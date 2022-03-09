Фонд оплаты труда на «Казаньоргсинтезе» в 2021 году вырос почти на миллиард рублей

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На 14,7% вырос фонд оплаты труда на «Казаньоргсинтезе» (входит в СИБУР). В 2020 году он составлял 5 986 млн руб., а по итогам 2021-го достиг 6 865 млн руб. без учета доходов высшего руководящего состава. Рост отчислений на социальные нужны за тот же период составил 13,7% — 2 179 млн руб. в 2021-м против 1 917 млн руб. в 2020-м. Все данные подтверждаются официальной отчетностью по стандартам РСБУ.

Индексация тарифных ставок на КОСе в минувшем году состоялась дважды. В апреле, согласно коллективному договору, состоялось повышение на величину индекса роста потребительских цен — на 4,8%. Во второй раз заработная плата сотрудников КОСа выросла в октябре: в период активной фазы мероприятий по объединению бизнесов ТАИФа и СИБУРа. Тогда оклады и премии работников «Казаньоргсинтеза» увеличились в среднем на 18,74%.