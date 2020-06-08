ТГК-16 в 2019 году: модернизация станций и новые проекты

Энергокомпания подвела итоги работы за прошлый год

Фото: Максим Платонов

В 2019 году станции АО «ТГК-16» непрерывно обеспечивали население и предприятия Татарстана электроэнергией и теплом. Выработка электроэнергии составила 9,3 млрд кВт*ч, отпуск тепловой энергии — 20,7 млн Гкал. Высоких показателей удалось достичь благодаря постоянной модернизации и ремонту энергетического оборудования. В прошлом году на эти цели компания направила более 2 млрд рублей. Главные итоги деятельности АО «ТГК-16» за 2019 год — в материале «Реального времени».

Высокие темпы выработки тепла и электроэнергии

Деятельность энергокомпании «ТГК-16» основывается на принципах надежной энергоэффективной эксплуатации оборудования. Предприятие учитывает интересы потребителей и обеспечивает ресурсы для социально-экономического развития Казани и Нижнекамска — городов расположения энергостанций. В 2019 году компания достигла высоких производственных и финансовых показателей.

В целом выработка электроэнергии составила 9,3 млрд кВт*ч.

По данным на 31 декабря 2019 года установленная электрическая мощность АО «ТГК-16» не изменилась относительно значений 2018 года и составляет 1669,6 МВт. Установленная электрическая мощность Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) составляет 880 МВт, Казанской ТЭЦ-3 — 789,6 МВт.

Установленная тепловая мощность ТГК-16 в прошлом году также не изменилась. Она в 2019 году составляла 6 136 Гкал/час. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — 3 746 Гкал/ч, на Казанской ТЭЦ-3 — 2 390 Гкал/ч.

При этом доля комбинированной выработки электрической и тепловой энергии достигла 75%. Отпуск тепловой энергии составил 20,7 млн Гкал, а доля отпуска тепла в паре — 85%.

География поставки

В 2019 году энергокомпания «ТГК-16» реализовала электрическую энергию и мощность крупным энергосбытовым организациям с российским участием. Среди них АО «Центр финансовых расчетов», АО «Татэнергосбыт», ООО «ПЭСТ», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Чеченэнерго», сбытовые компании Карелии, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа.

География реализации электрической энергии осталась прежней и совпадает с географией поставки мощности: это первая ценовая зона оптового рынка. Она объединяет электростанции Центрального, Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов.

Основные потребители тепловой энергии в столице Татарстана — ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Татэнерго», ООО «Казань-Спецэнергомонтаж», ООО «КЗССМ», ООО ТК «Майский», ООО «Казанский завод ЖБИ», ЖК «Салават купере». В Нижнекамске тепловая энергия отпускается ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК», ООО «Энергошинсервис», АО ТЭФ «Каматранссервис», ООО «КамЭнергоРемонт» и другим промышленным компаниям.

Модернизация мощностей

— Станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана по объему отпуска тепла. Наши ТЭЦ обеспечивают энергетическую безопасность потребителей и используют инновационные технологии. Для нас главное создать надежную сеть для энергоснабжения потребителей. Поэтому на предприятии уделяют особое внимание состоянию генерирующего оборудования, — сказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

В прошлом году энергокомпания направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений более 2 млрд рублей.

В 2019 году компания завершила техническое перевооружение второго цеха химической водоподготовки на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В 2019 году ТГК-16 направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений более 2 млрд рублей. Фото ОА «ТГК-16»

Благодаря этому вырос уровень использования мембранных технологий при очистке воды, требуемой как для выработки электроэнергии, так и для отпуска тепловой энергии потребителям. Техническое перевооружение реализовано на основе технологии ультрафильтрации и обратного осмоса с полной автоматизацией технологических процессов. Кроме того, мембранные методы очистки воды позволили реализовать компоновочные решения с минимальным использованием производственных площадей, что очень актуально в условиях действующего производства. Такие технологии являются менее ресурсоемкими, требуют использования меньшего количества опасных веществ, соответственно, меньше образуют отходов и сбросов.

При техническом перевооружении одновременно с внедрением современного оборудования с автоматическим управлением и регулированием технологическими процессами проведена работа по повышению безопасности эксплуатации технологических блоков. Дополнительно модернизирована система противоаварийной автоматической защиты опасного производственного объекта на основе самых современных требований. Реализованный комплекс работ существенно отразился на повышении уровня промышленной и экологической безопасности производства.

Компания стремится, чтобы производственная деятельность минимально воздействовала на окружающую среду.

