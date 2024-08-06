TATARKA и Tesla Boy выступят на первом экофестивале на Лебяжьем

В ближайшую субботу, 10 августа, на территории главного лесопарка столицы Татарстана — «Лебяжье», состоится первый семейный экофестиваль «Вместе просто». Организаторами события, цель которого продемонстрировать всем жителям и гостям города простоту и увлекательность экологического образа жизни, стали «Казаньоргсинтез» и мэрия Казани.

С 13.00 и до девяти часов вечера 10 гектаров лесопарка превратятся в интерактивную зону, где будут представлены всевозможные проекты в области экопросвещения и вторичной переработки пластиков. Участникам действа предстоят более 30 активностей на развитие экологических привычек, развернется экспо «зеленых» и других лидеров экотематики в Казани, будут работать мастерские, мастер-классы, экоуроки, лекции, дискуссии, показы фильмов. Кроме того, будет представлена новая парфюмерная линейка городских ароматов, а мастера помогут всем желающим научиться самим их создавать.

И это еще не все! Будет работать гастромаркет, детская площадка, зона сапбордов, развлекательные станции. Меломанов ждет масштабная концертная программа, где хедлайнерами выступят TATARKA и Tesla Boy, а еще можно будет увидеть и услышать локальные музыкальные проекты Fauzia, «Дышать» и ди-джеев Malika, BubbleGum и Solman.

Вход на мероприятие — свободный. Возрастных ограничений нет (0+).