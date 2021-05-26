Юные кинорежиссеры поздравили химиков короткометражкой про «Казаньоргсинтез»
Воспитанники детской киностудии «Караван» сняли короткометражный художественный фильм про «Казаньоргсинтез». Короткометражка приурочена ко Дню химика.
Главный герой фильма — юноша, который увлекается химией, ищет работу, хочет устроится на завод, но сомневается в экологической безопасности производства. Окончательную точку в выборе ставят цветущие на территории завода яблони. Главные роли исполнили молодой актер Аскар Салихов и работник «Казаньоргсинтеза» Рамзиль Галиев.
Детская киностудия «Караван» создана в Казани более 7 лет назад. Сейчас в студии занимаются увлеченные кино ребята в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе дети из многодетных и неблагополучных семей, воспитанники приюта. В копилке наград студии — 9 гран-при и более 60 побед на различных международных и всероссийских кинофестивалях и конкурсах. Работы ребят побеждали во Франции, Латвии и Белоруссии.Общество Татарстан Казаньоргсинтез
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым