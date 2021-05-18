Поздравления к юбилею: генеральному директору «Казаньоргсинтез» Фариду Минигулову исполняется 55 лет

В честь 55-летнего юбилея «Реальное время» собрало поздравления и рассказы коллег по депутатской и нефтехимической деятельности Фарида Гертовича и узнало, каким руководитель «Казаньоргсинтеза» бывает вне работы и чем увлекается в жизни.

Начало трудовой дороги

Вся жизнь руководителя одного из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена связана с нефтехимическим производством. Фарид Гертович родился в Нижнекамске и после окончания школы в родном городе поступил в Казанский химико-технологический институт. Затем были обучение в аспирантуре и защита кандидатской диссертации.

В 1995 году выпускник попадает на большое производство — в «Нижнекамскнефтехим». С начальника смены и отделения завода Фарид Гертович дорастает до главного инженера завода по производству полистиролов и переработке газового конденсата. Талантливый кадр отмечают новым назначением — в 2004 году он становится директором завода по производству поликарбонатов «Казаньоргсинтеза». А спустя восемь лет возглавляет все предприятие.

С тех пор КОС остается ведущим предприятием химической промышленности России, продолжает модернизацию производства, экспортирует продукцию в десятки стран и не прекращает свое развитие.

КОС остается ведущим предприятием химической промышленности России. Фото: Максим Платонов

О генеральном директоре «Казаньоргсинтеза» и депутате Государственного совета Татарстана у его коллег много историй. Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев хорошо помнит их первое знакомство.



— С Фаридом Гертовичем мы познакомились в самолете, и это самолетная встреча оказалась более продуктивной, чем все официальные. Я понял, что за его внешней простотой, хитрым прищуром глаз скрывается аналитический ум и сильные организаторские способности. С таким руководителем КОС будет процветать на благо Татарстана.

«Казаньоргсинтез» — особый перечень, потому что это была ударная стройка для Казани. Все его директора были очень оригинальными и мощными людьми: первый директор Владимир Лушников, пришедшие на смену Наиль Юсупов, Леонид Алехин и вот сейчас — Фарид Минигулов. Он сильная личность, при этом ему сложнее всех работать, потому что требования теперь значительно выше. Раньше предприятие было самостоятельным, а сейчас в ГК «ТАИФ», — делится с «Реальным временем» Шамиль Агеев.

По его мнению, Фарид Гертович очень дисциплинированный человек и с хорошим чувством юмора, умеет рассказывать истории и никогда не падает духом.

«Крепкий парень. Он, когда арбузы купил, уносил их уверенным шагом»

Своя история знакомства с гендиректором КОС у председателя ТРО общероссийской организации «Деловая Россия», депутата Госсовета РТ Артура Абдульзянов. Коллеги по работе в Государственном совете познакомились в...очереди за арбузами.

— Я сказал, что он здесь не стоял, он был против, мы немного повздорили. Потом встретились на сессии в Государственном совете и помирились. Крепкий парень. Он, когда арбузы купил, уносил их уверенным шагом.

«Он, безусловно, талантливая личность. Умение воплощать свои идеи в жизнь, многолетний опыт создания карьеры — яркое тому подтверждение. Фарид Гертович проявил себя как человека, жизненное кредо которого — стремиться и не останавливаться на достигнутом», — отзывается о руководителе химического предприятия Артур Абдульзянов.

На Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии КОС получил гран-при за проект модернизации факельных установок. Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов считает, что Фарид Гертович не только сильный руководитель, но и очень творческий человек.

— Помню, однажды Фарид Гертович взял в руки гитару и запел прекрасную песню группы «Воскресенье». Тогда я понял, что это творческая душа, которая не просто выполняет служебные обязанности, а ко всему подходит с вдохновением — в нем оно чувствуется. Он работает, уделяет время творчеству — здорово, когда человек так всесторонне развит.

В то же время Фарид Гертович — химик от бога, который чувствует технологические процессы на кончиках пальцев. Он разбирается абсолютно во всех нефтехимических процессах, которые происходят на большом объединении и практически все это держит в голове. И всегда принимает очень взвешенные, обоснованные решения, — рассказывает гендиректор АО «Телерадиокомпания «Новый Век».

А по словам руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике — Российского информационно-культурного центра в Баку Ирека Зиннурова, Фарид Минигулов всегда готов помочь своим сотрудникам дельным советом.

— Когда я был игроком ватерпольного клуба «Синтез-Казань», одну из наших игр посетил Алехин Леонид Степанович — в то время он был генеральным директором, и с ним пришел Фарид Гертович. Я помню, что на той встрече уже шел разговор о назначении его генеральным директором. Конечно, просто так без управленческих способностей человека не стали бы рассматривать на такую должность. Сейчас Фарид Гертович требовательный, но справедливый руководитель. Он не мешает подчиненным выполнять свою работу, только может помочь и дать хороший совет, — говорит Ирек Зиннуров.



