Лучшим работникам «Казаньоргсинтеза» вручили награды в День химика

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в честь Дня химика в Казани наградили лучших работников ПАО «Казаньоргсинтез». На торжественной церемонии в ДК химиков вручили благодарности президента РТ, АО «ТАИФ», почетные грамоты и благодарности министерств и муниципальных органов, медали «За доблестный труд». Здесь же стало известно о присвоении нескольким сотрудникам званий «Заслуженный химик РТ» и «Заслуженный работник ПАО «Казаньоргсинтез».



— Мы традиционно собираемся в конце мая и отмечаем этот день как один из самых важных праздников в году. В прошлом мае, к сожалению, мы это сделать не смогли из-за пандемии коронавируса. Но вот прошел год, и мы снова встречаемся в этом зале. Сегодняшний праздник дает нам надежду на восстановление нормальной жизни и размеренной работы, вопреки любым пандемиям и кризисам. «Казаньоргсинтез» всю свою историю был одним из самых надежных и устойчивых предприятий в экономике Татарстана. Его сотрудники всегда чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И я хочу пожелать вам, чтобы эта уверенность никогда не покидала вас! — поприветствовал собравшихся со сцены генеральный директор предприятия Фарид Минигулов.



От лица руководства Группы ТАИФ работников «Казаньоргсинтеза» поздравил Айрат Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям:



— Вы связали свою судьбу с отраслью, являющейся главной точкой роста экономики Республики Татарстан. Работники химической промышленности всегда отличались большим трудолюбием, ответственным отношением к делу и преданностью своей профессии. На «Казаньоргсинтезе» трудятся настоящие профессионалы своего дела. Необходимо отметить слаженную работу трудового коллектива и исполнительной дирекции. Подтверждение тому — успешная реализация многих инвестиционных проектов и серьезные финансовые результаты «Казаньоргсинтеза».

Также для сотрудников предприятия приготовили насыщенную праздничную программу. Гостей праздника концертными номерами радовали хореографические и вокальные коллективы города.