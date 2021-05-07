Дань памяти: на «Казаньоргсинтезе» возложили цветы к мемориалу участникам ВОВ

Фото: Василий Иванов

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая изменила судьбы миллионов людей и столько же жизней унесла. Завоевать победу помогали не только фронтовики, но и те, кто сутками стоял у станков — сначала чтобы снабдить страну всем необходимым, после войны — восполняя ее запасы, приближая привычную довоенную жизнь. На заводах ПАО «Казаньоргсинтез» тоже работали участники Великой Отечественной, теперь их осталось четверо. Еще 36 сотрудников предприятия носят звание тружеников тыла. Сегодня в память о всех работниках, причастных к празднику, на КОС возложили цветы к их мемориалу.

Почтить память

В этом году возле мемориала меньше цветов — из-за ковидных ограничений на праздник смогли попасть не все. Ветераны КОС, которые в те годы всеми силами приближали победу, остались дома в связи с пандемией. Но каждого из них поблагодарят за мир адресно — ко Дню Победы им отправятся поздравления от предприятия, где они работали большую часть жизни. Одна из них — герой соцтруда Гульсина Зантимирова. Она единственная из ветеранов «Казаньоргсинтеза», кто сегодня смог лично возложить цветы в память об участниках войны.

— 9 мая я считаю самым замечательным праздником. Мои бабушки и дедушки принимали участие в войне, я сама родилась в годы войны — в 1943 году. Помню тяжелые послевоенные годы, когда приходилось поднимать страну. Но постепенно мы стали жить лучше и лучше. В 18 лет я попала на «Казаньоргсинтез», где проработала аппаратчицей 40 с лишним лет. По-моему, это лучший завод в Татарстане, — говорит Гульсина Зантимирова.

Каждый год КОС устраивает праздник для ветеранов войны и предприятия. Фото: Василий Иванов

Сейчас среди ветеранов предприятия — 4 участника войны и 36 тружеников тыла. Каждый год КОС устраивает праздник, чтобы эти дни стали для них особенными. Местом встречи становится Мемориал, построенный в честь сотрудников «Казаньоргсинтеза», ставших свидетелями военных событий.

— Мы, сегодняшние работники КОС, являемся уже внуками тех героев, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто был в тылу. Сейчас у нас подрастают дети — правнуки тех героев, но в любом случае, то, что было сделано в те годы, невозможно переоценить. Я прекрасно помню 30-летие Дня Победы, когда мне было девять лет. Это были широкие празднования, и я считаю, что с каждым годом, пусть мы и отделяемся от этой победы, ее чествование должно оставаться таким же пышным и радостным, — рассказал генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

— От лица руководства ГК ТАИФ и лично по поручению генерального директора Шигабутдинова Руслана Альбертовича поздравляем вас с Днем Победы. 9 мая священный праздник для каждого гражданина страны, который объединяет каждую семью и является символом несокрушимости и патриотизма. Мирного неба над головой, — передал поздравления руководитель пресс-службы АО «ТАИФ» Леонид Козловский.

Торжественная программа

Песни военных лет, танцы и оркестр. Концертную программу на предприятии начали разрабатывать за месяц до события. Самым важным критерием было передать атмосферу радости, без которой не может быть Дня Победы. 11-летняя Даша Севостьянова знает как это сделать — она поет в эстрадно-джазовой студии «Соль», но каждый год в мае вместо джаза исполняет военные песни. Одна из ее любимых — «Мы за мир». Песня о том, что войне не должно быть места ни в одной стране.

— Мне очень жаль людей, чья жизнь пришлась на военные годы. Я очень много слышала про войну и особенно про блокаду. В моей семье воевал прадедушка, его не стало несколько лет назад, — рассказала Даша.

Программу на предприятии начали разрабатывать за месяц до события. Фото: Василий Иванов

В каждой руке — по две гвоздики. Их руководители «Казаньоргсинтеза», приглашенные гости и участники Профкома возложили к Мемориалу.

— Лично для меня и моей семьи это один из самых важных праздников. У большинства есть родственники, которые воевали. В моей семье на войне побывали прадеды. Я сам в прошлом был участником порядка 70 поисковых экспедиций, и для меня в диковинку отмечать праздник не на местах боев, а в городе. Очень отрадно, что КОС уделяет такое внимание празднику, чтит память и собирается у памятной стелы, — поделился начальник отдела по делам молодежи и спорта профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез» Шакирджан Абдулсалямов.

В завершении события память о погибших на войне почтили минутой молчания.

1 / 24 Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов

Василий Иванов