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«Казаньоргсинтез» принял участие во всероссийской акции «Автобус Добра»

16:15, 20.02.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Казаньоргсинтез» принял участие во всероссийской акции «Автобус Добра»
Фото: Максим Платонов

Сотрудники предприятия передали вещи первой необходимости в Центр социальной адаптации «Милосердие». Его подопечные — люди, которые по тем или иным причинам оказались на улице без определенного места жительства и работы.

В коробках, собранных компанией «Казаньоргсинтез», были крупы, сахар, конфеты, сгущенка, моющие средства.

Фото: Максим Платонов

Благотворительную акцию «Автобус Добра» придумала организация DaDobro, которая объединяет волонтеров по всему миру. Акция направлена на поддержку людей, оказавшихся на улицах и в сложной жизненной ситуации — тех, кто испытывает нехватку денежных средств для закрытия базовых потребностей или лишились дома из-за семейных конфликтов, мошенничества, потери работы и проблем со здоровьем.

Автобусы с теплыми вещами, средствами гигиены и продуктами объезжают некоммерческие организации. Все это потом окажется у нуждающихся.

ПромышленностьНефтехимияОбщество Татарстан Казаньоргсинтез
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