От юристов — до энергетиков: как перевести управление заводом на «удаленку»

С начала апреля большинство «офисных» задач на «Казаньоргсинтезе» решается из дома

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

«Казаньоргсинтез» был одним из немногих предприятий Татарстана, которые продолжили выпуск продукции, несмотря на режимы «нерабочих дней» и самоизоляции. Остановить производство непрерывного цикла сложно, да и продукция КОСа востребована в условиях борьбы с коронавирусом. Однако «Казаньоргсинтез» новые правила принял. И если на промышленной площадке режим работы не изменился, то управление отправили по домам. При этом все бизнес-процессы были сохранены. О том, как перевести управление огромным химическим комплексом на удаленную работу, рассказал главный специалист ПАО «Казаньоргсинтез» по информационным технологиям и системам автоматизированного управления и метрологии Анатолий Строев.

«Удаленку» развернули за восемь дней

— Анатолий Геннадьевич, события в России с распространением коронавируса развивались довольно стремительно, застало ли врасплох решение перевести часть персонала на удаленную работу и как быстро удалось это сделать?

— Впервые мы начали серьезно обсуждать организацию удаленной работы еще в начале марта, когда во всем мире стали вводить режим карантина. Проводилась оценка технических вариантов и стоимости такого перевода. После объявления в конце марта о начале действия режима самоизоляции в срочном порядке сотрудники управления по информационным технологиям «Казаньоргсинтеза» (УИТ) начали подготовку и реализацию решения для удаленного доступа сотрудников.

На всю подготовку ушло восемь рабочих дней с момента обсуждения до подключения первого пользователя. Такие сжатые сроки были достигнуты благодаря тому, что на нашем предприятии уже много лет была внедрена такая система, но раньше использовалась лишь для небольшого количества сотрудников. Поэтому пришлось в срочном порядке ее масштабировать и перенастраивать на большое количество пользователей.

— Привлекались ли подрядчики со стороны или все решили своими силами?

— Все работы проводились собственными силами УИТ. Первую неделю самоизоляции специалисты отдела администрирования систем (ОАС) УИТ из дома занимались подготовкой инфраструктуры. На вторую неделю к процессу перевода на «удаленку» уже подключились специалисты сектора сопровождения рабочих мест отдела технической поддержки (ССРМ ОТП) УИТ. Другие специалисты и подрядчики не привлекались. Всего работало шесть сотрудников.

Задействовали и новые, и старые серверы

— Какие подразделения были переведены на удаленную работу? Сколько сотрудников?

— На текущий день на полноценную удаленную работу переведено около 300 сотрудников. В основном это подразделения заводоуправления, такие как бухгалтерия, служба коммерции, финансовая служба, УИТ, юридический отдел, технический отдел, производственный отдел, пресс-служба, отдел главного энергетика, ОСБО. Но это число растет, новые запросы на подключение удаленного доступа поступают почти каждый день.

Все сотрудники, переведенные на «удаленку», работают со своих домашних компьютеров

— Предоставлялась ли техника работникам?

— Нет. Все сотрудники, переведенные на «удаленку», работают со своих домашних компьютеров.

— Понадобились ли дополнительные ресурсы: покупка новых лицензий, расширение серверных мощностей, закупка техники?

— Дополнительные лицензии и оборудование покупать не потребовалось. Благодаря тому, что прошедшей зимой были приобретены новые мощные серверы под систему виртуализации (VMware vSAN) на смену устаревшим, а старые серверы еще не были демонтированы, в УИТ оказались свободные серверные ресурсы. Их мы и смогли полностью пустить на создание виртуальных машин для удаленного доступа. Основным опасением было то, что могло не хватить мощностей. Но практика показала, что все системы работают стабильно и пока справляются с нагрузкой.

Если в будущем все же на «Казаньоргсинтезе» будет решено на постоянной основе использовать удаленную работу сотрудников, то в таком случае придется значительно потратиться на обновление и серверов, и программного обеспечения.

Вплоть до платежей

— Какие процессы на «Казаньоргсинтезе» можно настроить под удаленную работу персонала?

— Все процессы, проходящие с использованием ИТ-технологий, где не требуется или можно отказаться от оформления бумаг и сбора виз на бумаге, а также процессы системного и сетевого администрирования, поддержки пользователей систем, разработки в сфере ИТ.

Решение о готовности к этому определяется владельцами процессов и готовностью законодательства. В частности, финансовый отдел оперативно перестроил свою работу по передаче платежных документов через электронную почту. Сейчас делается разработка, чтобы можно было передачу этих документов сделать внутри системы SAP.

«Казаньоргсинтезу» не потребовалось покупать дополнительные лицензии и оборудование при переходе сотрудников на удаленную работу. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

— Как решается проблема информационной безопасности систем?

— Все настройки и предоставленный доступ прорабатывались с учетом требований информационной безопасности.

— Как реализована техподдержка?

— В УИТ давно работают единая диспетчерская и централизованная система приема заявок HelpDesk. Для сотрудников, работающих из дома, был предоставлен доступ извне — городской номер для диспетчерской, доступ через интернет к электронной почте и системе HelpDesk. Дальнейшую поддержку сотрудники УИТ оказывают уже с помощью всех доступных средств связи.

— Есть ли еще какие-то нереализованные задачи по организации процесса удаленной работы, планы по развитию и совершенствованию системы?

— Из планов по развитию системы удаленного доступа — это повышение ее удобства, надежности и безопасности. До начала эпидемии планировалось к этому приступить в 2021 году. Однако, скорее всего, придется этим заняться уже летом этого года.