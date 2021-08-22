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Скончался экс-замгендиректора «Казаньоргсинтеза» Гайфутдин Шайхиев

11:55, 22.08.2021
Скончался экс-замгендиректора «Казаньоргсинтеза» Гайфутдин Шайхиев
Фото: sintez-kazan.ru

22 августа на 71-м году жизни скончался Гайфутдин Гилазович Шайхиев.

Гайфутдин Шайхиев с 2004 по 2018 годы занимал пост заместителя генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по персоналу и общим вопросам. Прощание состоится сегодня, с 12.00 до 13.00 в РКБ.

Руководство и коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» выражает искренние соболезнования родным и близким Гайфутдина Гилазовича.

ОбществоПромышленностьНефтехимия Татарстан Казаньоргсинтез
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