Инжинирингом проекта производства ЭВА-полимеров «Казаньоргсинтеза» займется Maire Tecnimont S.p.A.

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня, 5 августа, в Милане (Италия) состоялось подписание пакета договоров по реализации проекта по строительству нового производства сополимеров этилена и винилацетата для ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ).

Подрядчиком по проекту строительства новой установки по производству ПВД/ЭВА мощностью 100 тыс. тонн в год будет итальянская Maire Tecnimont S.p.A. Свои подписи под пакетом договоров поставили генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и генеральный директор Maire Tecnimont Group Пьерроберто Фольджеро.

Основной контракт заключен на условиях EP (инжиниринг и закупка оборудования) по принципу «открытой книги». Общая предварительная стоимость контракта — 130 млн евро. Срок реализации определен в 40 месяцев. Проект нового производства ПВД/ЭВА основан на технологии, разработанной японской компанией Sumitomo Chemical. Лицензионное соглашение было подписано ранее, в феврале 2021 года. Работы выполнят дочерние компании Maire Tecnimont S.p.A. — Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau GmbH (Германия) и ООО «MT Руссия» (московский рабочий центр компании).

Напомним: Группу ТАИФ и Maire Tecnimont S.p.A. связывают давние деловые отношения. Первое знакомство итальянской компании Tecnimont с татарстанской нефтехимией состоялось еще в 1970 году, когда та принимала участие в строительстве производств в Нижнекамске.

В 2002 году специалисты Tecnimont выполнили технико-экономическое обоснование (ТЭО) завода по производству пропилена на 120 тысяч тонн продукции в год, в 2004-м — ТЭО для производства линейного полиэтилена низкой плотности расчетной мощностью в 230 тысяч тонн в год.

В 2006 году итальянская компания взяла на себя инжиниринг, поставку оборудования и шефмонтаж завода полипропилена на 180 тысяч тонн в год, в 2008-м — тот же перечень работ по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности на 230 тысяч тонн в год.

В 2009 году Tecnimont под ключ строила завод АБС-пластиков. В апреле 2021 года ПАО «Казаньоргсинтез» и Maire Tecnimont подписали меморандум о взаимопонимании по проекту совместной разработки нового завода по производству биоразлагаемых полимеров в Республике Татарстан.