Альберт Каримов заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ От имени Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Это прекрасная возможность высказать нашу огромную признательность за все, сделанное Вами для процветания Республики Татарстан. Ваша трудовая биография может служить примером преданности любимому делу. Высокий профессионализм, сильные лидерские качества, настойчивость и системный подход к решению поставленных задач — вот те составляющие, благодаря которым Вам поистине любое дело по плечу. Во время Вашего руководства ПАО «Казаньоргсинтез» продолжило динамичное развитие и укрепило свои позиции на российском рынке крупнотоннажных полимеров. В настоящее время Ваш авторитет и профессиональные знания способствуют дальнейшему процветанию нефтехимии республики. Ваш самоотверженный труд заслуженно отмечен правительственными наградами и званиями. В день Вашего юбилея от всей души желаю Вам, уважаемый Фарид Гертович, крепкого здоровья, намеченных планов, профессиональных успехов, счастья и благополучия. Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях, а все достигнутое станет успешным стартом для будущих свершений!

Мидхат Шагиахметов министр экономики РТ От всей души поздравляю Вас с 55-летием! Свою жизнь Вы посвятили химической отрасли Татарстана, получив уважение и признание в республике и стране! Вы заслуженный химик, опытный производственник, талантливый руководитель, проделавший большой и уверенный профессиональный путь. В Ваш День рождения желаю Вам и дальше двигаться только уверенно вперед! Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях, а все личные и профессиональные достижения станут трамплином для будущих свершений! Доброго здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, счастья и благополучия Вам и Вашим родным!

Альберт Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 55-летием! Мы знаем Вас как профессионала высокого класса, досконально разбирающегося в специфике химической отрасли, авторитетного руководителя, обладающего умением ставить масштабные цели и задачи, вести за собой коллектив! Вашей профессиональной интуиции, способности генерировать новые идеи и умению просчитывать любую ситуацию на несколько шагов вперед можно только позавидовать — за долгие годы работы в химической отрасли Вы успешно реализуете долгосрочные программы и проекты, имеющие приоритетное значение для экономики Татарстана и России. С уверенностью можно сказать, что во многом благодаря Вашим усилиям, постоянной нацеленности на успех, способности объединить вокруг себя специалистов высокого класса для решения стратегически важных задач, умению работать в команде и отдавать себя без остатка любимой работе крупнейшее предприятие «Казаньоргсинтез» вот уже много лет держит уверенный курс на динамичное развитие и процветание! Стремление воплощать самые смелые и амбициозные проекты, упорство в достижении поставленных целей, профессиональная интуиция и высокое чувство ответственности — все эти присущие Вам качества являются гарантом успеха в любом начинании! От всей души благодарим Вас, Фарид Гертович, за многолетний совместный труд, умение четко и слаженно работать в команде единомышленников на благо роста и развития Группы компаний «ТАИФ» и искренне желаем Вам всего того, что делает нашу жизнь богатой и по-настоящему полной, — счастья, крепкого здоровья и активного долголетия, понимания и поддержки друзей и единомышленников, благополучия и непременной удачи во всех Ваших добрых делах и начинаниях! Пусть будущее готовит Вам много счастливых лет, наполненных, радостью, удачей и приятными событиями! Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!

Айрат Сафин генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Примите сердечные поздравления со знаменательным событием в Вашей жизни — 55-м юбилейным днем рождения — и искренние пожелания доброго здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии! Вы относитесь к тем людям, которые всего добились собственным упорным трудом, благодаря организаторскому таланту, высокому уровню профессионализма и замечательным человеческим качествам. Целеустремленность, стратегическое мышление, умение своевременно и эффективно решать сложнейшие задачи позволяют Вам добиваться успеха в реализации производственных задач и в осуществлении намеченных планов. Вы — пример успешного и состоявшегося руководителя. Уверен, что присущие Вам неуемное стремление к достижению поставленных целей и редкое умение вести за собой людей и впредь будут способствовать процветанию ПАО «Казаньоргсинтез» и ГК «ТАИФ». Пусть стремление к постоянному самосовершенствованию и впредь помогает Вам служить интересам Татарстана. Желаю Вам успешной и плодотворной работы, воплощения новых замыслов, успешного движения вперед. Доброго здоровья и счастья.

Ильшат Аминов генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век», депутат Госсовета РТ Желаю творить всегда и везде, никогда не останавливаться и не терять тягу к созидательности. И еще — здоровья, чтобы увековечить себя и свое имя на многих производствах, которые будут работать во благо Татарстана и каждого ее жителя.