— В 2019 году мы запустили в работу очистные сооружения ливнево-талого и промышленного стока. Новая система позволяет более эффективно очищать сточные воды предприятия от взвесей и нефтепродуктов. Общие затраты компании составили 165 млн рублей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки, первая из которых связана с очисткой загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а вторая — с очисткой ливнево-талых и промышленных стоков, — рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

В 2019 году ТГК-16 принимала участие в конкурсном отборе проектов по государственной Программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Фото Максима Платонова

В 2019 году ТГК-16 принимала участие в конкурсном отборе проектов по государственной Программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. По итогам отбора проектов модернизации на 2025 год в России объем отобранной мощности составил 6,8 ГВт. Энергокомпания «ТГК-16» прошла по четырем заявкам на паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3. Благодаря участию в конкурсном отборе мощность электростанций обновится на 317 МВт.

В интервью «Реальному времени» Эдуард Галеев отметил, что критериям отбора проектов модернизации отвечают почти все паровые турбины Нижнекамской и Казанской электростанций.

— Мы прошли конкурентный отбор и отбор по итогам решения Правительственной комиссии. Наши заявки поддержало руководство Татарстана: от имени главы республики Рустама Минниханова были направлены письма в адрес Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, — сказал Эдуард Галеев.

Эдуард Галеев рассказал о конкурсном отборе проектов по государственной Программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Фото Рината Назметдинова

— По условиям участия в программе модернизации электростанций для обновления паросилового оборудования используется продукция только отечественного производителя. В настоящее время мы рассматриваем предложения на поставку комплектов турбинного оборудования нескольких российских заводов-изготовителей, — добавил он.

Спортивные и статусные достижения

Помимо производственных успехов энергокомпания гордится достижениями сотрудников. Важным элементом социальной политики энергокомпании является спорт. Сотрудники станций ежегодно участвуют в Спартакиаде, турнирах и конкурсах. Предприятие постоянно улучшает материально-техническую базу для занятия спортом.

Сотрудники станций ежегодно участвуют в Спартакиаде, турнирах и конкурсах. Фото АО «ТГК-16»

В прошлом году команда филиала АО «ТГК-16» — «Казанской ТЭЦ-3» по мини-футболу стала обладателем кубка Аскарова. Награда считается одной из престижных среди любительских команд.

Спортсмены филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)» достигли высоких результатов в XX Спартакиаде среди трудовых коллективов «Электропрофсоюза» РТ ВЭП. По итогам восьми видов соревнований Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) заняла третье место.

Также успехи ТГК-16 были отмечены сообществом «Лига лучших». С 2012 года оно входит в международную рейтинговую ассоциацию International Rating Association (Гонконг).

Сообщество присудило энергокомпании статус «Предприятие года 2019». Это позволило ТГК-16 войти в сообщество «Лига лучших предприятий России». ТГК-16 заняла лидирующие позиции в сфере «Производство пара и горячей воды тепловыми электростанциями».

В планах — новые проекты

— Мы гордимся, что станции работают на очень высоком уровне. Об этом свидетельствует и то, что АО «ТГК-16» получило наивысший балл готовности к осенне-зимнему периоду 2019—2020 годов. Это обеспечено, благодаря обширной ремонтной программе, которую мы реализовали на станциях. Мы полностью подготовили к отопительному сезону энергетическое оборудование, создали необходимые запасы топлива, провели экспертизу промышленной безопасности. Обеспечили стабильную, бесперебойную и надежную работу наших ТЭЦ в сезон пиковых нагрузок, — подвел итоги работы компании в 2019 году Эдуард Галеев.

Сейчас компании важно удержать достигнутые результаты и сохранить высокие показатели на ближайшее время.

— Для этого разрабатываются новые проекты на Нижнекамской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-3. Есть проекты по модернизации, задачи по строительству новых объектов — расширению станции на базе современных газотурбинных установок. Планируем, что наш коллектив сможет реализовать все задачи в ближайшие 5—10 лет, — отметил Эдуард Галеев.

За годы работы на филиалах ТГК-16 прошли масштабные реконструкции и модернизации энергомощностей. Таким образом, повысилось качество и надежность энергоснабжения в Татарстане. Энергокомпания на рынке заслужила репутацию одного из самых надежных поставщиков тепла и электроэнергии в республике. В ближайшие годы компания планирует приумножить достигнутые результаты и дальше обеспечивать комфортную жизнь татарстанцев и бесперебойное энергоснабжение предприятий.