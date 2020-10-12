Как Ростехнадзор «по надуманным причинам» затянул запуск важного для Татарстана объекта «Казаньоргсинтеза»

Суд признал результаты проверки и предписание ведомства необоснованными и не соответствующими законодательству

Фото: Ринат Назметдинов

Поволжское управление Ростехнадзора в результате одной проверки ПАО «Казаньоргсинтез» выдало 2 противоположных по содержанию Акта проверки, подписанные одними и теми же лицами от 30 августа 2019 года без замечаний и от 25 октября 2019 года с замечаниями и предписанием об их устранении. За защитой своих интересов ПАО «Казаньоргсинтез» обратилось в Арбитражный суд РТ. Суд признал недействительными результаты, изложенные в повторном акте проверки новых печей пиролиза на предприятии, и предписание об устранении нарушений. В период проведения самой инспекции надзорная служба не нашла нарушений на объекте и выдала Акт проверки без замечаний. Только спустя два месяца госорган вдруг «передумал», отозвал первый акт и нашел недочеты, даже не посещая производство. Но судебные тяжбы на этом не закончились — обе стороны подали апелляцию и снова встретились в зале заседаний. «Реальное время» разбиралось, почему запуск важного объекта бюджетообразующего предприятия затянулся из-за неожиданной смены настроения проверяющих.

Отложенный запуск

На заводе этилена «Казаньоргсинтеза» вот уже десять месяцев не могут в полной мере запустить новые печи пиролиза. Четыре современные печи построили на замену десяти устаревшим, чтобы повысить эффективность производства и снизить воздействие на окружающую среду. Полностью объект был готов еще в июле 2019 года, Ростехнадзор вышел его проверить 30 августа и никаких замечаний в тот день не вынес, что и указал в составленном акте.

В начале сентября завод подал заявку на получение ЗОС (заключение о соответствии строительным нормам) и только в ноябре получил ответ. Это был приказ руководителя Ростехнадзора об отмене первого акта проверки от 30 августа и новый акт от 25 октября, хотя повторной инспекции не было. Второй акт подписали те же сотрудники, но в этот раз они нашли поводы для замечаний и вынесли предписание об устранении нарушений. На предприятии посчитали, что действия проверяющих выходят за рамки их полномочий и 11 ноября подали иск в арбитраж на бездействие надзорного органа по выдаче ЗОС, а 25 ноября направили еще одно заявление о признании недействительными результатов проверки, изложенных в акте от 25 октября 2019 года.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Ростехнадзор имеет претензии не к самим построенным печам, а к содержанию проектной документации. Якобы в ней не указаны расчеты примыкающих трубопроводов. При этом за 3 года стройки инспекторы, регулярно осуществляя проверку строящегося объекта, ими не интересовались. Заверения истца, что расчеты есть в проектной документации, которая сама получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, не возымели действия. Как и напоминание о том, что проверка проектной документации не входит в компетенцию Ростехнадзора.

В феврале 2020 года Ростехнадзор пояснил суду, что имеет претензии не к самим построенным печам, а к содержанию проектной документации. Фото: Максим Платонов

«Никто эти расчеты не запрашивал!»

В июне суд продолжился, и стороны вновь обозначили позиции. В качестве третьего лица участвовала проектная организация — Группа компаний «Ленниихиммаш» (Санкт-Петербург). Нарушения, указанные Приволжским управлением Ростехнадзора по РТ, свелись к отсутствию расчетов толщины стенки и прочности подводящих трубопроводов. Представители третьей стороны заявили, что все расчеты сделаны и часть из них отражена в проектной документации (ПД). Остальные не являются составной частью ПД — их выполняют, но не включают в документацию.

— Мы полагаем, что все нарушения, указанные в предписании, не имеют места быть, поскольку проектная документация выполнена в соответствии с нормами и требованиями, которые предъявляет законодательство. Соответственно, устранить нарушения, которые обозначил Ростехнадзор, не представляется возможным ввиду их отсутствия, — заявила представитель ГК «Ленниихиммаш» Ксения Бочарева.

Ответчик в обоснование своей позиции заявил, что данные расчеты не представляли на Главгосэкспертизу вместе с проектной документацией, и поэтому они не стали предметом оценки. Однако Главгосэкспертиза России, рассмотрев обращение ГК «Ленниихиммаш», сообщила следующее: «Проектная документация рассмотрена на соответствие требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям согласно части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. При этом обращаем внимание, что согласно пункту 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» расчеты конструктивных и технологических решений в состав проектной документации не включают. Расчеты хранят в архиве проектной организации и представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию».

«Препятствует функционированию объекта и развитию экономики республики»



Представитель Ростехнадзора сослалась на ст. 48 Градостроительного кодекса, где указано, что проектная документация должна содержать технологические и инженерно-технические решения. Но ей напомнили, что объем и содержание ПД регламентируются постановлением правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», и документация передана в соответствии с постановлением, а Главгосэкспертиза подтвердила, что в ней есть все необходимые решения.



В ходе прений Ростехнадзору указали, что инспектировать объекты необходимо в соответствии с 294-ФЗ, положения которого направлены на защиту юридических лиц от произвола и самоуправства госорганов, проводящих проверку. Нормы закона не допускают возможности отменить ранее выданный акт проверки, следовательно, единственным законным является Акт проверки от 30 августа 2019 г. Тот же закон повелевает оформлять акт проверки сразу по завершении, а не спустя два месяца. Кроме того, объектом проверки надзорного органа является соответствие построенного объекта проектной документации, а не сама документация. Данные действия не входят в компетенцию Ростехнадзора, и значит госорган, выдав такое предписание, превысил полномочия.

— В ходе судебных заседаний у Ростехнадзора так и не нашлось возможности представить пояснения ни одного из пяти специалистов, проводивших ту самую проверку, результат которой был ими отменен по надуманным причинам, поскольку нарушения были «найдены» без выезда на объект, что называется — сидя в кресле, — заявила юрист «Казаньоргсинтеза» Ольга Черенкова.



Нет доказательств, что проверяющие понесли наказание. Ведь если они выявили нарушения спустя два месяца, «значит, в их действиях могут содержаться признаки халатности», считает юрист КОСа. В целом, по ее словам, в действиях инспекторов многое удручает: и сплошные ошибки, и желание вменить еще больше нарушений. Таким образом, госорган «только по ему известным причинам препятствует функционированию огромного возведенного объекта, а следовательно, и препятствует развитию экономики республики в целом».



«Необоснованные и не соответствующие требованиям действующего законодательства»

В ответной речи представитель Ростехнадзора назвала второй акт проверки ненормативным правовым актом. В такие акты, по ее словам, инспекторы могут вносить изменения приказами руководителя. Кроме того, проверяющие не нарушили закон о защите юридических лиц, считает она:



— В 294-ФЗ нет такого обстоятельства, где наш случай подпадал бы под грубое нарушение. Мы акт вовремя отправили, а то, что затем начали его дорабатывать по разным причинам, так это наша обязанность. Если бы мы ничего не делали, было бы намного хуже, и ситуация была бы минус в нашу сторону. А то, что есть ошибки, что не все трубопроводы указали, значит такую документацию, не весь объем, предоставили, объем же большой.

Представители ГК «Ленниихиммаш» заявили, что устранить нарушения на КОСе по предписанию Ростехнадзора невозможно, поскольку их нет. Фото: prav.tatarstan.ru

В результате Суд установил, что оспариваемое предписание Ростехнадзора не содержит сведений об отклонении строительства от требований проектной документации, а указывает на наличие недостатков в самой проектной документации.

Своим решением Суд признал недействительными повторный акт проверки и предписание Ростехнадзора от 25 октября, как необоснованные и несоответствующие требованиям действующего законодательства. Однако в КОСе посчитали, что незаконным нужно признать не только второй акт проверки, но и действия надзорного ведомства по отмене первого акта проверки. Решение суда первой инстанции не удовлетворило и Ростехнадзор. И предприятие, и ведомство подали апелляцию и снова встретились в зале судебных заседаний. Процесс шел два часа, позиции сторон не изменились.

— Ростехнадзор снова доказывал, что фактически объект возведен, а в проектной документации не отражен — это в части технологических трубопроводов. Со стороны ПАО «Казаньоргсинтез» апелляция касалась признания действий относительно отмены первого акта Ростехнадзора незаконными. Акт — это результат проверки, то есть он должен выноситься только в пределах периода проверки, а не в последующем. Тем более он не может отменяться организационно-распорядительным документом, — объяснила юрист «Казаньоргсинтеза» Ольга Черенкова.

Законодательством РФ не предусмотрена возможность пересмотра результатов проверки по инициативе органа государственного контроля. Инициировать пересмотр результатов проверки может только ЮЛ или ИП в рамках административного или судебного обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа госконтроля и результатов проверки. Позиция Общества сводилась к тому, что недопустима отмена результатов проверки и «в рамках самоконтроля», как было заявлено представителем Поволжского Управления РТН, поскольку указанная возможность действующим законодательством не предусматривается. Тем не менее суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Таким образом, нарушения, выявленные по результатам проведения федерального государственного строительного надзора при реконструкции цеха пиролиза и очистки газа и в последующем ставшие основанием для принятия Ростехнадзором Решения об отказе в выдаче Заключения о соответствии, арбитражным судом признаны незаконными.

В настоящий момент в арбитражном суде рассматривается заявление ПАО «Казаньоргсинтез» о признании незаконным решения административного органа об отказе в выдаче заключения о соответствии.

Предприятие добивается выдачи заключения о соответствии строительным нормам — то, что должен был предоставить Ростехнадзор после первой проверки. Без этого документа нельзя запускать новые пиролизные печи, которые продолжают простаивать больше года.