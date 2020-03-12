Фотомарафон «100-летие ТАССР»: аппаратчики цеха фенола на Казанском заводе органического синтеза, 1963 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 207-я
История «Казаньоргсинтеза» началась в 1958 году.Тогда на пленуме ЦК КПСС приняли программу увеличения выпуска полимеров, искусственных и синтетических волокон, пластмасс, синтетического каучука и других материалов, открывающих новые возможности во всех областях производства. Советский химпром получил новую сырьевую базу — природные попутные газы нефтедобычи и газы нефтеперерабатывающих заводов. В этом свете у Татарии были эксклюзивно благоприятные условия для производства синтетического сырья.
В июле 1958 года в Татарском экономическом регионе было решено ускоренными темпами построить и ввести в эксплуатацию предприятие по производству новых синтетических материалов. Дирекцию Казанского химического завода утвердили уже 14 июля. Строительство завода развернули на 200-гектарном участке на северной окраине Ленинского района Казани. Проектное задание утвердили в 1959 году и начали строить основные производства, а дирекция тем временем начала готовить заявки на оборудование, которое было нужно для пускового комплекса.
Первым директором Казанского химического завода назначили Владимира Петровича Лушникова. Он руководил предприятием с 1958 по 1982 годы, заложил основу завода и обеспечил его непрерывное развитие в советский период. Владимир Петрович был талантливейшим организатором химического производства: по окончании Казанского химико-технологического института в 1937 году он пошел работать инженером на Казанский завод кинопленки, прошел там путь до главного инженера. В 1953 году Лушникова перевели руководить Казанским фотожелатиновым заводом, а в августе 1958 талантливый инженер и опытный руководитель стал директором будущего «Казаньоргсинтеза».
В 1971 году за умелое руководство заводом его наградили орденом Ленина и присудили почетное звание Героя Социалистического труда. А всего «в копилке» Владимира Петровича было пять трудовых орденов и множество медалей.
Но вернемся в 1960 год. Тогда начали строить промышленные объекты первой очереди — производства фенола и ацетона. Заложили фундамент цехов по запуску этилена-пропилена. Заботились и о сотрудниках — одним из первых непроизводственных объектов, сданных на заводе, была столовая, в 1960-м же построили и административный корпус. Чтобы отгружать продукцию, от улицы Восстания до завода начали строить железнодорожную ветку. До завода протянули теплотрассу ТЭЦ-2, занялись строительством дороги до завода по улице Беломорской. А еще при заводе создали техническое училище.
В июле 1963 года на заводе получили первую продукцию — фенол и ацетон. Метод производства этих соединений через изопропилбензол разработали советские ученые в 1949 году, а к 1960-му этот метод использовался во всем мире.
13 июля, когда была получена и отгружена первая продукция завода, здесь устроили торжественное собрание строителей и работников предприятия. При этом историческом событии присутствовал секретарь обкома КПСС Фикрят Табеев.
На строительстве Казанского химического завода работало множество молодежи: это была одна из крупнейших строек химической и нефтяной промышленности тех лет в стране. Поэтому комсомольские комитеты со всего СССР отправили на стройку 2 500 добровольцев.
После того, как завод ввели в эксплуатацию, он вынужден был регулярно перевыполнять план — заявки на фенол и ацетон присылали со всех концов огромной страны. В 1961 году его переименовали в Казанский завод органического синтеза.
В 1964-м на заводе открыли производство изопропилбензола, а в 1965-м — первые очереди сразу двух ключевых производств: этилена и полиэтилена высокого давления. В 1966-м продукцию начали поставлять на экспорт, причем не только в соцлагерь (Чехословакию и Венгрию), но и в Швейцарию и Японию.
С 1967 года на заводе производится окись этилена, а в 1968-м в структуре предприятия выделили четыре основных производства: газоразделения (к тому моменту к заводу уже подошел газопровод из Миннибаево), фенола и ацетона, полиэтилена и органических продуктов. В 1969-м начали производить этаноламины.
К 1970-м годам Казанский завод органического синтеза подошел во всеоружии и был одним из крупнейших советских предприятий этого направления.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «Казаньоргсинтез».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
А я то волновался, что не былос самого утра ежедневной рубрики фотомарафона "100-летие ТАССР".
Волновался не приболела ли автор и составитель уважаемая Людмила Губанова.
Хорошо, что волнения оказались "пустыми".
Текст и фото, как всегда "на высоте" - работают как "машина времени" - переносят в то интересное, насыщенное положительными событиями время.
Лица студентов радуют - жизнерадостные, весёлые и полные оптимизма - идет учёба в институте, практика на "живом", строящемся производстве, затем работа на заводе. построенном собственными руками, семья, квартира, дети, дача - это и есть счастье, простое Человеческое.
Спасибо за сохранение Памяти и Истории, что впрочем одно и тоже, синонимы.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/166187-100-letie-tassr-smena-ceha-fenola-zavoda-orgsintez-1963
Метод совместного получения фенола и ацетона через изопропилбензол разработал военный химик, комкор (генерал-лейтенант) П.Г.Сергеев с коллегами, когда сидел в в 1940-х гг. "научном концлагере" (шарашке) - получил за это Сталинскую премию в 1951 году.
Кстати, один из соавторов метода М.С.Немцов с соавторами позднее разработал диоксановый метод получения изопрена (Ленинская премия 1967 года), который был реализован в промышленном масштабе в 1970-х годах на ПО "Нижнекамскнефтехим".
Вот такой "узел" - исторический и химический - завязался в Казани и Татарстане.