147,3 млн евро

12:07, 15.02.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Немецкие банки предоставят «Казаньоргсинтезу» синдицированный кредит на 147,3 млн евро
Фото: Ринат Назметдинов

Один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена заключил договор о привлечении невозобновляемой экспортной кредитной линии на сумму 147,3 млн евро.

Организатором сделки стал Deutsche Bank AG, а первоначальными кредиторами также выступили Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Стороны подписали документ 12 февраля.

В соглашении сказано, что финансовые учреждения согласны на кредитование, исходя из следующих условий: ПАО «Казаньоргсинтез» заемные средства предоставляются тремя траншами в пределах общей суммы кредита.

КОС предстоит погасить задолженность за 15 лет с даты подписания договора. Цена кредитного договора не превысит 180,6 млн евро.

Ранее предприятие заявило о планах по строительству завода полиэтилен-винилацетата. Он должен появиться на территории «Казаньоргсинтеза» к 2025 году. Химгигант запустит производство полиэтилен-винилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск продукта.

ПромышленностьНефтехимияЭкономикаФинансыБанкиИнвестиции Татарстан Казаньоргсинтез
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем