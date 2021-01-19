На «Казаньоргсинтезе» началась вакцинация работников от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

С 19 января работники химгиганта могут записаться на получение прививок от COVID–19. Вакцинация проводится на базе казанской Городской клинической больницы №7.

Сейчас для профилактики доступна вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Сотрудники «Казаньоргсинтеза» по желанию получат прививку на этой неделе — после того, как пройдут предварительную проверку здоровья. Вакцинация для всех работников добровольная.



Предприятие вносит большой вклад в борьбу с пандемией еще с начала весны. Ранее сообщалось, что «Казаньоргсинтез» передал в РКБ большую партию многоразовых защитных костюмов из 1200 комплектов. Также КОС помог закупить Республиканской клинической больнице дополнительные 700 комплектов многоразовых защитных костюмов для медработников.

Кроме того, компания передала благотворительному фонду «Исполнение мечты» средства индивидуальной защиты: 3000 одноразовых масок, 500 пар перчаток и 500 рулонов бумажных полотенец.

