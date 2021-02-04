«Казаньоргсинтез» попал в список компаний, которые ежегодно платят дивиденды

Фото: Ринат Назметдинов

Рейтинг составлен аналитиками для портала «Сравни.ру». По подсчетам специалистов «Открытие брокер», больше всего дивидендов в течение последних 5 лет заплатили восемь компаний: МТС, «Северсталь», НЛМК, «Казаньоргсинтез», «Татнефть», группа ЛСР, «Норникель» и «Юнипро».

В 2015 году самый большой дивиденд в размере 22,7% от цены акции выплатил один из крупнейших производителей полиэтилена — ПАО «Казаньоргсинтез». Несмотря на экономические сложности, в прошлом году предприятие направило на эти цели 70% от чистой прибыли.

Ранее, по данным Московской биржи за 12 января, стоимость привилегированных акций ПАО «Казаньоргсинтез» в ходе торгов на площадке увеличилась на 39,95%, а цена обыкновенных акций КОС — на 7%.