Максим Новиков генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Вся Ваша многолетняя трудовая биография связана с нефтехимической промышленностью, поэтому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки карьерного роста, сегодня Вы успешный руководитель одной из крупнейших компаний не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации. Ваша многогранная деятельность, основанная на богатом личном опыте, высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. Ваша плодотворная работа вносит весомый вклад в развитие и процветание ПАО «Казаньоргсинтез». Вам удалось сплотить огромный коллектив и вместе с ним, прийти к общей цели, добившись ощутимых результатов. Желаем Вам и дальше всегда находить понимание и поддержку не только у работников предприятия, но и партнеров по бизнесу. Пусть Ваш непосредственный вклад в развитие нефтехимической отрасли всегда будет продуктивным и ведет только к процветанию. Уважаемы Фарид Гертович! Желаем благополучия, гармонии и понимания в коллективе, хорошего настроения и всегда верного подхода к работе и людям. Пусть Вас окружают и во всем поддерживают близкие и родные люди, которые будут вдохновлять Вас к новым достижениям в работе, а работа стимулирует к благосостоянию и комфорту в Вашем доме!

Альберт Султеев генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» От имени коллектива ООО «ТАИФ-НК АЗС» примите искренние поздравления и добрые пожелания по случаю знаменательного и торжественного события в Вашей жизни — 55-летия со дня рождения! От всей души желаем, чтобы этот день запомнился Вам исключительно позитивными эмоциями, тем более что Вы родились в прекрасную пору, когда все вокруг наполнено яркими весенними красками, когда особенно хочется созидать, строить большие планы и приближать будущее. Немало лет посвятив работе в нефтехимической отрасли, Вы возглавили один из крупнейших в стране комбинатов — ПАО «Казаньоргсинтез». Сегодня под Вашим руководством предприятие реализует инновационную стратегию, которая в качестве приоритетных определила задачи поэтапного обновления технологий с целью повышения качества выпускаемой продукции, сокращения эксплуатационных затрат и сохранения окружающей среды. Все это говорит об устойчивом развитии предприятия, подтверждает неисчерпаемый потенциал компании в целом. В этот памятный день искренне желаю и в будущем сохранять те принципы и убеждения, которых Вы придерживаетесь в труде. Пусть Вас никогда не покидают оптимизм, жизнелюбие, а забота родных и близких, внимание друзей и верность единомышленников поддерживают Вас всегда и во всем. Крепкого Вам здоровья, благополучия и бодрости духа на многие годы!

Эдуард Галеев генеральный директор АО «ТГК-16» От себя лично и от всего коллектива АО «ТГК-16» поздравляю Вас с юбилеем! Мы благодарны Вам за многолетнее деловое сотрудничество и рады быть сопричастными к такому масштабному проекту, как строительство ПГУ-250 на «Казаньоргсинтез». Строительство парогазовой установки — это, несомненно, вклад в развитие предприятия и всей энергоотрасли. Вся Ваша жизнь связана с нефтехимией. Немало лет проработав на ответственных должностях в ПАО «Нижнекамскнефтехим», Вы возглавили ПАО «Казаньоргсинтез». Под Вашим руководством предприятие остается одной из крупнейших компаний страны, которая своими масштабными проектами и технологическими разработками вносит значимый вклад в развитие всей российской экономики. Сегодня «Казаньоргсинтез» входит в число самых успешных химических предприятий Российской Федерации. И это, безусловно, — результат Вашего богатого профессионального опыта в сочетании с талантом руководителя. Ваша судьба — яркий пример того, как профессионализм, преданность делу и команде позволяют реализовывать важнейшие задачи, стоящие перед республикой. Вы завоевали репутацию успешного управленца, энергичного и ответственного человека. Вас характеризуют широкий кругозор, умение четко видеть перспективы и всегда находить возможности для достижения целей. В сочетании с прекрасными человеческими качествами эти достоинства помогают Вам оставаться на высоте при решении самых сложных задач. Уверены, впереди у Вас новые серьезные достижения. Желаем Вам успехов, новых масштабных проектов и сплоченной команды единомышленников. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Ирек Зиннуров руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике — Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) Желаю, чтобы хватило здоровья на осуществление поставленных целей, на исполнение всех желаний, а также развития и процветания не только ПАО «Казаньоргсинтез», но и всей ГК «ТАИФ». Эти поздравления от меня лично и от всей команды клуба по водным видам спорта!

Шамиль Агеев председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, смелых идей и начинаний, добрых побед и свершений на благо республики и России!

Артур Абдульзянов председатель ТРО общероссийской организации «Деловая Россия», депутат Госсовета РТ Мои самые сердечные поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов!