В Анапу — бесплатно: татарстанцы после коронавируса прошли реабилитацию на Черном море

Помогает ли бизнес своим сотрудникам восстановить здоровье после перенесенного COVID-19

Фото: Гульнара Каримова

Одышка даже при минимальных нагрузках, постоянная усталость, сонливость — такое состояние знакомо большинству из тех, кто перенес ковид. Даже если пациент прошел медикаментозный курс лечения, и новый ПЦР-тест — отрицателен, это не значит, что человек полностью восстановил здоровье. «Реальное время» выяснило, чем опасен постковидный синдром, а также опросило компании Татарстана: помогают ли они своим сотрудникам восстановиться после перенесенного COVID-19, и если да, то как именно.

«Сначала — сомневались…»

Так описала свои ощущения и недоверие коллег сотрудница «Казаньоргсинтеза» Гульнара Каримова, когда им предложили бесплатно отправиться в Анапу. Женщина проболела весь октябрь. Коварный коронавирус ударил по легким, да и всему организму досталось.

— Эта болезнь показала себя. Есть от нее последствия. Ухудшения по здоровью были, — поделилась она впечатлениями с журналистом «Реального времени». Накатывающая усталость, перепады настроения, одышка — тот самый набор недомоганий, что хорошо известен если не каждому, то очень многим из близко познакомившихся с COVID-19.

Сотрудник КОСа Гульнара Каримова вошла в первую группу прошедших реабилитацию в КЦО «СИБУР-Юг». Фото: Азат Самигуллин

В дневном стационаре КОСа есть возможность получения комплекса необходимых физиотерапевтических процедур для восстановления после новой коронавирусной инфекции. Но и такой помощи бывает недостаточно. И здесь как нельзя кстати приходятся возможности корпоративного центра оздоровления, который есть у СИБУРа на черноморском побережье, в Анапе, а теперь стал доступен и сотрудникам предприятий в Татарстане. В пандемию центр переключился на реабилитацию пациентов, перенесших COVID, квоты выделили и для КОС. Первыми подышать соленым морским воздухом и привести в порядок здоровье от «Казаньоргсинтеза» отправились 50 человек — сотрудники предприятия и члены их семей. В том числе Гульнара Каримова вместе с дочерью Алисой. Курс реабилитации был оплачен по дополнительному медицинскому страхованию, расходы на дорогу взяла на себя компания.

— Было очень много сомнений у людей: как так — бесплатно ехать в Анапу, в КЦО «СИБУР-Юг» на 2 недели вместе с семьей — муж, жена, дети. Кто-то так и не поверил, кто-то не смог по тем или иным обстоятельствам, — рассказала Каримова.

Каждому из проходящих реабилитацию, была подобрана индивидуальная программа восстановления. Фото: sibur-yug

Но те, кто решился — не пожалели. В центре оздоровления, где кроме сотрудников КОСа и НКНХ, на тех же условиях восстанавливались специалисты практически со всех производств СИБУРа, для каждого подобрали индивидуальные программы реабилитации.

— Там и психологически отдыхаешь, и морально, и с той точки зрения, что там лечение хорошее. Нам была назначена лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, механотерапия в тренажерном зале, занятия на кардиотренажерах, в бассейне. Нас обучили скандинавской ходьбе. Много было всего полезного. Ездили в декабре, но с погодой нам очень повезло. Температура воздуха до +17 ˚C. Даже прогулка по берегу моря, возможность подышать морским воздухом — уже большой плюс, — рассказала Каримова.

Гульнара Каримова отправилась на двухнедельный курс реабилитации вместе с дочерью. Фото: предоставлено Гульнарой Каримовой

Сейчас к отправке в «СИБУР-Юг» готовятся уже следующие группы сотрудников предприятия, нуждающиеся в реабилитации.

Санатории и дополнительные выходные

Крупные компании, имеющие собственные санатории как и СИБУР, так же переводят их на антиковидные рельсы.

— В 2022-м в программу по реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию по ОМС вступили еще три участника. Два санаторно-курортных учреждения, относящихся к ПАО «Татнефть», и одно — к нефтегазодобывающему Управлению «Прикамнефть», — сообщила главный эпидемиолог Татарстана Резеда Бодрова.

Резеда Бодрова: «В 2022-м в программу по реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию по ОМС вступили еще несколько участников». Фото: предоставлено Резедой Бодровой

На ТАНЕКО сообщают, что «реабилитация ведется во всех санаториях группы «Татнефть», где разработана соответствующая программа».

