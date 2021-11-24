«Казаньоргсинтез» — лауреат национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»

Фото: «Реальное время»

В Москве подвели итоги и наградили лауреатов национальной премии в области экологических решений «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». Проект ПАО «Казаньоргсинтез» по модернизации факельных установок признан лучшим в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение».

Проект «Энергетическая эффективность модернизации факельных установок» реализовывался на предприятии с 2018 по 2020 год. До 2018 года на трех факельных установках КОС для бездымного сжигания газа использовался пар давлением 30 ата. Использование пара зимой приводило к обледенению факельных башен и оголовков, и вместо пара на отдельные факелы подавался сжатый воздух от заводской сети. Но количество подаваемого воздуха ограничивали сечение трубопровода и производительность компрессоров. По этой причине «Казаньоргсинтезу» не удавалось обеспечить полное сгорание сбросных газов, а жители Казани иногда видели темный дым, идущий от факелов.

ПАО «Казаньоргсинтез» модернизированы три факельные установки Ф-169, Ф-79, Ф-768, в которые начали подавать воздух под давлением со специально смонтированных возле каждой установки локальных воздуходувок. В результате суммарная годовая экономия тепловой энергии в паре составила 51800 Гкал, а топливного газа — 1520 тонн. Модернизация не только позволяет добиться положительных экологических эффектов за счет снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, но и экономически эффективна — экономия составляет порядка 50 миллионов рублей в год. Факелы обеспечивают полностью бездымное сгорание газов и существенно снижают воздействие на окружающую среду.