Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» по РСБУ в 2021 году увеличилась в 2,9 раза

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В 2,9 раза выросла чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) по РСБУ по итогам 2021 года. Компания заработала 24,9 млрд рублей против 8,6 млрд рублей в 2020 году, передает «Интерфакс».

Выручка выросла в 1,7 раза — до 106,4 млрд рублей. Прибыль от продаж увеличилась до 34,7 млрд рублей, доналоговая прибыль — до 32 млрд рублей.

Также за отчетный год увеличились активы на 28,8% — до 94,1 млрд рублей. При этом объем долгосрочных займов составил 8,2 млрд рублей, а краткосрочных — 3,5 млн рублей. В конце предыдущего года займы у компании отсутствовали.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года «Казаньоргсинтез» увеличил производство на 0,6%.