«Нижнекамскнефтехим», как и КОС, включен в программу СИБУРа по реабилитации сотрудников. 65 сотрудников уже успели поправить здоровье на черноморском побережье. Кроме того, у НКНХ действует дополнительная программа: на базе поликлиники предприятия оказывается амбулаторная помощь и формируются группы сотрудников для прохождения реабилитации в ведомственной здравнице — «Корабельная роща». Для перенесших COVID там была разработана специальная программа оздоровления в дополнение к семи лечебно-профилактическим, что уже действуют. Ведется и работа над созданием модели комплексного медобслуживания сотрудников НКНХ и членов их семей, подобной той, что реализована в СИБУРе в целом. Два здравпункта на территории предприятия уже переведены на круглосуточный режим работы.

НА ПАО «Нижнекамскнефтехим» действует дополнительная программа COVID-реабилитации. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Сбербанке на запрос «Реального времени» ответили, что «все сотрудники группы компаний Сбер подключены к программе ДМС, которая включает в себя очень широкий спектр услуг». В банке создан оперативный штаб anticov. Внештатный «врач офиса» находится на связи 24/7 и в любой момент готов проконсультировать коллег по всем возникшим вопросам.

В значительной части опрошенных крупных компаний Татарстана сообщили, что собственные программы реабилитации сотрудников после перенесенного COVID-19 у них также имеются, однако делиться подробностями не сочли необходимым. Конечно, позволить себе масштабную поддержку даже своих сотрудников может далеко не каждый бизнес. Большинство руководителей небольших фирм признались, что чаще приходится ограничиваться дополнительными выходными или более коротким рабочим днем в период восстановления для сотрудников, вернувшихся с больничного после коронавируса. Но даже это работает во благо, потому что зачастую постковидный синдром оказывается чуть ли не хуже самой болезни.

Постковидный синдром

—У перенесших COVID-19 пациентов возникают жалобы на когнитивные и психоэмоциональные нарушения, проявляются боли и воспалительные процессы в суставах, повышенная утомляемость, расстройства пищеварения и т. д. Постковидный синдром — комплекс проявлений, отражающихся и на состоянии внутренних органов человека — легких, сердца, печени, так как во время болезни вирус поражает сосуды, — рассказала журналисту «Реального времени» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РТ, эксперт ФОМС, эксперт Росздравнадзора Резеда Бодрова. И уточнила, что это далеко не полный перечень симптомов. Новые штаммы пополняют копилку постковидных осложнений новыми проявлениями.

Эксперт: «Говорить о полной победе над инфекцией можно, если после нескольких месяцев после выздоровления у пациента нет проявлений постковидного синдрома». Фото: tatarstan.ru

То, что пациент выписался из больницы, по мнению эксперта, действительно не значит, что он полностью победил инфекцию. Говорить о том, что угроза миновала, можно только если спустя 3 месяца после закрытия больничного листа, не проявились симптомы постковида. Особое внимание к своему здоровью медик рекомендует обращать тем, у кого до заболевания коронавирусом уже имелись серьезные проблемы со здоровьем, и тем, кто проигнорировал вакцинацию. Среди таких пациентов постковидный синдром проявляется на 20—25% чаще.

Если и спустя несколько недель здоровье так полностью не восстановилось — это повод обратиться к врачу. В сложных случаях будет назначена стационарная реабилитация — в профильном отделении казанской больницы №7, в санатории «Нехама» или казанском Госпитале для ветеранов войн. Курс восстановления после коронавируса там уже получили более 1 000 пациентов. С 2022 года учреждений, готовых оказывать услуги по стационарной реабилитации после коронавируса, в Татарстане станет больше.

Амбулаторно-поликлиническая реабилитация, показанная для более легких случаев постковидного синдрома, в Татарстане пока развернута на базе 15 учреждений в крупных населенных пунктах. В 2022-м, благодаря федеральному Фонду обязательного медицинского страхования, возможностей у республики станет больше. 27 января правительство России выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Татарстану — 160 млн.

В 2022 году возможностей для стационарной и амбулаторной реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19 у Татарстана станет больше. Фото: tatarstan.ru

— Установлен средний тариф для того, чтобы в имеющих соответствующую лицензию учреждениях пациенты могли получать услуги, включающие в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и т. д. Медицинские учреждения, где в штате, например, не было медицинского психолога, будут иметь возможность заключить такой договор. Сейчас разрабатывается «Модель оказания медицинской помощи» по профилю «медицинская реабилитация» взрослому населению в амбулаторных условиях — технологии реабилитации и набор комплексной услуги в зависимости от показаний и противопоказаний для каждого пациента, — поделилась новостью Резеда Бодрова.