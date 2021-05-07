Дань памяти: на «Казаньоргсинтезе» возложили цветы к мемориалу участникам ВОВ
76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая изменила судьбы миллионов людей и столько же жизней унесла. Завоевать победу помогали не только фронтовики, но и те, кто сутками стоял у станков — сначала чтобы снабдить страну всем необходимым, после войны — восполняя ее запасы, приближая привычную довоенную жизнь. На заводах ПАО «Казаньоргсинтез» тоже работали участники Великой Отечественной, теперь их осталось четверо. Еще 36 сотрудников предприятия носят звание тружеников тыла. Сегодня в память о всех работниках, причастных к празднику, на КОС возложили цветы к их мемориалу.
Почтить память
В этом году возле мемориала меньше цветов — из-за ковидных ограничений на праздник смогли попасть не все. Ветераны КОС, которые в те годы всеми силами приближали победу, остались дома в связи с пандемией. Но каждого из них поблагодарят за мир адресно — ко Дню Победы им отправятся поздравления от предприятия, где они работали большую часть жизни. Одна из них — герой соцтруда Гульсина Зантимирова. Она единственная из ветеранов «Казаньоргсинтеза», кто сегодня смог лично возложить цветы в память об участниках войны.
— 9 мая я считаю самым замечательным праздником. Мои бабушки и дедушки принимали участие в войне, я сама родилась в годы войны — в 1943 году. Помню тяжелые послевоенные годы, когда приходилось поднимать страну. Но постепенно мы стали жить лучше и лучше. В 18 лет я попала на «Казаньоргсинтез», где проработала аппаратчицей 40 с лишним лет. По-моему, это лучший завод в Татарстане, — говорит Гульсина Зантимирова.
Сейчас среди ветеранов предприятия — 4 участника войны и 36 тружеников тыла. Каждый год КОС устраивает праздник, чтобы эти дни стали для них особенными. Местом встречи становится Мемориал, построенный в честь сотрудников «Казаньоргсинтеза», ставших свидетелями военных событий.
— Мы, сегодняшние работники КОС, являемся уже внуками тех героев, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто был в тылу. Сейчас у нас подрастают дети — правнуки тех героев, но в любом случае, то, что было сделано в те годы, невозможно переоценить. Я прекрасно помню 30-летие Дня Победы, когда мне было девять лет. Это были широкие празднования, и я считаю, что с каждым годом, пусть мы и отделяемся от этой победы, ее чествование должно оставаться таким же пышным и радостным, — рассказал генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.
— От лица руководства ГК ТАИФ и лично по поручению генерального директора Шигабутдинова Руслана Альбертовича поздравляем вас с Днем Победы. 9 мая священный праздник для каждого гражданина страны, который объединяет каждую семью и является символом несокрушимости и патриотизма. Мирного неба над головой, — передал поздравления руководитель пресс-службы АО «ТАИФ» Леонид Козловский.
Торжественная программа
Песни военных лет, танцы и оркестр. Концертную программу на предприятии начали разрабатывать за месяц до события. Самым важным критерием было передать атмосферу радости, без которой не может быть Дня Победы. 11-летняя Даша Севостьянова знает как это сделать — она поет в эстрадно-джазовой студии «Соль», но каждый год в мае вместо джаза исполняет военные песни. Одна из ее любимых — «Мы за мир». Песня о том, что войне не должно быть места ни в одной стране.
— Мне очень жаль людей, чья жизнь пришлась на военные годы. Я очень много слышала про войну и особенно про блокаду. В моей семье воевал прадедушка, его не стало несколько лет назад, — рассказала Даша.
В каждой руке — по две гвоздики. Их руководители «Казаньоргсинтеза», приглашенные гости и участники Профкома возложили к Мемориалу.
— Лично для меня и моей семьи это один из самых важных праздников. У большинства есть родственники, которые воевали. В моей семье на войне побывали прадеды. Я сам в прошлом был участником порядка 70 поисковых экспедиций, и для меня в диковинку отмечать праздник не на местах боев, а в городе. Очень отрадно, что КОС уделяет такое внимание празднику, чтит память и собирается у памятной стелы, — поделился начальник отдела по делам молодежи и спорта профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез» Шакирджан Абдулсалямов.
В завершении события память о погибших на войне почтили минутой молчания.
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