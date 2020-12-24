На главной елке Кировского и Московского района Казани зажглись огни

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в парке «Сосновая роща» открылась главная елка Кировского и Московского районов Казани, которую традиционно устанавливает ПАО «Казаньоргсинтез». Кроме того, зимний городок у ДК химиков в этом году преобразился — для малышей создан ледяной лабиринт, также появился пункт проката коньков.

Перед открытием елки на стене Дворца культуры химиков участникам праздника показали мультфильмы с доброй новогодней историей, а детей развлекали сказочные герои.

Такие мероприятия для горожан КОС совместно с администрацией Кировского и Московского районов устраивают каждый год: химическое предприятие устанавливает и украшает елку, а в ведомстве придумывают праздничную программу.

Всего в Кировском и Московском районе заработают 12 елочных городков.