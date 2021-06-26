Площадка ПАО «Казаньоргсинтез» оказалась одной из самых масштабных на казанском Сабантуе-2021

Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в подготовке и проведении праздника, обеспечило уборку площадки праздника и монтаж нескольких спортивных объектов для национальных соревнований. Также в дополнение к традиционному собственному шатру и фуд-корту от комбината общественного питания предприятие организовало и собственный майдан. Площадка, обустроенная ПАО «Казаньоргсинтез», привлекала и удивляла с первых шагов.

Миновать одну из самых масштабных «деревень» майдана в лесопарковой зоне озера Лебяжье (напомним, что комплекс Лебяжьих озер в 2016—2018 годы был восстановлен усилиями ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ) было просто нереально. Во-первых, потому что именно она первой открывалась каждому, кто проходил в главные ворота майдана, а во-вторых, она действительно поражала и размахом, и насыщенностью. В этом убедился и посетивший площадку председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, и гости из республики Тыва, находящиеся в Татарстане с рабочей поездкой, и тысячи татарстанцев и гостей столицы республики, решившие посетить праздник, включенный в список нематериального мирового наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

Одними из первых площадку ПАО «Казаньоргсинтез» обошли руководители компаний Группы ТАИФ во главе с генеральным директором АО «ТАИФ», председателем совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Русланом Шигабутдиновым. Фарид Минигулов показал себя радушным хозяином. А провести экскурсию ему помогли артисты, под задорные звуки народных татарских песен встречающие гостей у входа на площадку.

Сразу за воротами развернулся целый автопарк. Самая современная сельскохозяйственная техника друзей и партнеров ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе уникальная машина для внесения в почву удобрений. Потрясающе эффективная и экономичная (расходует 100 граммов топлива на прохождение гектара площади), маневренная и… сделанная в Татарстане. Руслан Шигабутдинов сразу оценил комфорт кабины. Следом за ним мягкость водительского кресла опробовал Айрат Сафин — генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Следующий действующий экспонат — пожарная автомашина собственной пожарной части КОСа. Одна из более чем десятка уникальных машин, ежедневно заступающих на вахту по защите нефтегазохимического комплекса от опасностей пожаров.

Дальше развернулась целая аллея мастеров: кузнечное, гончарное, швейное ремесло, для детей — изготовление слаймов и химическая лаборатория, где как раз в этот момент, возможно, будущие нефтехимики под присмотром взрослых активно что-то смешивали в колбах и мензурках.

На ковре перед главной сценой площадки тем временем кипели нешуточные страсти. Сильнейшие батыры Группы ТАИФ мерялись силой в трех весовых категориях (от 75 до свыше 130 кг), стремясь завоевать победу и выиграть призы: породистого барана по кличке Рембо и новенькие мотоцикл, квадроцикл и автомобиль. Он в итоге достался Дамиру Адиятуллину — инженеру отдела комплектации материалами ПАО «Казаньоргсинтез».



Рядом с борцовской зоной, оседлав бревно, азартно сражались на мешках, пытались попасть шестом по горшку или искали монету в катыке те, кто желал заработать специальную «валюту», что выдавалась победителям, которую можно было обменять потом на призы. Руслан Шигабутдинов, поддавшись соревновательному настроению, принял участие в конкурсе на скоростную пилку бревна. Неподалеку можно было попробовать вкуснейшую выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез», самому попробовать напечь блинов, выпить бодрящего иван-чая и перекусить свежей клубникой.

Еще один несомненный плюс именно этой площадки — то, что ПАО «Казаньоргсинтез» обустроил один из самых удобных уголков лесопарковой зоны, где люди могли спокойно отдыхать и веселиться в тени. На солнце тем временем температура достигала 44 градусов по Цельсию.