Вопреки пандемии: как «Казаньоргсинтез» провел 2020 год

Фото: Роман Хасаев

Колебание цен на нефть, падение спроса и задержки с поставками — таким началом нового года запомнился 2020 производителям полимеров. В течение 12 месяцев ситуация оставалась сложной, но не такой критичной как в остальных сегментах экономики. Один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена «Казаньоргсинтез» сумел продолжить модернизацию на предприятиях и выйти на новые рынки сбыта. К концу года цены на пластики и вовсе стабилизировались, что дало их производителям надежду на постепенное восстановление допандемического спроса.

Как все начиналось

Последствия пандемии отрасль нефтехимии ощутила уже в марте 2020 года. Некоторые ее сегменты просели на 70% — этому способствовали провал сделки ОПЕК+ и карантинные меры, принятые из-за вируса. Вместе с ценами на нефть на половину рухнул спрос на сырье. Особенно нелегко пришлось производителям полимеров, которые входят в состав товаров с пониженным в пандемию спросом.

К ним относятся синтетические каучуки — из них изготавливают шины, и сопутствующие виды полимеров. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в апреле снизилось на 79,2% по сравнению с предыдущим годом.

— Остановка строек, критичная ситуация в автомобильной промышленности, падение объемов продаж товаров народного потребления привели к резкому снижению спроса на полимеры. Особенно сильно пострадал рынок ПВХ и АБС-пластиков, — поясняет ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Анна Волкова.

Особенно нелегко пришлось производителям полимеров, которые входят в состав товаров с пониженным в пандемию спросом. Фото: Ринат Назметдинов

Но после весеннего локдауна рынок начал приходить в себя: стоимость основных видов полимеров летом подросла. За июнь–октябрь долларовые цены на полиэтилены высокого давления российского производства увеличились на 37%, а на полиэтилены низкого давления — на 17%. Особенно удачно ситуация складывалась для сегмента медизделий. В первые месяцы 2020 года российские предприятия увеличили выпуск полипропилена на 26%, а спрос на полимерную упаковку поднялся на 15 и 20%.

Влияние пандемии

После сложного года нефтехимическим компаниям пришлось перестраивать свой бизнес, стратегии и подход к долгосрочному планированию. Проекты рассматривались не на ближайшие 10 дней, а на перспективу пары месяцев. Появилась необходимость стать гибче и подстраиваться под резко меняющийся рынок.

Часть компаний не отказалась от своих проектов и продолжила модернизацию производства. Фото: Ринат Назметдинов

При этом падение спроса на нефтепродукты стало поводом усилить интеграцию нефтепереработки и нефтехимии. Такая тенденция поможет при скачках цен на сырье и станет гарантией выкупа части продукции.

— В значительной степени рынок оказался поддержан спросом со стороны Китая, где, несмотря на рост собственного производства, сохранялся дефицит этилена, который покрывался за счет импорта. По средним ценам реализации, конечно, произошло снижение из-за провала цен в первой половине года. Однако уже с третьего квартала началось восстановление рынка, которое в четвертом квартале прошлого года и в первомI квартале текущего года заметно ускорилось. Цены на стандартные термопласты сейчас находятся вблизи исторических максимумов. Мы это можем видеть в динамике индекса базовых полимеров, который рассчитывает российский портал «Пластинфо». Индекс показывает общую динамику изменения цен девяти крупнотоннажных полимеров в России. Таким образом, у нефтегазохимической отрасли в текущем году складываются хорошие перспективы, — прокомментировал ситуацию аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Модернизация во время пандемии

Несмотря на все трудности, часть компаний не отказалась от своих проектов и продолжила модернизацию производства. На заводе бисфенола А продолжилась реконструкция установки получения изопропилбензола с внедрением производства кумола на цеолитном катализаторе. Реализация проекта позволит снизить образование побочных продуктов и загрязненных сточных вод.

Не отказался «Казаньоргсинтез» и от второго этапа модернизации завода поликарбонатов. Первую замену оборудования КОС завершил в 2019 году Была проделана огромная работа по замене технологии, модернизации установок производства фенола, кумола, бисфенола А. Второй этап вошел в активную фазу осенью 2020-го.

— В ходе второго этапа модернизации завода производилась замена насосного и теплообменного оборудования. Строительные работы проводились только для фундаментов новых насосов, — рассказал «Реальному времени» директор завода поликарбонатов Андрей Пресняков. Глубокое изучение процессов и понимание возможностей оборудования позволили фактически удвоить эффективность существующего производства. При этом наращение мощностей не увеличило нагрузку на окружающую среду.

К 2025 году КОС планирует запустить производство полиэтилен-винилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Фото: Ринат Назметдинов

На заводе органических продуктов и технических газов продолжилась реконструкция складского хозяйства цеха сырья и готовой продукции. Она направлена на обновление резервуарного парка с заменой на более современное оборудование — это позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций и попадания продукта в окружающую среду.

Недавно КОС объявил о строительстве еще одного завода. К 2025 году предприятие планирует запустить производство полиэтилен-винилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск продукта. Таким образом, выпуск сэвилена вырастет в 7,5 раза. Производство полиэтилен-винилацетата при необходимости даст возможность не только заместить импортную продукцию на внутреннем рынке, но и выйти на внешние рынки

Также у КОС появится новая электрогенерирующая установка мощностью 250 МВт. Реализация проекта оптимизирует затраты на производство конечной продукции и снизит воздействие на окружающую среду. А также увеличит собственные энергетические мощности для дальнейшего развития химгиганта. За использование при строительстве новейших технологий отвечает немецкий концерн Siemens.

— Со стороны Siemens Energy все усилия будут приложены и все возможное будет сделано для соблюдения сроков, — сообщил во время последней видео-конференции с руководством Группы ТАИФ президент компании д-р Кристиан Брух.

— Мы планируем экономить около 2 млрд рублей ежегодно за счет снижения себестоимости электроэнергии. Естественно установка необходима для энергетического обеспечения и безопасности работы. Предприятие непрерывно будет получать электроэнергию, — рассказал генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

За использование при строительстве новейших технологий отвечает немецкий концерн Siemens. Фото: Роман Хасаев

Эффект будет достигнут за счет использования синтетического газа в качестве топлива для газотурбинной установки. Это побочный продукт производства на ПАО «Казаньоргсинтез». Таким образом, направляя его на газотурбинную установку, предприятие решит сразу две задачи: снабжение ПГУ топливом и утилизации побочных продуктов производства с одновременным снижением выбросов в атмосферу.

Положение в отрасли и экология

Ежегодно «Казаньоргсинтез» производит и реализует более 170 наименований химической продукции: этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол А, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и не только.

В 2020 Обществом произведено более 1 млн тонн товарной продукции. В 2020 году ПАО «Казаньоргсинтез» отгружало продукцию на экспорт в адрес потребителей из 35 стран мира. Новыми рынками экспортной отгрузки в прошлом году стали Алжир, Марокко, Вьетнам и др. Всего КОС реализовал товары на сумму 63 млрд рублей. Наибольшая доля в выручке приходится на полимеры и сополимеры этилена — 71% и поликарбонаты — 16%. Производственные мощности «Казаньоргсинтеза» в 2020 году составили 1 782 тыс. тонн продукции.

При этом предприятие уделяет большое внимание снижению воздействия на экологию. За прошлый год оно инициировало 37 мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране почв и земельных ресурсов. На это Общество потратило 234 219 тыс. рублей. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2020 году составили 481 546 тыс. руб., что больше чем в предыдущем году.

«Казаньоргсинтез» постоянно работает над повышением эффективности использования оборотной воды с помощью передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирен. Процент водооборота — 98,1%.

Все сточные воды, которые химгигант сбрасывает в Волгу, проходят механическую и биологическую очистку. Установленный норматив сброса — 14 217 тыс. м³ в год. В прошлом году КОС сбросил в реку 11 634 тыс. м³.

Общество разработало план мероприятий, направленный на улучшение экологического состояния Волги до 2025 года.

Кроме того, предприятие уменьшило выбросы вредных веществ в атмосферу. В 2020 это было 10 023 тонн, а в 2019 — 10 944 тонн.

Социальная ответственность

Тяжелый для отрасли год не помешал «Казаньоргсинтезу» выполнить все социальные обязательства. В 2020 году Общество осуществило все выплаты в полном объеме, а также предоставило льготы, предусмотренные Коллективным договором. Он принят КОС на ближайшие два года.

Предприятие продолжает проводить социально ответственную политику. Это и поддержание здоровья работников, обеспечение их питанием и транспортом, организация досуга и отдыха детей работников, пенсионное обеспечение уходящих на отдых ветеранов, реализация программы поддержки материнства и детства, оздоровительные проекты и программы по предоставлению социальных льгот сотрудникам.