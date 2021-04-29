Руслан Шигабутдинов избран председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»

Фото: Владимир Туник

По единогласному решению председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» избран генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Такое решение было принято 26 апреля на первом заседании совета директоров КОС после его избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Событие прошло в очном формате в режиме видеоконференции. Помимо членов нового состава совета, в заседании участвовал председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, а также члены предыдущего состава совета директоров «Казаньоргсинтеза»: исполнительный директор IPCO-TRADING S.A. Желько Милич и генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров.

В ходе заседания определены новые составы постоянно действующих комитетов. Прежний состав исполнительной дирекции предприятия остался без изменений.

В него вошли генеральный директор Фарид Минигулов, главный инженер Рафаэль Сафаров, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Айдар Ахметшин, заместитель генерального директора по производству Ринат Зарипов, главный бухгалтер Лариса Калеева, заместитель генерального директора по экономике и финансам Фанис Калимуллин, заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями Булат Сабиров, заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Ростислав Саркисов, заместитель генерального директора по коммерции Тимур Сультеев.