Фотомарафон «100-летие ТАССР»: аппаратчики цеха фенола на Казанском заводе органического синтеза, 1963 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 207-я

Фото: из архивов ПАО "Казаньоргсинтез"

История «Казаньоргсинтеза» началась в 1958 году.Тогда на пленуме ЦК КПСС приняли программу увеличения выпуска полимеров, искусственных и синтетических волокон, пластмасс, синтетического каучука и других материалов, открывающих новые возможности во всех областях производства. Советский химпром получил новую сырьевую базу — природные попутные газы нефтедобычи и газы нефтеперерабатывающих заводов. В этом свете у Татарии были эксклюзивно благоприятные условия для производства синтетического сырья.

В июле 1958 года в Татарском экономическом регионе было решено ускоренными темпами построить и ввести в эксплуатацию предприятие по производству новых синтетических материалов. Дирекцию Казанского химического завода утвердили уже 14 июля. Строительство завода развернули на 200-гектарном участке на северной окраине Ленинского района Казани. Проектное задание утвердили в 1959 году и начали строить основные производства, а дирекция тем временем начала готовить заявки на оборудование, которое было нужно для пускового комплекса.

Первая электрическая подстанция на строительной площадке, 1959 год

Первым директором Казанского химического завода назначили Владимира Петровича Лушникова. Он руководил предприятием с 1958 по 1982 годы, заложил основу завода и обеспечил его непрерывное развитие в советский период. Владимир Петрович был талантливейшим организатором химического производства: по окончании Казанского химико-технологического института в 1937 году он пошел работать инженером на Казанский завод кинопленки, прошел там путь до главного инженера. В 1953 году Лушникова перевели руководить Казанским фотожелатиновым заводом, а в августе 1958 талантливый инженер и опытный руководитель стал директором будущего «Казаньоргсинтеза».

В 1971 году за умелое руководство заводом его наградили орденом Ленина и присудили почетное звание Героя Социалистического труда. А всего «в копилке» Владимира Петровича было пять трудовых орденов и множество медалей.

Владимир Петрович Лушников в 1960 году

Но вернемся в 1960 год. Тогда начали строить промышленные объекты первой очереди — производства фенола и ацетона. Заложили фундамент цехов по запуску этилена-пропилена. Заботились и о сотрудниках — одним из первых непроизводственных объектов, сданных на заводе, была столовая, в 1960-м же построили и административный корпус. Чтобы отгружать продукцию, от улицы Восстания до завода начали строить железнодорожную ветку. До завода протянули теплотрассу ТЭЦ-2, занялись строительством дороги до завода по улице Беломорской. А еще при заводе создали техническое училище.

Строительство производства фенола и ацетона, 1960 год

В июле 1963 года на заводе получили первую продукцию — фенол и ацетон. Метод производства этих соединений через изопропилбензол разработали советские ученые в 1949 году, а к 1960-му этот метод использовался во всем мире.

13 июля, когда была получена и отгружена первая продукция завода, здесь устроили торжественное собрание строителей и работников предприятия. При этом историческом событии присутствовал секретарь обкома КПСС Фикрят Табеев.

Отгружены первые тонны продукции, 1963 год

На строительстве Казанского химического завода работало множество молодежи: это была одна из крупнейших строек химической и нефтяной промышленности тех лет в стране. Поэтому комсомольские комитеты со всего СССР отправили на стройку 2 500 добровольцев.

Группа студентов на строительстве «Оргсинтеза», 1966 год

После того, как завод ввели в эксплуатацию, он вынужден был регулярно перевыполнять план — заявки на фенол и ацетон присылали со всех концов огромной страны. В 1961 году его переименовали в Казанский завод органического синтеза.

В 1964-м на заводе открыли производство изопропилбензола, а в 1965-м — первые очереди сразу двух ключевых производств: этилена и полиэтилена высокого давления. В 1966-м продукцию начали поставлять на экспорт, причем не только в соцлагерь (Чехословакию и Венгрию), но и в Швейцарию и Японию.

С 1967 года на заводе производится окись этилена, а в 1968-м в структуре предприятия выделили четыре основных производства: газоразделения (к тому моменту к заводу уже подошел газопровод из Миннибаево), фенола и ацетона, полиэтилена и органических продуктов. В 1969-м начали производить этаноламины.

К 1970-м годам Казанский завод органического синтеза подошел во всеоружии и был одним из крупнейших советских предприятий этого направления.



Людмила Губаева