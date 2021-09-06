На ПАО «Казаньоргсинтез» все производства работают в штатном режиме

«На ПАО «Казаньоргсинтез» все производства работают в штатном режиме. Никаких инцидентов и внештатных ситуаций, которые могли бы вызвать дымление, не было», — сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе одного из ведущих нефтехимических комплексов России.

Поводом для запроса стало сообщение, распространяемое рядом телеграм-каналов.

ГУ МЧС РФ по РТ в своем официальном аккаунте в WhatsApp также подтвердило ложность информации телеграм-каналов. «Информация о пожаре в районе «Оргсинтеза», распространяемая рядом ТГ-каналов (https://t.me/vkazani/9171), не находит своего подтверждения. Вызовы из данного района не поступали. Возможно, что на видео вообще не наш регион», — отмечается в сообщении.