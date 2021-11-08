Команда ТАИФа получила премию правительства за создание экологичного производства поликарбонатов КОСа

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Фары автомобилей, оптические линзы, компакт-диски, защитные шлемы, фильтры для крови — это и многое другое изготовлено из поликарбонатов. В России этот вид полимеров выпускает «Казаньоргсинтез». Экологически безопасное производство поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы было запущено в 2008-м, в 2020-м — модернизировано. Реализацию уникального для России проекта высоко оценило правительство РФ. На днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премии правительства 2021 года в области науки и техники группе разработчиков.

Актуальность проекта



ПАО «Казаньоргсинтез» — крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Татарстана.

Наличие на предприятии собственного производства фенола и ацетона стало предпосылкой начала проработки направления более глубокой переработки этих продуктов с получением полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью — поликарбонатов (ПК).



В настоящее время рынок потребления ПК относится к быстроразвивающимся. В ближайшие годы общий объем их потребления в мире превысит 6 млн тонн в год. В России ПК нашли широкое применение в строительстве — в качестве шумоизоляционных, защитных и ограждающих полимеров, в сельском хозяйстве — для строительства тепличных сооружений, практически не задерживающих ультрафиолетовое излучение.



Общий объем их потребления на территории РФ в 2020 году приблизился к 100 тыс. тонн в год.

ПАО «Казаньоргсинтез» — крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена, ведущее предприятие химической промышленности России. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Главная цель научной работы, проводимой коллективом «Казаньоргсинтеза», заключалась в создании в России экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента, организации промышленного производства композиционных материалов и

изделий на их основе.

За реализацию уникального для России проекта взялась команда профессионалов, в которую вошли:



кандидат химических наук, генеральный директор Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», руководитель работ Фарид Минигулов;

главный инженер завода Айдар Валитов;

заместитель генерального директора Ринат Зарипов;

заместитель генерального директора Фаниса Калимуллина;

директор завода Андрей Пресняков;

доктор технических наук, профессор, заместитель главного инженера Дамир Сафин;

заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Владимир Пресняков;

главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СафПласт» Андрей Евсеев;

кандидат технических наук, старший научный сотрудник акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» Ирина Золкина.

Главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов вошел в число разработчиков проекта по созданию экологичного производства поликарбонатов. Фото: Роман Хасаев

Производство работает по безопасной бесфосгенной технологии



Специалистами группы была разработана и реализована технологическая схема, которая включала в себя переработку исходных сырьевых продуктов — бензола и пропилена в фенол и ацетон, в бисфенол-А, и их дальнейшей переработки в поликарбонаты.



Комплекс работ также включал разработку целого ряда научно-технологических решений глубокой модернизации производств, действующих на «Казаньоргсинтезе», и создание второго промышленного выпуска композиционных материалов и изделий на основе базовых марок ПК.



Завод поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез» мощностью 65 тысяч тонн в год был запущен в работу в комплексе с заводом бисфенола А в 2008 году. Производство работает по наиболее безопасной бесфосгенной технологии.

Производство работает по наиболее безопасной бесфосгенной технологии. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В качестве сырья завод использует свой же бисфенол, а также углекислый газ, более 20 тыс. тонн которого компания сама выделяет из отходящих дымовых газов производства, тем самым решая сразу две важнейшие задачи: обеспечивает себя необходимым сырьем и существенно снижает нагрузку на окружающую среду.



Мощность производства выросла с 65 тысяч до 100 тысяч тонн

На этом научные исследования не закончились. В 2020 году на заводе поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез» была завершена масштабная модернизация. Мощность производства выросла с 65 тысяч до 100 тысяч тонн.



Модернизация проводилась в два этапа: в августе — сентябре 2019-го и в октябре — ноябре 2020-го.

По итогам первого этапа удалось достигнуть стабильной производительности более 88 тысяч тонн поликарбонатов в год без потери качества. По итогам второго этапа мощность была доведена до 100 тысяч тонн. Все работы по модернизации проводились в периоды профилактических плановых ремонтов, без дополнительных остановов производства.



В этом году мы должны выйти на 100 тыс. тонн. Стоимость затрат и окупаемость этого проекта — примерно 3,5 месяца. Продукт довольно маржинальный, — сказал Фарид Минигулов. Фото: Ринат Назметдинов

— Первоначальная лицензионная мощность производства поликарбонатов была 65 тыс. тонн в год. Мы ее довели до 77 тыс. тонн. И затем появилась возможность модернизировать эту мощность с наращением до 100 тыс. тонн в год. Это мы делаем начиная с 2018 года. И в этом году мы должны уже выйти на 100 тыс. тонн. Стоимость затрат и окупаемость этого проекта — примерно 3,5 месяца. Продукт довольно маржинальный. Даже я бы сказал — высокомаржинальный. Затраты у нас составили около 50 млн долларов, — сказал в интервью «Реальному времени» руководитель проекта, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.



Социально-экономический эффект в масштабах экономики РФ

Создание промышленного производства поликарбонатов на ПАО «Казаньоргсинтез» стало толчком развития научных исследований по созданию технологии переработки ПК в конечные изделия и по разработке композиционных материалов на основе ПК.



На помощь пришел «Институт пластмасс». Он провел исследования по разработке композиционных материалов, обладающих атмосферо- и УФ-стойкостью, характеризующихся высокой термо- и пожаростойкостью. Производство многих из них организовано в ООО «СафПласт» в Казани.



Создание промышленного производства поликарбонатов стало толчком развития научных исследований по созданию технологии переработки ПК в конечные изделия. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Кроме этого, реализация проектов ПАО «Казаньоргсинтез» позволила значительно улучшить экологическую ситуацию действующих производств изопропилбензола, гидропероксида кумола и фенола, а также значительно повысить их экономическую эффективность.



И что немаловажно, создание комплекса обеспечило значительный социально-экономический эффект в масштабах экономики РФ.



Так, за последние 10 лет эксплуатации производства поликарбонатов и сопутствующих сырьевых продуктов было отгружено потребителям 696 тысяч тонн ПК. Суммарная выручка от реализации указанного объема продукции составила более 100 млрд рублей — говорится в реферате-презентации проекта.



Объем переработки ПК в «СафПласте» за последние 10 лет составил 146,8 тысячи тонн. Суммарная выручка от реализации продукции достигла более 31,8 млрд рублей.



Благодаря запуску нового производства на ПАО «Казаньоргсинтез» было создано более 900 новых рабочих мест, на ООО «СафПласт» — более 190. Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от деятельности этих производств составила более 6,9 млрд рублей.

