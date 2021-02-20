«Казаньоргсинтез» принял участие во всероссийской акции «Автобус Добра»
Сотрудники предприятия передали вещи первой необходимости в Центр социальной адаптации «Милосердие». Его подопечные — люди, которые по тем или иным причинам оказались на улице без определенного места жительства и работы.
В коробках, собранных компанией «Казаньоргсинтез», были крупы, сахар, конфеты, сгущенка, моющие средства.
Благотворительную акцию «Автобус Добра» придумала организация DaDobro, которая объединяет волонтеров по всему миру. Акция направлена на поддержку людей, оказавшихся на улицах и в сложной жизненной ситуации — тех, кто испытывает нехватку денежных средств для закрытия базовых потребностей или лишились дома из-за семейных конфликтов, мошенничества, потери работы и проблем со здоровьем.
Автобусы с теплыми вещами, средствами гигиены и продуктами объезжают некоммерческие организации. Все это потом окажется у нуждающихся.ПромышленностьНефтехимияОбщество Татарстан Казаньоргсинтез
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