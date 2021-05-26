Юные кинорежиссеры поздравили химиков короткометражкой про «Казаньоргсинтез»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Воспитанники детской киностудии «Караван» сняли короткометражный художественный фильм про «Казаньоргсинтез». Короткометражка приурочена ко Дню химика.

Главный герой фильма — юноша, который увлекается химией, ищет работу, хочет устроится на завод, но сомневается в экологической безопасности производства. Окончательную точку в выборе ставят цветущие на территории завода яблони. Главные роли исполнили молодой актер Аскар Салихов и работник «Казаньоргсинтеза» Рамзиль Галиев.

Детская киностудия «Караван» создана в Казани более 7 лет назад. Сейчас в студии занимаются увлеченные кино ребята в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе дети из многодетных и неблагополучных семей, воспитанники приюта. В копилке наград студии — 9 гран-при и более 60 побед на различных международных и всероссийских кинофестивалях и конкурсах. Работы ребят побеждали во Франции, Латвии и Белоруссии.