В АО «ТАИФ» новый советник заместителя гендиректора по экономике и финансам

Фанис Калимуллин покинул должность заместителя генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез». Эту информацию «Реальному времени» сообщили на предприятии.

«На позицию заместителя генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по экономике и финансам назначена Динара Гильмутдинова, ранее занимавшая аналогичную должность в ТГК-16. Исполнение обязанностей заместителя генерального директора ТГК-16 по экономике и финансам возложено на главного бухгалтера предприятия Диану Валиеву», — сообщили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».

Там также отметили, что Фанис Калимуллин продолжит работу в АО «ТАИФ» в должности советника заместителя генерального директора по экономике и финансам.