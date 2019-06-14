«Казаньоргсинтез» поможет в школе и на каникулах

На предприятии позаботились о детском отдыхе и «взрослых» выплатах

Фото: Владимир Туник

Символическая плата за летний отдых детей и солидная компенсация за выезд на курорт родителей, матпомощь при рождении ребенка и выплата пособий по уходу за малышом до трех лет выглядят мечтами о светлом будущем. Речь, однако, идет о реальных бонусах сотрудникам ПАО «Казаньоргсинтез». При этом предприятие оказывает помощь и другим казанцам.

Помогли собраться в школу

День России прогремел шумными концертами и салютами. Но параллельно с торжественными мероприятиями тихо, как и полагается добрым делам, разворачивалась акция «Помоги собраться в школу». Для ребят июнь — это время отдыха, а у родителей — разгар подготовки к школе. В Кировском и Московском районах Казани в этом году в первый класс отправятся более 3 тысяч детей. Около 500 человек нуждаются в поддержке. Это ребята из многодетных семей, семьей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, дети с ограниченными возможностями. 12 июня в парке имени Урицкого им вручили портфели и канцелярские принадлежности, которые пригодятся в школе. Подарки юным казанцам раздали Азат Мухсинов, начальник отдела организации социально-бытового обслуживания ПАО «Казаньоргсинтез», и Алия Загидуллина, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов.

12 июня в парке имени Урицкого будущим первоклассникам вручили портфели и канцелярские принадлежности, которые пригодятся в школе

— Ежегодно акция проводится при поддержке руководства республики, администрации района, а также при содействии таких крупных предприятий, как ПАО «Казаньоргсинтез» и общественных организаций города. Традиционно в предыдущие годы она проводилась в августе, но в этом году было принято решение проводить ее на протяжении всего лета, — рассказала Алия Загидуллина.

«Казаньоргсинтез» — постоянный участник акции. В этом году предприятие закупило 60 школьных наборов. Всесторонняя поддержка семей и детей — один из основных принципов работы предприятия. Если малоимущим семьям Кировского и Московского района «Казаньоргсинтез» помогает в рамках благотворительной акции, то выплаты своим работникам на сборы детей к школе официально зафиксированы в коллективном договоре: родители первоклашек, работающие на предприятии, на эти цели получают дополнительные средства из расчета одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Но это лишь малая доля того, что предприятие предлагает своим работникам для их семей.

Солнечная республика

Оздоровительный лагерь «Солнечный» — излюбленное место отдыха детей работников «Казаньоргсинтеза». В этом году в первую смену 280 ребят на три недели отправились в «Республику мальчишек и девчонок» — именно так называют «Солнечный» внутри. Каждый из девяти сформированных по возрастному признаку отрядов представляет собой символический город со своим мэром. Есть в республике и свой президент, ежедневно проводящий с мэрами планерки. Все высокие посты — выборные.

— Вообще, лагерь у нас круглогодичный, — говорит Халида Габдрауфовна, начальник лагеря, — но форма организации меняется в зависимости от сезона. Зимой мы — база отдыха, а летом — детский оздоровительный лагерь. Корпуса отапливаемые, туалетные и душевые комнаты — внутри, так что никакие капризы погоды нам не страшны. Есть сформированный педагогический коллектив и крепкие традиции — как-никак в этом году «Солнечный» отмечает свое 55-летие.

В этом году в первую смену 280 ребят на 3 недели отправились в «Республику мальчишек и девчонок» — именно так называют «Солнечный» внутри

Скучать ребятам не дают. Речь идет не только о «республиканской» деятельности, но и о разнообразных культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях, для которых созданы все условия. Актовый, концертный и кинозал «в одном флаконе» оснащен самой современной аппаратурой, а уличные спортивные площадки подошли бы и олимпийской базе.

— Мне здесь очень нравится, — говорит 12-летний Федор, сын заместителя начальника отдела телекоммуникационных систем Романа Стоянова. — Мы уже третий сезон приезжаем сюда с друзьями. Живем в комнатах на четыре человека. Обстановка замечательная, вечером дискотеки проводят. Футбольный стадион классный.

— Ребенок возвращается домой сытым, здоровым и счастливым, — продолжает тему папа Федора. — А мы, родители, радуемся и за детей, и за семейный бюджет. Как работник «Казаньоргсинтеза» я плачу всего 15 процентов от стоимости путевки — три тысячи девятьсот рублей.

Недетские социальные выплаты

Путевки в детский лагерь — лишь один из бонусов, предоставляемых работникам предприятия. Если уж говорить об отдыхе, то съездить на курорт без разорения могут и взрослые.

— Выйдя в отпуск, сотрудник может купить путевку по своему выбору, а по возвращении получить компенсацию до 60 процентов от ее стоимости, — говорит председатель профкома ПАО «Казаньоргсинтез» Наталья Рослякова. — Процент, согласно коллективному договору, зависит от того, сколько лет человек проработал на нашем предприятии. Кроме того, предусмотрены льготные путевки «Мать и дитя» в профсоюзные санатории.

Путевки в детский лагерь — один из бонусов, предоставляемых работникам предприятия

Различным социальным выплатам семейным работникам и помощи в трудных жизненных ситуациях вообще на предприятии уделяется особое внимание. К примеру, при рождении ребенка работник получает материальную помощь в виде пяти минимальных размеров оплаты труда, что составляет 55 тысяч 815 рублей, да еще и оплачиваемый краткосрочный отпуск. В прошлом году общая сумма этой выплаты составила почти 21 миллион рублей. Пособие по уходу за ребенком выплачивается до трех лет. Выплата в размере одного МРОТ раз в год предусмотрена семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Если родитель — один, то предприятие берет на себя половину оплаты за детский сад.

«Казаньоргсинтез» фактически закрепил за собой функцию социальной защиты своих сотрудников еще в начале 90-х, когда государство не могло в полной мере выполнять эту функцию. В 2000-х КОС не только не отказался от своих обязательств, но и принял на себя новые, максимально расширив соцпакет.